Главная >> Новости >> экономика, политика, в странах Балтии >> Премьер Литвы обсудит с латвийским коллегой позицию этой страны по поводу БелАЭС

Премьер Литвы обсудит с латвийским коллегой позицию этой страны по поводу БелАЭС

Фото из архива "Обзора". Автор - Владимир Клоповский, "Обзор"




Литовский премьер Саулюс Сквярнялис сообщил, что в пятницу обсудит с премьером Латвии Кришьянисом Кариньшем позицию этой страны в связи с ее намерениями покупать электроэнергию, выработанную на Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце.

"В пятницу я увижусь с премьер-министром Латвии и у меня будет возможность конкретно поинтересоваться, каково мнение правительства, а не министров экономики или энергетики (...)", – сказал С. Сквярнялис на заседании сейма во вторник.

Правительство Латвии на прошлой неделе объявило, что после прекращения Литвой торговли с Белоруссией, когда заработает БелАЭС, Латвия начнет торговлю на границе с Россией.
Литовские официальные лица обеспокоены тем, что таким образом выработанная на БелАЭС электроэнергия будет попадать через Латвию на общий рынок.

Президент Гитанас Науседа выразил сожаления в связи с таким решением Латвии, сообщает BNS.

С. Сквярнялис сказал, что власти Латвии всегда придерживались "подобной нейтральной политики" в отношении строящейся БелАЭС.

Он подчеркнул, что Литва не откажется от своего решения не впускать на свою территорию электроэнергию с БелАЭС.

На вопрос парламентария Альгимантаса Думбравы, не обусловят ли намерения Риги впустить к себе электроэнергию с БелАЭС перенаправление Белоруссией транзита грузов нефти с литовского порта в латвийский, С. Сквярнялис ответил, что так Минск навредит сам себе.

"Лучших условий, лучшей инфраструктуры, лучших тарифов, более высокого качества, большей экономической выгоды, чем (при транзите - ред.) через Литву Белоруссия не получит", – сказал премьер.

При этом он не стал разъяснять, почему Минск не может сравнить выгоду от продажи электроэнергии с государственной БелАЭС латышам, скажем, лет за 10 хотя бы и возможно упущенную выгоду от литовского транзита за тот же период. А вдруг первая сумма перевесит?

Правительство Литвы утверждает, что БелАЭС строится в Островце в 50 км от Вильнюса с нарушениями стандартов безопасности и экологии. Минск эти претензии отклоняет.

Первый энергоблок БелАЭС планируется ввести в эксплуатацию уже в конце этого года, второй – в 2020 году.
Инф. «Обзора», BNS
Категории: экономика, политика, в странах Балтии
Ключевые слова: встреча, Саулюс Сквярнялис, БелАЭС, премьеры
География: Литва
статья прочитана 146 раз
добавлена сегодня, 20 августа, 18:30

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка