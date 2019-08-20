Премьер представит парламенту обновленное правительство Литвы /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



Во вторник премьер-министр Саулюс Сквернялис в Сейме представит обновленный состав правительства для получения полномочий.



Во вторник повестка дня внеочередной сессии включала протокольное постановление о повторном представлении правительству полномочий.



Конституция предусматривает, что после смены более половины министров правительство должно вновь обратиться в Сейм за получением полномочий.



Президент Гитанас Науседа в начале августа одобрил состав правительства со сменой трёх министров, а с начала срока полномочий кабмина сменилось более половины его членов.



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Партия Союз отечества - Христианские демократы Литвы (СО - ХДЛ) не поддержит состав обновленного правительства во время голосования о предоставлении ему полномочий в сейме на этой неделе. Во вторник премьер-министр Саулюс Сквернялис в Сейме представит обновленный состав правительства для получения полномочий.Во вторник повестка дня внеочередной сессии включала протокольное постановление о повторном представлении правительству полномочий.Конституция предусматривает, что после смены более половины министров правительство должно вновь обратиться в Сейм за получением полномочий.Президент Гитанас Науседа в начале августа одобрил состав правительства со сменой трёх министров, а с начала срока полномочий кабмина сменилось более половины его членов.* * *Партия Союз отечества - Христианские демократы Литвы (СО - ХДЛ) не поддержит состав обновленного правительства во время голосования о предоставлении ему полномочий в сейме на этой неделе. Президиум партии в понедельник принял решение, что члены СО - ХДЛ "не могут брать на себя ответственность за работу этого правительства, поэтому во время голосования в сейме предлагают фракции не поддержать предоставление полномочий этому правительству".



Президиум партии высказался в своей позиции, что "такой кабмин в обновленном составе не обеспечивает стабильность и прорыв, а напоминает застой и по сути означает невыполнение всех обещанных реформ и обязательств".



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Сейму во вторник будет представлена кандидатура министра экономики и инноваций Виргиниюса Синкявичюса о его назначении в Европейскую комиссию (ЕК).



Выдвинутая Союзом крестьян и "зелёных" Литвы (СКЗЛ) кандидатура В.Синкявичюса уже утверждена правительством и президентом Гитанасом Науседой.



Её еще должен одобрить Сейм, а голосование назначено на четверг. В Европарламенте также состоится голосование по назначению представителя Литвы.



28-летний политик на посту министра находится с 2017 года, работал в государственных компаниях Lietuvos oro uostai и Lietuvos paštas, в учреждении Investuok Lietuvoje, Kurk Lietuvai (Аэропорты Литвы, Почта Литвы, Инвестируй в Литве, а также участвовал в программе "Создавай для Литвы").



В.Синкявичюс также работал в Вашингтонском Центре европейского анализа (CEPA) и стажировался в посольстве Литвы в США.



Европейская комиссия в новом составе формируется после прошедших в Европе выборов в мае и начнёт работу в ноябре.



В состав уходящей Еврокомиссии входит комиссар по здоровью и безопасности пищевых продуктов Витянис Повилас Андрюкайтис.



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Андрюс Палёнис, новый министр сельского хозяйства, описывается коллегами как трудолюбивый и мудрый, но слишком обидчивый и малообщительный политик.



Он должен неплохо понимать ожидания фермеров, поскольку сам владеет 25 сотками обрабатываемой земли, кроме того, заботится о земле своей матери - возделывает десять гектаров ржи и овса.



А.Палёнис родился в Каунасе в семье гидротехников Юлии и Юозаса, который позже стал политиком .



Отец Ю.Палёнис избирался в Сейм в Пренайском одномандатном округе на три срока с 2000 года. Осенью 2011 года он погиб в результате аварии.



А.Палёнис в Сейм в том же округе был переизбран на второй срок подряд и надеется повторить это в следующем году.



"После гибели отца несколько общин попросили, чтобы я занял его место. Альгирдас Буткявичюс, тогдашний лидер социал-демократов, приезжал обсудить это. Я подумал, что лучше попытаться, чтобы потом не жалеть, что не пытался", - говорит А.Палёнис.



Сейчас А.Палёнис возглавляет фракцию Социал-демократической рабочей партии в Сейме. Когда он станет министром, его заменит другой парламентарий.



Хвалили за работоспособность, критиковали за индивидуализм



Коллеги парламентария Палёниса считают спокойным, сдержанным, трудолюбивым и немногословным. Тем не менее, некоторые из них BNS указывали на его слабость "долго помнить о том, что было не так".



Не пожелавшая, чтобы её имя было упомянуто, одна член Сейма сказала, что он "близок к деревне", "редко носит галстук, а верхняя пуговичка его рубашки расстёгнута".



Сам депутат говорит, что без галстука он чувствует себя свободнее.



"Неужели буду говорить, что не умею их завязывать. Ведь умею", - улыбается будущий министр.



А.Буткявичюс сказал BNS, что Палёнису "придётся сильнее развивать аспекты коммуникации и сотрудничества".



Бывший коллега А.Палёниса по комитету консерватор, член Европарламента Андрюс Кубилюс характеризует его как рационального, способного к вниканию и пониманию.



"Я не могу сказать ничего плохого о его мудрости, рациональности, политической позиции, он своими действиями не вызывает никаких плохих или критических мыслей", - сказал Кубилюс агентству BNS.



Социал-трудовик, давний парламентарий Ирена Шяулене убеждена, что А.Палёнис обладает опытом как политика, так и предпринимателя. Однако она считает, что у него есть одна черта характера, которая может навредить политику.



"Он, возможно, несколько чувствителен к своей личности, может быть, несколько обидчив. В политике, к сожалению, так, как есть, нужно уметь принимать критику, а не принимать всё лично. Уметь слышать, а услышав - адекватно реагировать на услышанное. Я бы не сказала, что он, как говорят русские, злопамятный, но иногда замечаю и такое", - отметила И.Шяулене.



Занимается делами поместья, охотится



Некоторые члены Сейма обращают внимание на очень грубые руки А.Палёниса.



"Это руки рабочего, он своими руками управляется с тем, что унаследовал от отца", - говорит И.Шяулене.



А.Палёнис владеет разрушенным поместьем Сипоню с почти 2,5 гектара земли на территории самоуправления Бирштонас - пока восстановлены только конюшни. Он сказал, что семья мечтает создать в усадьбе этнографический музей края, чтобы там можно было организовывать пленэры, а также представления сельских театров, различные празднества.



Отец А.Палёниса в своё время взялся привести в порядок это поместье - бывшую колхозную ферму, а его сын тоже перенял эту работу. Страстный охотник А.Палёнис организует традиционные празднества охотничьих кружков Пренайского края. Говорят, будто из-за этой страсти он не стал министром окружающей среды - в декабре 2018 года его упоминали в числе кандидатов на этот пост, но он чем-то не угодил президенту Дале Грибаускайте.



В Сейме предыдущего созыва он зарегистрировал поправки, которые позволили бы применять для охоты ночные прицелы и прожекторы. В этом году он вместе с несколькими другими парламентариями из разных фракций предложил легализовать на охоте лук.



Жена Кристина работает в банке SEB, дочь Эмилия - школьница, а Моника после окончания обучения в Англии вернулась в Литву. инф.Обзор bns.lt Категории: политика, общество Ключевые слова: сейм, премьер, правительство, коалиция, формирование География: Литва — статья прочитана 75 раз Комментарии