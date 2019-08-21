Г.Науседа о встрече лидера Эстонии с Путиным: я уважаю это решение, но не повторю его

Глава Литовского государства Гитанас Науседа говорит, что уважает решение эстонского лидера встретиться с президентом России Владимиром Путиным, но утверждает, что Литва не обязательно последует его примеру.
Об этом он заявил во вторник в Таллине после того как президент Эстонии Керсти Кальюлайд объяснила, что об отношениях Европы с Россией должны принимать решения не только наиболее влиятельные страны Европейского союза (ЕС), но и входящие в Сообщество страны Балтии.
"Если могут говорить другие, то можем говорить и мы сами - такова её логика. Я уважаю мотивы этого решения, но это не обязательно означает, что мы станем поступать так же", - заявил Г.Науседа журналистам после своего визита в Эстонию.
По словам президента, согласование позиций по схожим вопросам требует "официальных или неформальных" консультационных форумов между странами Балтии.
Он подчеркнул, что получил заверения в том, что, несмотря на апрельскую встречу, позиция Эстонии в отношении России останется неизменной.
"Россия, её агрессивное поведение на Украине, зависимость санкций от того, намерена ли Россия изменить своё поведение по отношению к Украине, очевидны", - подчеркнул он.
Президент Литвы акцентировал, что Эстония также понимает проблемы русского меньшинства в стране и стремится к его интеграции в общество по мере смены поколений.
"И я действительно вижу, что это - один из приоритетов президента, чтобы эти люди чувствовали себя комфортно и чтобы с ними в эстонском обществе не обращались, как с людьми другого сорта", - сказал он.
* * *
Литовский президент Гитанас Науседа во вторник во время визита в Эстонию предложил назначить специального координатора Евросоюза (ЕС) по отключению энергосетей стран Балтии от постсоветской системы и синхронизации их с сетями Западной Европы.
Президент сказал, что на эту позицию есть кандидаты, но не назвал их.
"Я предложил идею назначить специального координатора по проекту синхронизации. Мы называем его "господином "синхронизация", – сказал Г. Науседа журналистам в Таллине.
"У нас уже есть несколько кандидатов, которые могут занять эту позицию. Это, наверное, позволит более ровно и эффективно развивать проект", – добавил он на совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.
Посредством проекта синхронизации страны Балтии хотят ослабить зависимость от России.
Литва, Латвия и Эстония сейчас действуют в синхронном режиме в так называемом постсоветском кольце БРЭЛЛ и зависят от диспетчерский в Москве и энергосетей России.
После долгих споров страны Балтии в прошлом году подтвердили, что синхронизация с сетями Западной Европы будет осуществляться через Польшу.
Сейчас между Литвой и Польшей уже действует энергомост LitPol Link, однако мощности намечается усилить посредством создания новой морской перемычки.
Завершить проект синхронизации намечается до 2025 года.
"Россия, её агрессивное поведение на Украине, зависимость санкций от того, намерена ли Россия изменить своё поведение по отношению к Украине, очевидны", - подчеркнул он.
Президент Литвы акцентировал, что Эстония также понимает проблемы русского меньшинства в стране и стремится к его интеграции в общество по мере смены поколений.
"И я действительно вижу, что это - один из приоритетов президента, чтобы эти люди чувствовали себя комфортно и чтобы с ними в эстонском обществе не обращались, как с людьми другого сорта", - сказал он.
* * *
Литовский президент Гитанас Науседа во вторник во время визита в Эстонию предложил назначить специального координатора Евросоюза (ЕС) по отключению энергосетей стран Балтии от постсоветской системы и синхронизации их с сетями Западной Европы.
Президент сказал, что на эту позицию есть кандидаты, но не назвал их.
"Я предложил идею назначить специального координатора по проекту синхронизации. Мы называем его "господином "синхронизация", – сказал Г. Науседа журналистам в Таллине.
"У нас уже есть несколько кандидатов, которые могут занять эту позицию. Это, наверное, позволит более ровно и эффективно развивать проект", – добавил он на совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.
Посредством проекта синхронизации страны Балтии хотят ослабить зависимость от России.
Литва, Латвия и Эстония сейчас действуют в синхронном режиме в так называемом постсоветском кольце БРЭЛЛ и зависят от диспетчерский в Москве и энергосетей России.
После долгих споров страны Балтии в прошлом году подтвердили, что синхронизация с сетями Западной Европы будет осуществляться через Польшу.
Сейчас между Литвой и Польшей уже действует энергомост LitPol Link, однако мощности намечается усилить посредством создания новой морской перемычки.
Завершить проект синхронизации намечается до 2025 года.