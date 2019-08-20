Премьер Литвы обсудит с латвийским коллегой позицию этой страны по поводу БелАЭС 🔊 Воспроизвести Фото из архива "Обзора". Автор - Владимир Клоповский, "Обзор"







Литовский премьер Саулюс Сквярнялис сообщил, что в пятницу обсудит с премьером Латвии Кришьянисом Кариньшем позицию этой страны в связи с ее намерениями покупать электроэнергию, выработанную на Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце.



"В пятницу я увижусь с премьер-министром Латвии и у меня будет возможность конкретно поинтересоваться, каково мнение правительства, а не министров экономики или энергетики (...)", – сказал С. Сквярнялис на заседании сейма во вторник.



Правительство Латвии на прошлой неделе объявило, что после прекращения Литвой торговли с Белоруссией, когда заработает БелАЭС, Латвия начнет торговлю на границе с Россией. "В пятницу я увижусь с премьер-министром Латвии и у меня будет возможность конкретно поинтересоваться, каково мнение правительства, а не министров экономики или энергетики (...)", – сказал С. Сквярнялис на заседании сейма во вторник.Правительство Латвии на прошлой неделе объявило, что после прекращения Литвой торговли с Белоруссией, когда заработает БелАЭС, Латвия начнет торговлю на границе с Россией. Литовские официальные лица обеспокоены тем, что таким образом выработанная на БелАЭС электроэнергия будет попадать через Латвию на общий рынок.



Президент Гитанас Науседа выразил сожаления в связи с таким решением Латвии, сообщает BNS.



С. Сквярнялис сказал, что власти Латвии всегда придерживались "подобной нейтральной политики" в отношении строящейся БелАЭС.



Он подчеркнул, что Литва не откажется от своего решения не впускать на свою территорию электроэнергию с БелАЭС.



На вопрос парламентария Альгимантаса Думбравы, не обусловят ли намерения Риги впустить к себе электроэнергию с БелАЭС перенаправление Белоруссией транзита грузов нефти с литовского порта в латвийский, С. Сквярнялис ответил, что так Минск навредит сам себе.



"Лучших условий, лучшей инфраструктуры, лучших тарифов, более высокого качества, большей экономической выгоды, чем (при транзите - ред.) через Литву Белоруссия не получит", – сказал премьер.



При этом он не стал разъяснять, почему Минск не может сравнить выгоду от продажи электроэнергии с государственной БелАЭС латышам, скажем, лет за 10 хотя бы и возможно упущенную выгоду от литовского транзита за тот же период. А вдруг первая сумма перевесит?



Правительство Литвы утверждает, что БелАЭС строится в Островце в 50 км от Вильнюса с нарушениями стандартов безопасности и экологии. Минск эти претензии отклоняет.



Первый энергоблок БелАЭС планируется ввести в эксплуатацию уже в конце этого года, второй – в 2020 году. Инф. «Обзора», BNS Категории: экономика, политика, в странах Балтии Ключевые слова: встреча, Саулюс Сквярнялис, БелАЭС, премьеры География: Литва — статья прочитана 146 раз Комментарии