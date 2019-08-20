Экономика Литвы: цифры и факты /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



Во вторник вечером в Клайпеду должна прибыть новая крупная партия сжиженного природного газа (СПГ) из Норвегии



"Ожидается, что 20 августа прибудет газовоз Arctic Princess, который доставит около 138 тыс. кубометров СПГ", - сообщил BNS оператор терминала Клайпедского СПГ компания Klaipėdos nafta.



По данным порталов marinetraffic.com и myshiptracking.com, газ поставляется из норвежского порта Мелкойи, где находится завод СПГ Equinor.



В соответствии с графиком газовозов компании, на август никаких крупных судов не запланировано, а небольшая (10 тыс. кубометров) партия СПГ должна прибыть в конце месяца.



Терминал в этом газовом году используется Йонавским производителем удобрений Achema, государственной энергоснабжающей компанией Lietuvos tnergija (LET) и входящей в группу Imlitex Holdings фирмой Imlitex. Во вторник вечером в Клайпеду должна прибыть новая крупная партия сжиженного природного газа (СПГ) из Норвегии"Ожидается, что 20 августа прибудет газовоз Arctic Princess, который доставит около 138 тыс. кубометров СПГ", - сообщил BNS оператор терминала Клайпедского СПГ компания Klaipėdos nafta.По данным порталов marinetraffic.com и myshiptracking.com, газ поставляется из норвежского порта Мелкойи, где находится завод СПГ Equinor.В соответствии с графиком газовозов компании, на август никаких крупных судов не запланировано, а небольшая (10 тыс. кубометров) партия СПГ должна прибыть в конце месяца.Терминал в этом газовом году используется Йонавским производителем удобрений Achema, государственной энергоснабжающей компанией Lietuvos tnergija (LET) и входящей в группу Imlitex Holdings фирмой Imlitex. * * *



INVL Baltic Real Estate, группа компаний, занимающихся инвестициями в недвижимость, за шесть месяцев этого года заработала 1,7 млн евро консолидированной чистой прибыли - на 10,5% результата за аналогичный период прошлого года.



Выручка компании выросла на 2% до 2,98 млн евро, сообщила INVL Baltic Real Estate через информсистему Вильнюсской фондовой биржи Nasdaq.



По словам Витаутаса Бакшинскаса, управляющего фондом недвижимости компании INVL Asset Management, входящим в INVL Baltic Real Estate, реконструкция крупнейшего объекта, бизнес-центра IBC, также оказала значительное влияние на прибыль в первой половине этого года, поскольку расходы по текущему ремонту были зачислены как издержки.



Стоимость консолидированного собственного капитала компании на конец июня этого года достигала 35,3 млн евро, и по сравнению с концом июня прошлого года этот показатель увеличился на 8,7%.



В конце второго квартала в управлении INVL Baltic Real Estate были помещения общей площадью 56,900 кв. метров, стоимость которых - 60,0 млн евро. 80% принадлежащего компании имущества, по стоимости активов, находится в центральной части Вильнюса.



Акции компании котируются в Дополнительном списке фондовой биржи.



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Государственным Литовским железным дорогам (Lietuvos gelezinkeliai - LG) не удаётся завершить объявленный полтора года назад конкурс стоимостью 250 млн евро. Компания продлила срок подачи заявок до середины сентября.



Литовские железные дороги заявок квалифицированных участников ожидали до 16 июля, но крайний срок был продлён до 19 августа. Сейчас срок подачи заявок продлён ещё на месяц, подтвердил BNS представитель Литовских железных дорог Мантас Дубаускас.



По данным BNS, тендер был возобновлен в середине июля из опасений железнодорожников, что из-за разногласий между потенциальными подрядчиками и компанией по проекту может быть не получено ни одного предложения.



В конце июля один из семи претендентов, французская группа по строительству инфраструктуры Eurovia и её дочерняя компания Eurovia Lietuva объявили о своём выходе из конкурса.



По данным BNS, в конкурсе принимают участие состоящий из испанских компаний Elecnor и Instalaciones Inabensa консорциум Inabelec, французской Alstom, литовской Kauno tiltai с Trakcja PRKiI из Польши, Cobra Instalaciones Y Servicios из Испании, кроме него участвуют консорциумы в лице литовских компаний ATEF-Euroope и Telekonta.



