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В мире появился новый международный кинофестиваль

В Литве ищут самых красивых начинающих актрис

Дидар Атмаджа. Фото: beautyofuniverse.com
В новом сезоне проект beautyofuniverse.com полностью поменял свой формат и теперь не будет позиционироваться как конкурс красоты. Проект в новом сезоне пройдет в формате кинофестиваля, в котором конкурсанткам предстоит подготовить креативные любительские короткометражные художественные и документальные фильмы о природе.

Пятый юбилейный сезон организаторы хотят провести в новом уникальном формате, не имеющим аналогов в мире, финал которого пройдет в Москве в начале 2020 года (в январе / феврале).

В фестивале смогут принять участие творческие девушки от 18 до 30 лет. Семейное положение участниц не имеет значения, однако участницы, имеющие детей не допускаются к участию в фестивале.
Заполнить анкету участницам из Литвы можно на сайте кинофестиваля http://www.beautyofuniverse.com/ru/registration

Правила фестиваля по ссылке http://www.beautyofuniverse.com/ru/about/rules/

Победительницы кинофестиваля получат возможность сниматься в кино в главных или в эпизодических ролях у известных кинорежиссеров с мировым именем. В настоящее время организаторы ведут переговоры с Голливудом.

Действующей обладательницей титула 2019 года является Дидар Атмаджа из Казахстана.

Ее анкета http://www.beautyofuniverse.com/participants/2019/kazakhstan/didaratmaja/

Проект основан в 2015 году в формате конкурса красоты. Первый финал проекта был проведен в Сочи в 2017 году. Тогда победительницей стала Анна Муминова из Таджикистана. В 2018 победительницей стала липецкая модель Ирина Сорокина.
Инф. «Обзора»
Категории: культура
Ключевые слова: Международный кинофестиваль
статья прочитана 108 раз
добавлена сегодня, 20 августа, 15:20

Комментарии

лялечка
20 августа, 15:30
#
+1
Победительницы кинофестиваля получат возможность сниматься в кино в главных или в эпизодических ролях у известных кинорежиссеров с мировым именем. В настоящее время организаторы ведут переговоры с Голливудом.

Когда договорятся, позвоните.
Пока еще не беременна.
Телефон в редакции имеется.
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Влад
20 августа, 16:07
#
Круто, интересный проект. Правильно, что сделали новый формат кинофестиваля. Конкурсы красоты уже поднадоели, надоело на голых теток смотреть)))
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