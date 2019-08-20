Сейм утвердил новое правительство Литвы /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



Во вторник сейм Литвы принял решение о повторном предоставлении полномочий обновленному правительству.



75 депутатов проголосовали за предоставление полномочий, 27 политиков были против, а девять депутатов воздержались.



Решение принято голосами правящих политикой. Правовой сценарий возобновления полномочий кабмина вызвал сомнения у оппозиции, она намерена обратиться Конституционный суд (КС).



"Правительство не только может, но и должно продолжать начатую работу, так как еще не все намеченные добрые дела сделаны", – сказал на заседании сейма представитель крупнейшей правящей фракции "аграриев" Стасис Туменас.



Повторное предоставление правительству полномочий было необходимо в связи с тем, что с начала работы кабинета министров под руководством Саулюса Сквернялиса в 2016 году сменилось более половины министров. Во вторник сейм Литвы принял решение о повторном предоставлении полномочий обновленному правительству.75 депутатов проголосовали за предоставление полномочий, 27 политиков были против, а девять депутатов воздержались.Решение принято голосами правящих политикой. Правовой сценарий возобновления полномочий кабмина вызвал сомнения у оппозиции, она намерена обратиться Конституционный суд (КС)."Правительство не только может, но и должно продолжать начатую работу, так как еще не все намеченные добрые дела сделаны", – сказал на заседании сейма представитель крупнейшей правящей фракции "аграриев" Стасис Туменас.Повторное предоставление правительству полномочий было необходимо в связи с тем, что с начала работы кабинета министров под руководством Саулюса Сквернялиса в 2016 году сменилось более половины министров. После подписания нового коалиционного договора в июле два представителя Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей: Ярослав Наркевич, назначенный министром транспорта и коммуникаций, а также Рита Тамашунене, – сменили Рокаса Масюлиса и Эймутиса Мисюнаса соответственно, а в Министерстве сельского хозяйства член сейма "социал-трудовик" Андрюс ​​Палёнис сменил "крестьянина" Гедрюса Сурплиса.



Оппозиция высказалась против предоставления полномочий правительству, так как полагает, что поскольку до выборов в сейм осталось чуть больше года, кабмин не сможет сделать ничего важного.



"Цель правительства – пробыть до окончания нынешнего срока полномочий. Литовское либеральное движение с этим не согласно, поэтому при голосовании мы не поддержим", – сказала лидер оппозиции Виктория Чмилите-Нильсен.



"Не думаю, что от этого правительства можно чего-то ожидать", – сказал глава оппозиционной фракции социал-демократов Юлюс Сабатаускас.



Консерватор Юргис Разма сказал, что С. Сквярнялис отдал переговоры о распределении министерских постов в руки лидера Литовского союза "крестьян" и "зеленых" Рамунаса Карбаускиса.



"Жаль, что премьер не использовал возможности (...) требовать от кандидатов и высокого (уровня) профессионализма, и компетентности, и не опускать эту планку, которую заявил в начале срока полномочий", – сказал депутат.



Полномочия кабинету министров во главе с С. Сквернялисом были предоставлены одним голосованием в соответствии с одним положением Устава сейма, предусматривающим такую ​​процедуру при условии, что программа правительства остается неизменной.



Оппозиция утверждает, что данное положение может противоречить Конституции, поскольку оно предусматривает, что правительству полномочия предоставляются посредством голосования по его программе.



Оппозиционные деятели намерены в связи с этим обратиться в КС, подтвердил Ю. Разма.



Утверждение программы правительства в сейме заняло бы больше времени, чем предоставление полномочий одним голосованием.



* * Во вторник в сейме Литвы присягнули три новых министра – транспорта и коммуникаций, внутренних дел и сельского хозяйства, они назначены на эти должности после обновления состава правительства.



После присяги к работе на должности министра ВД приступает Рита Тамашунене, на должности министра транспорта – Ярослав Наркевич, на должности министра сельского хозяйства – Андрюс Палёнис.



Двух первых политиков делегировала в министры партия Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей (ИАПЛ - СХС), а А. Палёниса – Литовская социал-демократическая трудовая партия (ЛСДТП).



Состав кабмина обновлен после того, как Литовский союз "крестьян и зеленых", ЛСДТП, партия "Порядок и справедливость" и ИАПЛ - СХС в начале июля договорились о правящей коалиции. инф.Обзор bns.lt Категории: политика, общество Ключевые слова: премьер, правительство, коалиция, формирование География: Литва — статья прочитана 144 раза Комментарии