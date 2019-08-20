Г. Науседа в Эстонии предложил восстановить встречи президентов Балтийских стран 🔊 Воспроизвести фото: lrp.lt



Президент Литвы Гитанас Науседа во вторник прибыл с ознакомительным визитом в Эстонию, где намерен обсудит вопросы безопасности и энергетики.



На встрече с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд он призвал восстановить формат регулярных встреч руководителей Балтийских государств.



"Полагаю, что формат встреч президентов Балтийских стран мог бы в значительной мере способствовать как повышению конкурентоспособности региона в мире, так и углублению дальнейшей евроатлантической интеграции», – написал в фейсбуке Г. Науседа.



По его словам, сотрудничество стран Балтии стратегически важно для углубления экономической и энергетической интеграции Балтийских стран, повышения безопасности нашего региона и укрепления общих позиций в международных организациях. Президент Литвы Гитанас Науседа во вторник прибыл с ознакомительным визитом в Эстонию, где намерен обсудит вопросы безопасности и энергетики.На встрече с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд он призвал восстановить формат регулярных встреч руководителей Балтийских государств."Полагаю, что формат встреч президентов Балтийских стран мог бы в значительной мере способствовать как повышению конкурентоспособности региона в мире, так и углублению дальнейшей евроатлантической интеграции», – написал в фейсбуке Г. Науседа.По его словам, сотрудничество стран Балтии стратегически важно для углубления экономической и энергетической интеграции Балтийских стран, повышения безопасности нашего региона и укрепления общих позиций в международных организациях. Позже Г. Науседу примут эстонский премьер Юри Ратас и председатель парламента Хенн Пыллуаас.



Г. Науседа намерен обсудить сотрудничество в области научных исследований и инноваций, создание единого рынка капитала Балтийских стран.



На встречах планируется обсудить вопросы синхронизации энергосетей Балтийских стран с континентальными сетями, создания единого газового рынка Евросоюза, безопасности Белорусской АЭС в Островце, прокладки железной дороги и автомагистрали.



Литва хочет блокировать импорт электроэнергии с Белорусской АЭС, но опасается, что электричество с этой станции сможет попадать на общий рынок через Латвию.



Литва пока не присоединилась к создаваемому другими странами Балтии и Финляндии единому газовому рынку.



По данным BNS, переговоры с Литвой пробуксовывают из-за требования страны оставлять ей деньги, поступающие от транзита газа в Калининградскую область России, вызывает дискуссии вопрос компенсаций за инвестиции Литвы в газопровод с Польшей.



Это четвертый визит президента за рубеж. Он уже посетил Польшу, Латвию и Германию. Категории: общество, в странах Балтии Ключевые слова: Эстония, визит, Науседа — статья прочитана 161 раз Комментарии