Г.Науседа о встрече лидера Эстонии с Путиным: я уважаю это решение, но не повторю его 🔊 Воспроизвести



Глава Литовского государства Гитанас Науседа говорит, что уважает решение эстонского лидера встретиться с президентом России Владимиром Путиным, но утверждает, что Литва не обязательно последует его примеру.



Об этом он заявил во вторник в Таллине после того как президент Эстонии Керсти Кальюлайд объяснила, что об отношениях Европы с Россией должны принимать решения не только наиболее влиятельные страны Европейского союза (ЕС), но и входящие в Сообщество страны Балтии.



"Если могут говорить другие, то можем говорить и мы сами - такова её логика. Я уважаю мотивы этого решения, но это не обязательно означает, что мы станем поступать так же", - заявил Г.Науседа журналистам после своего визита в Эстонию.



По словам президента, согласование позиций по схожим вопросам требует "официальных или неформальных" консультационных форумов между странами Балтии. Глава Литовского государства Гитанас Науседа говорит, что уважает решение эстонского лидера встретиться с президентом России Владимиром Путиным, но утверждает, что Литва не обязательно последует его примеру.Об этом он заявил во вторник в Таллине после того как президент Эстонии Керсти Кальюлайд объяснила, что об отношениях Европы с Россией должны принимать решения не только наиболее влиятельные страны Европейского союза (ЕС), но и входящие в Сообщество страны Балтии."Если могут говорить другие, то можем говорить и мы сами - такова её логика. Я уважаю мотивы этого решения, но это не обязательно означает, что мы станем поступать так же", - заявил Г.Науседа журналистам после своего визита в Эстонию.По словам президента, согласование позиций по схожим вопросам требует "официальных или неформальных" консультационных форумов между странами Балтии. Он подчеркнул, что получил заверения в том, что, несмотря на апрельскую встречу, позиция Эстонии в отношении России останется неизменной.



"Россия, её агрессивное поведение на Украине, зависимость санкций от того, намерена ли Россия изменить своё поведение по отношению к Украине, очевидны", - подчеркнул он.



Президент Литвы акцентировал, что Эстония также понимает проблемы русского меньшинства в стране и стремится к его интеграции в общество по мере смены поколений.



"И я действительно вижу, что это - один из приоритетов президента, чтобы эти люди чувствовали себя комфортно и чтобы с ними в эстонском обществе не обращались, как с людьми другого сорта", - сказал он.



* * *



Литовский президент Гитанас Науседа во вторник во время визита в Эстонию предложил назначить специального координатора Евросоюза (ЕС) по отключению энергосетей стран Балтии от постсоветской системы и синхронизации их с сетями Западной Европы.



Президент сказал, что на эту позицию есть кандидаты, но не назвал их.



"Я предложил идею назначить специального координатора по проекту синхронизации. Мы называем его "господином "синхронизация", – сказал Г. Науседа журналистам в Таллине.



"У нас уже есть несколько кандидатов, которые могут занять эту позицию. Это, наверное, позволит более ровно и эффективно развивать проект", – добавил он на совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.



Посредством проекта синхронизации страны Балтии хотят ослабить зависимость от России.



Литва, Латвия и Эстония сейчас действуют в синхронном режиме в так называемом постсоветском кольце БРЭЛЛ и зависят от диспетчерский в Москве и энергосетей России.



После долгих споров страны Балтии в прошлом году подтвердили, что синхронизация с сетями Западной Европы будет осуществляться через Польшу.



Сейчас между Литвой и Польшей уже действует энергомост LitPol Link, однако мощности намечается усилить посредством создания новой морской перемычки.



Завершить проект синхронизации намечается до 2025 года. BNS Категории: экономика, политика, в странах Балтии Ключевые слова: энергетика, ЕС, синхронизация, БРЭЛЛ — статья прочитана 197 раз Комментарии