Конкурс на электрификацию Вильнюсского железнодорожного узла и участка Кайшядорис-Клайпеда Литовские железные дороги объявили в декабре 2017 года.



Планируется, что после реализации проекта более трёх четвертей всех грузов и две трети пассажиров в Литве будут перевозиться по электрифицированной железной дороге.



В настоящее время протяжённость электрифицированных железнодорожных линий в Литве составляет лишь 9% всей железнодорожной сети. По данным Литовских железных дорог, это самый низкий показатель в ЕС, где электрифицированные железные дороги составляют в среднем 52,7%.



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Цена на электроэнергию в Литве на прошлой неделе понизилась на 3% до 48,42 евро за мегаватт-час (МВтч), сообщил независимый поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva.



Средняя цена на электроэнергию в Латвии и Эстонии сократились на 2% - до 48,96 и 48 евро за МВтч соответственно. В целом цены на электроэнергию на бирже Nord Pool упали в среднем на 8% до 34,43 евро за МВтч.



По утверждению экспертов Elektrum Lietuva, оптовые цены на электроэнергию в странах Балтии падают уже третью неделю подряд. Эти изменения были вызваны увеличением количества осадков, что привело к повышению уровня воды в реках и в резервуарах гидроэлектростанций. Увеличение объёмов производства в ветропарках также не позволило электричеству подорожать.



Потребление электроэнергии в странах Балтии на прошлой неделе сократилось на 1% до 473 ГВтч, а производство электроэнергии снизилось на 11% до 237 ГВтч. За неделю все три страны Балтии вместе выработали 49% необходимой им электроэнергии.



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Генеральным директором одного из крупнейших в Литве концернов Achemos grupe назначен финансовый директор компании, 44-летний Гедрюс Якубаускас, сообщила Achemos grupe.



Он сменил Миндаугаса Дексниса, который возглавлял группу с февраля этого года.



Achemos grupe не объяснила, почему М. Декснис освобожден от должности. Менеджер группы по коммуникации Гинтаре Меркене сказала BNS, что он ушел по собственному желанию.



За последние семь лет, после смерти бывшего главного акционера и главы Achemos grupe Бронисловаса Лубиса Г. Якубаускас стал уже девятым по счету руководителем концерна.



Лиде Лубене и Виктории Лубене в декабре 2017 года принадлежало 54,07% акций концерна.



Achemos grupe контролирует более 40 предприятий в Литве и за рубежом, в том числе Achema, Klasco, компания по торговле удобрениями и агробизнесу Agrochema, СМИ и гостиницы, парк ветрогенераторов.



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Клайпедский порт в январе-июле обслужил 27,414 млн тонн грузов – на 5,3% больше, чем за такой же период прошлого года (26,03 млн тонн).



Как сообщает порт, рост грузооборота в этом году обусловлен прежде всего увеличением объемов погрузок насыпных грузов, которых за семь месяцев было отгружено 11,964 млн тонн или на 8,5% больше, чем в январе-июле прошлого года.



Оборот генеральных грузов в этом году вырос на 4,8% до 9,29 млн тонн, наливных грузов – на 0,3% до 6,16 млн тонн.



В этом году в Клайпедский порт зашло 3,9 тыс. судов – на 2,6% больше, чем в январе-июле прошлого года, его посетило 230,7 тыс. пассажиров или на 9% больше.



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Контролируемый компанией по переработке и транспортировке нефти Orlen Lietuva Бутингский терминал в январе-июле этого года отгрузил 5,598 млн тонн нефти – на 4% больше, чем за такой же период прошлого года (5,383 млн тонн), сообщила дирекция Клайпедского порта.



В прошлом году через терминал было импортировано в общей сложности 9,662 млн тонн нефти – на 1,6% меньше, чем в 2017 году.



Через Бутингский терминал компания Orlen Lietuva с середины 2006 года импортирует нефть только для своих нужд. Инф. «Обзора», BNS Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 81 раз Комментарии