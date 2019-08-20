На вершине - тесно 🔊 Воспроизвести Фото: championat.com







Лидер российского футбольного первенства – питерский «Зенит» - в шестом туре потерял ещё два очка и обвинил в этом судью. Хотя действующий чемпион почти весь матч провёл в большинстве.



Не знающий ещё поражений «Зенит» впервые в этом чемпионате ушёл с поля без забитого мяча.



Чемпионат России по футболу



6-й тур



«Оренбург» - «Сочи» - 1:1 (голы: Н.Калугин, 46, «Сочи», в свои ворота – Д.Полоз, 68 – с пен.).



«Урал» (Екатеринбург) - «Крылья Советов» (Самара) - 1:3 (А.Панюков, 90+3 – Р.Гынсарь, 28, А.Соболев, 79, Д.Радоньич, 84). Удаление: Р.Емельянов, 67 – «Урал».



«Тамбов» - «Краснодар» - 0:2 (Вандерсон, 2, Д.Уткин, 78). Не знающий ещё поражений «Зенит» впервые в этом чемпионате ушёл с поля без забитого мяча.«Оренбург» - «Сочи» - 1:1 (голы: Н.Калугин, 46, «Сочи», в свои ворота – Д.Полоз, 68 – с пен.).«Урал» (Екатеринбург) - «Крылья Советов» (Самара) - 1:3 (А.Панюков, 90+3 – Р.Гынсарь, 28, А.Соболев, 79, Д.Радоньич, 84). Удаление: Р.Емельянов, 67 – «Урал».«Тамбов» - «Краснодар» - 0:2 (Вандерсон, 2, Д.Уткин, 78). «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ахмат» (Грозный) – 0:0. Удаление: Р.Уциев, 7 – «Грозный».



«Рубин» (Казань) - «Арсенал» (Тула) – 1:0 (Е.Марков, 72).



«Уфа» - «Ростов» (Ростов-на-Дону) – 2:0 (С.Игбун, 40, 79).



«Динамо» (Москва) - «Локомотив» (Москва) – 1:2 (М.Филипп, 3 – Ал.Миранчук, 28 – с пен., Ан.Миранчук, 82).



«Спартак» (Москва) – ЦСКА (Москва) - 2:1 (С.Жиго, 59, 79 – М.Фернандес, 68).



Бомбардиры: 1. А.Соболев («Крылья Советов») – 5 голов, 2-3. А.Дзюба («Зенит»), Э.Шомуродов («Ростов») – по 4 гола, 5. И.Игнатьев («Краснодар»), Ал.Миранчук («Локомотив») – по 3.



Положение команд: 1. «Зенит» - 14 очков (разница мячей: 9-2), 2. «Локомотив» - 13 (11-5), 3. «Краснодар» – 13 (10-4), 4. «Спартак» - 11 (8-6), 5. «Ростов» - 11 (10-9), 6. ЦСКА - 10 (5-5), 7. «Рубин» - 10 (4-3), 8. «Арсенал» - 10 (8-7), 9. «Урал» - 7 (9-13), 10. «Уфа» - 7 (8-8), 11. «Ахмат» - 7 (4-8), 12. «Крылья Советов» - 6 (9-9), 13. «Динамо» - 5 (4-6), 14. «Тамбов» - 4 (6-9), 15. «Сочи» - 3 (1-7), 16. «Оренбург» - 2 (6-11).



В 7-м туре, который состоится 24-26 августа, встречаются: «Тамбов» - «Динамо», «Уфа» - «Зенит», «Краснодар» - «Локомотив», ЦСКА - «Ахмат», «Ростов» - «Рубин», «Крылья Советов» - «Спартак», «Арсенал» - «Оренбург», «Урал» - «Сочи». Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: Россия, футбол, чемпионат, результаты матчей, чемпионат России по футболу, "Спартак", "Зенит", "Локомотив" — статья прочитана 141 раз Комментарии