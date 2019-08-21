Кандидат в ЕК В. Синкявичюс: мое номинирование символизирует веру в новое поколение 🔊 Воспроизвести



Предлагаемый в члены Еврокомиссии (ЕК) министр экономики и инноваций Литвы Виргиниюс Синкявичюс говорит, что его номинирование символизирует веру Литвы в поколение независимости и новых политиков.



"Накануне 30-летия "Балтийского пути" для меня это символизирует веру в поколение независимости Литвы и обновление Европы", – сказал В. Синкявичюс в сейме во вторник.



По словам кандидата, номинируя его, Литва подает Европе сигнал о том, что "она открыта и помогает расти".



"Эта страна и ее жители создали условия, в которых молодой человек может провести в жизнь свои идеи в политике, бизнесе или неправительственных организациях", – сказал политик.



Если он будет утвержден еврокомиссаром, то станет самым молодым членом ЕК в истории Евросоюза (ЕС). Несколько недель назад он встретился с главой будущей ЕК Урсулой фон дер Ляйен. Предлагаемый в члены Еврокомиссии (ЕК) министр экономики и инноваций Литвы Виргиниюс Синкявичюс говорит, что его номинирование символизирует веру Литвы в поколение независимости и новых политиков."Накануне 30-летия "Балтийского пути" для меня это символизирует веру в поколение независимости Литвы и обновление Европы", – сказал В. Синкявичюс в сейме во вторник.По словам кандидата, номинируя его, Литва подает Европе сигнал о том, что "она открыта и помогает расти"."Эта страна и ее жители создали условия, в которых молодой человек может провести в жизнь свои идеи в политике, бизнесе или неправительственных организациях", – сказал политик.Если он будет утвержден еврокомиссаром, то станет самым молодым членом ЕК в истории Евросоюза (ЕС). Несколько недель назад он встретился с главой будущей ЕК Урсулой фон дер Ляйен. Выдвинутая Литовским союзом "крестьян" и "зеленых"(ЛСКЗ) кандидатура В.Синкявичюса уже утверждена правительством и президентом Гитанасом Науседой.



Ее еще должен одобрить сейм, а голосование назначено на четверг. В Европарламенте (ЕП) также состоится голосование по назначению представителя Литвы.



В. Синкявичюс сказал, что задачей новой ЕК будет добиваться, чтобы ЕС стал примером в борьбе с климатическими изменениями и в деле преодоления вызовов цифровой экономики.



Он сказал, что брался за решение этих задач в Литве, когда был министром.



"Это ради социально-экономического благосостояния каждого европейца. Верю, что, обладая самой твердой верой в идею ЕС, Литва не только пойдет по этому пути, но и будет активно содействовать реализации идеи", – сказал политик.



По его словам, инициативы обучения в течение всей жизни, вовлечения женщин и девушек в сферы информационных технологий и инженерии должны войти в число приоритетов ЕК, потому что так называемое цифровое отчуждение усиливает и социальное отчуждение.



"Идея Европы не может позволить себе появление цифровой дискриминации по возрасту, полу или месту жительства. Это вопрос не только этики, но и социального благосостояния", – сказал В. Синкявичюс.



28-летний политик на посту министра находится с 2017 года, работал в государственных компаниях Lietuvos oro uostai и Lietuvos pastas ("Аэропорты Литвы", "Почта Литвы"), в учреждении Investuok Lietuvoje ("Инвестируй в Литве"), а также участвовал в программе "Создавай для Литвы").



В.Синкявичюс также работал в вашингтонском Центре анализа европейской политики (CEPA) и стажировался в посольстве Литвы в США.



Европейская комиссия в новом составе формируется после прошедших в Европе выборов в мае и начнёт работу в ноябре.



В состав уходящей Еврокомиссии входит комиссар по здоровью и безопасности пищевых продуктов Витянис Повилас Андрюкайтис. BNS Категории: в Европе, политика Ключевые слова: еврокомиссар, кандидат — статья прочитана 55 раз Комментарии