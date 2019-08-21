Зарубежные литовцы на выборах в сейм смогут получить свой округ 🔊 Воспроизвести



Во вторник сейм Литвы создал условия для учреждения отдельного одномандатного избирательного округа для голосующих за рубежом граждан Литвы.



Во вторник в парламенте соответствующая поправка к Закону о выборах в сейм была принята 88 голосами "за" при четырех голосах "против" и 14-и воздержавшихся. Поправка вступит в силу после ее подписания президентом.



В ней предусмотрено, что в тех случаях, когда число голосующих на новых выборах в дипломатических представительствах и консульских учреждениях за рубежом избирателей превышает 0,9 среднего числа избирателей во всех одномандатных избирательных округах, создается Одномандатный избирательный округ литовцев мира.



В этом случае все проживающие в других государствах граждане Литвы будут внесены в список избирателей этого одномандатного округа. Во вторник сейм Литвы создал условия для учреждения отдельного одномандатного избирательного округа для голосующих за рубежом граждан Литвы.Во вторник в парламенте соответствующая поправка к Закону о выборах в сейм была принята 88 голосами "за" при четырех голосах "против" и 14-и воздержавшихся. Поправка вступит в силу после ее подписания президентом.В ней предусмотрено, что в тех случаях, когда число голосующих на новых выборах в дипломатических представительствах и консульских учреждениях за рубежом избирателей превышает 0,9 среднего числа избирателей во всех одномандатных избирательных округах, создается Одномандатный избирательный округ литовцев мира.В этом случае все проживающие в других государствах граждане Литвы будут внесены в список избирателей этого одномандатного округа. Условия для создания такого округа сейм утвердил по просьбе Всемирной литовской общины.



Как считают инициаторы этого предложения, глава "аграриев" Рамунас Карбаускис и его коллега по фракции Агне Ширинскене, создание округа будет поощрять активность проживающих за рубежом граждан Литвы, вовлекать их в политическую жизнь Литвы, улучшит их представительство, так как они смогут выбирать в отдельном одномандатном округе представляющего их члена сейма.



Сейчас голосующие за рубежом граждане Литвы включены в списки избирателей Науяместисского одномандатного избирательного округа и не имеют отдельного одномандатного округа на выборах в сейм.



Активность проживающих за рубежом литовцев особенно возросла на майских выборах президента. В первом туре, когда проводилось голосование и на референдуме по вопросу о двойном гражданстве, за рубежом проголосовало 52 тыс. 812 избирателей, во втором туре – 44 тыс. 142 избирателя. На выборах в сейм в 2016 году за рубежом проголосовало 16 тыс. 411 избирателей.



Во время парламентских выборов 2016 года в самых маленьких округах было более 32 тыс. избирателей, в самых крупных – 38 тыс. В Науяместиском избирательном округе, где голосовали и зарубежные литовцы, в списках значилось более 41 тыс. избирателей.



Прежние попытки создать специальный округ для зарубежных литовцев в сейме успеха не имели. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: выборы, за рубежом, округ География: Литва — статья прочитана 163 раза Комментарии