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Президент Литвы в Эстонии обсудит вопросы безопасности и энергетики

Президент Литвы Гитанас Науседа


Литовский президент Гитанас Науседа во вторник отбывает с ознакомительным визитом в Эстонию, где обсудит вопросы безопасности и энергетики.

Главу Литовского государства примут президент Эстонии Керсти Кальюлайд, премьер-министр Юри Ратас и спикер парламента Хенн Пыллуаас.

"В ходе визита лидеры обсудят вопросы двустороннего политического и экономического сотрудничества, ситуацию с безопасностью в Балтийском регионе, планы обороны НАТО, вопросы повестки дня Европейского союза, в том числе по переговорам о следующей финансовой перспективе ЕС, формирования новой комиссии», - сообщает Администрация президента.

Г.Науседа намерен вести разговор о сотрудничестве в области научных исследований и инноваций, создании общего балтийского рынка капитала.
На встречах будут рассмотрены такие вопросы, как "синхронизация электрических сетей с континентальными электрическими сетями, создание единого газового рынка ЕС и безопасность Островецкой АЭС", а также строительство железных и автомобильных дорог.

Литва ещё не присоединилась к общему газовому рынку, создаваемому другими странами Балтии и Финляндией.

По имеющимся у BNS сведениям, переговоры с Литвой зашли в тупик из-за требования страны оставить ей деньги, которые она получает от транзита газа в Калининградскую область, споры ведутся и по вопросу компенсации литовских инвестиций в трубопровод с Польшей.

Это четвёртый визит президента Литвы. Он уже побывал в Польше, Латвии и Германии.
Инф. «Обзора», BNS
Категории: политика, в странах Балтии
Ключевые слова: Эстония, визит, Науседа
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добавлена сегодня, 20 августа, 11:20

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