Р.Тамашунене - учитель немецкого, ставшая единственной женщиной в правительстве - ПОРТРЕТ BNS 🔊 Воспроизвести фото: bns.lt



Активный член польской общины из Вильнюсского района Рита Тамашунене поднимается по карьерной лестнице - пришедшая в политику несколько лет назад учительница немецкого языка станет министром внутренних дел.



Р.Тамашунене сменит юриста Эймутиса Мисюнаса, который занимал эту должность с момента основания правительства Саулюса Сквернялиса в декабре 2016 года.



Она стала министром после того, как Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей вступила в правящую коалицию.



Женщина в правительстве Литвы будет работать после перерыва более полугода.



Благодаря тому, что Р.Тамашунене, которая за семь лет выросла от муниципального политика до национального, вполне вероятно, вопросы региональной политики удостоятся ещё большего внимания. Активный член польской общины из Вильнюсского района Рита Тамашунене поднимается по карьерной лестнице - пришедшая в политику несколько лет назад учительница немецкого языка станет министром внутренних дел.Р.Тамашунене сменит юриста Эймутиса Мисюнаса, который занимал эту должность с момента основания правительства Саулюса Сквернялиса в декабре 2016 года.Она стала министром после того, как Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей вступила в правящую коалицию.Женщина в правительстве Литвы будет работать после перерыва более полугода.Благодаря тому, что Р.Тамашунене, которая за семь лет выросла от муниципального политика до национального, вполне вероятно, вопросы региональной политики удостоятся ещё большего внимания. Однако, по словам критиков, у Р.Тамашунене нет опыта для того, чтобы курировать вопросы правоохранительных органов или миграции.



Человек команды



45-летняя Р.Тамашунене выросла в Майшягале Вильнюсского района, там же окончила среднюю школу, затем, после непродолжительной работы в качестве художественного руководителя в государственном культурном центре, стала учительницей немецкого языка, а спустя 12 лет - директором школы.



После непродолжительной службы в самоуправлении Вильнюсского района она свою карьеру политика начала в 2007 году, когда стала заместителем директора администрации.



Мария Рекст, многолетний мэр района, вспоминает о Р.Тамашунене как о любознательном, требовательном человеке, разбирающемся во многих вопросах, способном руководить и давать полезные советы.



"Когда мне был нужен совет, мне не обязательно было искать советников политического доверия. Я часто общалась с Ритой", - вспоминает М.Рекст.



Председатель Избирательной акции поляков Литвы Вальдемар Томашевски утверждает, что Р.Тамашунене стала одним из лидеров польской общины и партии.



"Она трудолюбива, имеет хорошее образование, окончила несколько вузов. Она очень положительно относится к тому, чтобы представлять обычного избирателя, человек команды", - перечисляет политик.



Впервые Р.Тамашунене была избрана в Сейм в 2012 году, и сразу же стала главой парламентской фракции партии.



Вскоре после этого она раскритиковала программу будущего правительства за то, что она плохо отражает христианские ценности, слишком мало инструментов для воспитания традиционной семьи и достижения социального благополучия.



В 2016 году Р.Тамашунене была переизбрана в Сейм, работала в Комитете по бюджету и финансам, возглавляла Комиссию Сейма по этике и процедурам.



Парламентарий остаётся вежливой и сдержанной как в публичных, так и в закрытых политических переговорах, а её умеренность помогла добиться поддержки и части оппозиции.



"Я не вижу у неё двуличия", - говорит лидер либералов Эугениюс Гентвилас.



Партийный шлейф



Когда кандидатура Р.Тамашунене была выдвинута на пост министра, политические оппоненты начали вспоминать о спорных действиях её соратников по партии.



Лидер партии В.Томашевский появился 9 мая, когда годовщину окончания Второй мировой войны отмечали русские, с Георгиевской ленточкой, которая для некоторых стала символом российской агрессии на Украине.



Некоторые её оппоненты говорят, что Р.Тамашунене всегда заботило представление интересов только польскогое национального меньшинства.



"Что мне больше всего запомнилось, так это бесконечное послушание Избирательной акции поляков Литвы. Как и все члены этой партии, она заботилась только об одном национальном меньшинстве", - сказал Йонас Василяускас, член самоуправления Вильнюсского района, представитель оппозиционных консерваторов.



Р.Тамашунене является одним из ближайших соратников лидера ИАПЛ В.Томашевского. Когда он в этом году баллотировался в президенты, Р.Тамашунене была главой его избирательного штаба.



Занимавшаяся до своей политической карьеры учительством Р.Тамашунене идёт работать руководителем министерства, которое не только разрабатывает региональную политику, но и отвечает за процессы общественной безопасности, государственной службы, миграции и пограничного контроля.



"В жизни можно научиться всему. Я сторонник того, что учиться нужно всю жизнь", - - сказала политик журналистам после встречи с президентом Гитанасом Науседой.



Но некоторые политики утверждают, что став министром во второй половине срока полномочий правительства, результаты должны быть продемонстрированы сейчас же.



"Я не говорю, что она не справится с этим, я бы даже оценивал её скорее позитивно, но долго учиться не придётся. В этой ситуации, когда остаётся всего год до выборов, никто не уходит учиться", - заявил староста оппозиционной социал-демократической фракции в Сейме Юлюс Сабатаускас.



По его словам, у будущего министра имеются твёрдые убеждения, но в некоторых случаях они могут навредить.



"Хотелось бы пожелать ей, чтобы у неё не было предвзятого мнения, это самое худшее, что может случиться с политиком", - сказал он.



Р.Тамашунене уже довелось принять участие в прошлогодней командировке в Австралию, где она участвовала в Конгрессе Божественного Милосердия Океании.



Поездка обошлась более чем в 3,7 тыс. евро. Оппозиционные политики говорят, что этот визит не был нужен.



Ярослав, муж Р.Тамашунене, владеет фирмой, которая занимается розничной торговлей. Их дочь Яна в сентябре начнёт обучение на втором курсе магистратуры в области международной коммуникации. BNS Категории: общество, политика Ключевые слова: премьер, правительство, коалиция, формирование География: Литва — статья прочитана 167 раз Комментарии