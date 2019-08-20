На общем пути 🔊 Воспроизвести







Мстислав Добужинский - одна из самых уникальных фигур европейской и мировой культуры. Колоссальная личность, выдающийся художник, гражданин мира. Аристократ, сердечный и благожелательный, чистой и благородной души человек. Образованность вкупе с талантом и трудолюбием принесли художнику мировую известность.



Имя Добужинского увековечено рядом с именами выдающихся деятелей литературы и искусства, творчества которых коснулись его мастерская рука и чуткое трепетное сердце. Это - Чуковский, Андерсен, Блок, Гоголь, Достоевский, Пушкин, Лермонтов, Вагнер, Верди, Моцарт, Чайковский, Прокофьев, Шостакович, Рахманинов, Станиславский, Шекспир...



Художника с Литвой связывает не только творческая деятельность, но и глубокие родовые корни. Имя Добужинского увековечено рядом с именами выдающихся деятелей литературы и искусства, творчества которых коснулись его мастерская рука и чуткое трепетное сердце. Это - Чуковский, Андерсен, Блок, Гоголь, Достоевский, Пушкин, Лермонтов, Вагнер, Верди, Моцарт, Чайковский, Прокофьев, Шостакович, Рахманинов, Станиславский, Шекспир...Художника с Литвой связывает не только творческая деятельность, но и глубокие родовые корни.



Начиная встречу, вспомнили приветственное письмо министра иностранных дел Литовской Республики в адрес выставки, посвященной художнику, которая состоялась в 2018 году в Санкт-Петербурге.















Мстислав Добужинский был и остается одним из великих творцов, объединяющих народы и культуры, глубоким гуманистом и мудрецом, для которого соединения литовской и русской культуры были сущностными сегментами общеевропейского ценностного фундамента. Его художественное творчество и произведения в театре, педагогике и размышлениях о истории культуры от Санкт-Петербурга до Каунаса, от Литовской Республики 16-го февраля до крупных центров искусства Западной Европы, показывает, как много выражено света и надежды.



«Мир искусства» великого творца Мстислава Добужинского и его единомышленников стал мировой идеей искусства и великим гуманистическим соединением, которое сейчас мы осознаём как всемирную связь культур и свет. Желаю всем, чтобы эта выставка была знаком света и гуманистической солидарности на нашем общем пути человеческого бытия. Пусть выставка под этим знаком подарит нам всем надежду и радость».



Линас Линкявичюс,



министр иностранных дел Литовской Республики «Мудро полагать, что культура является высшим единством светлых сил мира. Катастрофы в Европе в середине ХХ века, бесконечные конфликты в мире нам постоянно сигнализируют, что народам и государствам необходимо глубинное культурное, гуманитарное единение, через осознание и особенно познание посредством искусства, что являемся участниками одного общего пути.Мстислав Добужинский был и остается одним из великих творцов, объединяющих народы и культуры, глубоким гуманистом и мудрецом, для которого соединения литовской и русской культуры были сущностными сегментами общеевропейского ценностного фундамента. Его художественное творчество и произведения в театре, педагогике и размышлениях о истории культуры от Санкт-Петербурга до Каунаса, от Литовской Республики 16-го февраля до крупных центров искусства Западной Европы, показывает, как много выражено света и надежды.«Мир искусства» великого творца Мстислава Добужинского и его единомышленников стал мировой идеей искусства и великим гуманистическим соединением, которое сейчас мы осознаём как всемирную связь культур и свет. Желаю всем, чтобы эта выставка была знаком света и гуманистической солидарности на нашем общем пути человеческого бытия. Пусть выставка под этим знаком подарит нам всем надежду и радость».











Всё верно!



Экскурсия по местам М. Добужинского. Мы познакомились с работами мастера, которые он посвятим нашему городу, где бережно передал атмосферу старинных улочек Вильнюса начала 20 века.



Посетили фамильный склеп семьи художника М. Добужинского на кладбище Расу. Просим обратить внимание городских депутатов на плачевное состояние фамильного склепа Добужинских. Прошло 9 лет после реставрации. Крест дал трещину. Много мелких трещин на статуи. Склеп стоит безымянный. Множество дефектов.



Показала склеп реставратору Чеславу Ковалюнасу.



В 2018 году началась реконструкция кладбища Расу. Власти Вильнюса выделили на это более двух миллионов евро.



Муниципалитет литовской столицы подписал контракты с компаниями Litcon и Ekstra Statyba, которые стали победителями конкурса. Но склеп рода семьи Добужинских в перечень реставрированных объектов не вошел?



По традиции, в день рождения художника, в Вильнюсе, у композиции на Кафедральной площади, собираются поклонники творчества художника. В этот день мы стараемся посетить все места, связанные с жизнью и творчеством художника в нашем городе.Начиная встречу, вспомнили приветственное письмо министра иностранных дел Литовской Республики в адрес выставки, посвященной художнику, которая состоялась в 2018 году в Санкт-Петербурге.Всё верно!Экскурсия по местам М. Добужинского. Мы познакомились с работами мастера, которые он посвятим нашему городу, где бережно передал атмосферу старинных улочек Вильнюса начала 20 века.Посетили фамильный склеп семьи художника М. Добужинского на кладбище Расу. Просим обратить внимание городских депутатов на плачевное состояние фамильного склепа Добужинских. Прошло 9 лет после реставрации. Крест дал трещину. Много мелких трещин на статуи. Склеп стоит безымянный. Множество дефектов.Показала склеп реставратору Чеславу Ковалюнасу.В 2018 году началась реконструкция кладбища Расу. Власти Вильнюса выделили на это более двух миллионов евро.Муниципалитет литовской столицы подписал контракты с компаниями Litcon и Ekstra Statyba, которые стали победителями конкурса. Но склеп рода семьи Добужинских в перечень реставрированных объектов не вошел? Татьяна АФАНАСЬЕВА-КОЛОМИЕЦ , специально для «Обзора» Категории: культура, история, в странах Балтии Ключевые слова: Мстислав Добужинский География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 56 раз Комментарии