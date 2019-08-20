В мире появился новый международный кинофестиваль

В Литве ищут самых красивых начинающих актрис
Пятый юбилейный сезон организаторы хотят провести в новом уникальном формате, не имеющим аналогов в мире, финал которого пройдет в Москве в начале 2020 года (в январе / феврале).
В фестивале смогут принять участие творческие девушки от 18 до 30 лет. Семейное положение участниц не имеет значения, однако участницы, имеющие детей не допускаются к участию в фестивале.
Пятый юбилейный сезон организаторы хотят провести в новом уникальном формате, не имеющим аналогов в мире, финал которого пройдет в Москве в начале 2020 года (в январе / феврале).
В фестивале смогут принять участие творческие девушки от 18 до 30 лет. Семейное положение участниц не имеет значения, однако участницы, имеющие детей не допускаются к участию в фестивале.
Заполнить анкету участницам из Литвы можно на сайте кинофестиваля http://www.beautyofuniverse.com/ru/registration
Правила фестиваля по ссылке http://www.beautyofuniverse.com/ru/about/rules/
Победительницы кинофестиваля получат возможность сниматься в кино в главных или в эпизодических ролях у известных кинорежиссеров с мировым именем. В настоящее время организаторы ведут переговоры с Голливудом.
Действующей обладательницей титула 2019 года является Дидар Атмаджа из Казахстана.
Ее анкета http://www.beautyofuniverse.com/participants/2019/kazakhstan/didaratmaja/
Проект основан в 2015 году в формате конкурса красоты. Первый финал проекта был проведен в Сочи в 2017 году. Тогда победительницей стала Анна Муминова из Таджикистана. В 2018 победительницей стала липецкая модель Ирина Сорокина.
Правила фестиваля по ссылке http://www.beautyofuniverse.com/ru/about/rules/
Победительницы кинофестиваля получат возможность сниматься в кино в главных или в эпизодических ролях у известных кинорежиссеров с мировым именем. В настоящее время организаторы ведут переговоры с Голливудом.
Действующей обладательницей титула 2019 года является Дидар Атмаджа из Казахстана.
Ее анкета http://www.beautyofuniverse.com/participants/2019/kazakhstan/didaratmaja/
Проект основан в 2015 году в формате конкурса красоты. Первый финал проекта был проведен в Сочи в 2017 году. Тогда победительницей стала Анна Муминова из Таджикистана. В 2018 победительницей стала липецкая модель Ирина Сорокина.
Когда договорятся, позвоните.
Пока еще не беременна.
Телефон в редакции имеется.