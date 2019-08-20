Гору Гедиминаса спасут 2, 18 млн евро 🔊 Воспроизвести







В начале этой недели вильнюсские власти подписали договор с фирмой, которая подготовит проект спасения горы Гедиминаса, - компания «Hidroterra».



За 2,18 млн евро она в ближайшие 15 месяцев должна провести все необходимые исследования и подготовить проект окончательного приведения в порядок горы Гедиминаса.



«Hidroterra» представит 3 варианта проекта, с которыми познакомит общественность, после чего и будет выбран самый подходящий вариант.



Изначально говорилось что, работы могут стоить 30 млн евро. Но, по словам вице-министра культуры Ингриды Велюте, это были лишь предварительные подсчёты, и, пока не будет проекта, о точных цифрах тяжело говорить.



«Мы будем искать решения вместе с учёными Вильнюсского университета и университета имени М. Ромериса, а также с иностранными специалистами», - сказал журналистам во время пресс-конференции директор проектирующей компании Дарюс Калесникас. За 2,18 млн евро она в ближайшие 15 месяцев должна провести все необходимые исследования и подготовить проект окончательного приведения в порядок горы Гедиминаса.«Hidroterra» представит 3 варианта проекта, с которыми познакомит общественность, после чего и будет выбран самый подходящий вариант.Изначально говорилось что, работы могут стоить 30 млн евро. Но, по словам вице-министра культуры Ингриды Велюте, это были лишь предварительные подсчёты, и, пока не будет проекта, о точных цифрах тяжело говорить.«Мы будем искать решения вместе с учёными Вильнюсского университета и университета имени М. Ромериса, а также с иностранными специалистами», - сказал журналистам во время пресс-конференции директор проектирующей компании Дарюс Калесникас.



Впрочем, Д.Калесникас всё же подчеркнул тот факт, что многое сейчас зависит от природы: «Самой большой проблемой могут быть природные условия - сильные дожди и положительная температура зимой. Такая погода может повлечь за собой непредсказуемые последствия».



Все работы по приведению горы в порядок планируют завершить к концу 2022 года.



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Во время пресс-конференции было отмечено, что с ноября 2017 года не было зафиксировано ни одного оползня и что ситуация является стабильной.Впрочем, Д.Калесникас всё же подчеркнул тот факт, что многое сейчас зависит от природы: «Самой большой проблемой могут быть природные условия - сильные дожди и положительная температура зимой. Такая погода может повлечь за собой непредсказуемые последствия».Все работы по приведению горы в порядок планируют завершить к концу 2022 года. Йоана САЙКОВСКА , "Обзор" Категории: в странах Балтии Ключевые слова: гора Гедиминаса, гора Гядиминаса География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 266 раз Комментарии