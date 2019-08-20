«Не плачьте по мне никогда» - на Международном театральном фестивале «Перекресток» /SANKRYŽA/ в Друскининкай 🔊 Воспроизвести







15 августа стал самым сложным днем для любителей театра на 5-ом Международном театральном фестивале «Перекресок» /SANKRYŽA/ в Друскининкай. В этот день были показаны аж три спектакля!



Большим подарком для зрителей был спектакль на украинском языке. Первым был представлен спектакль (киевско-херсонский проект) "Не плачьте по мне никогда..." (автор драмы - известная писательница и драматург современного фолк-театра Мария Матиос, режиссёр - известный в Литве херсонский театральный мастер Сергей Павлюк) в исполнении Народной артистки Украины Ларисы Кадыровой.



Медленно старческой походкой вышла в свой двор Баба Юстина (Лариса Кадырова), держа в руке самодельный фонарь. Она вроде говорила с собой и постепенно втянула в свои размышления всех присутствующих. Большим подарком для зрителей был спектакль на украинском языке. Первым был представлен спектакль (киевско-херсонский проект) "Не плачьте по мне никогда..." (автор драмы - известная писательница и драматург современного фолк-театра Мария Матиос, режиссёр - известный в Литве херсонский театральный мастер Сергей Павлюк) в исполнении Народной артистки Украины Ларисы Кадыровой.Медленно старческой походкой вышла в свой двор Баба Юстина (Лариса Кадырова), держа в руке самодельный фонарь. Она вроде говорила с собой и постепенно втянула в свои размышления всех присутствующих.



Вынимает Баба Юстина замечательное содержание гроба - рубашку-вышиванку, лапти, поминальную свечу, платки с яркими узорами, белоснежные вышитые полотенца, широкие ленты с национальными орнаментами, букеты из ароматных полевых трав, раскладывает все это кругом по «древесине забора» и так «оживает» украинским вышитым ковром жизненный круг этого отдельного двора отдельного человека, который, понятно, становится олицетворением вида и сути целой страны.











Баба Юстина - очень естественная, с характерным карпатским говором, с присущим природным юмором, с прекрасными народными песнями, умением посмеяться над собой и проявить изначальную житейскую мудрость.



Каждая прожитая жизнь должна быть достойна смерти, смерть - не просто конец существования, это точка высшего духовного смысла. Получилась глубокая философская притча о смысле бытия, о том, каким образом человеческая жизнь должна равняться смерти..



"Важно хотя бы один раз в год подумать о смерти... Я хочу, чтобы вы поняли, что такое смерть... Не плачьте по мне никогда". Через тему смерти раскрывается тема жизни, обозначается её ценность и поиск смирения.







А как не хочется думать о смерти, особенно когда импровизированная площадка находится в прекрасном парке здоровья! И в такой чудесный солнечный день!



Ах, дай бог всем крепкого здоровья и долгих лет счастливой мирной жизни!



Фоторепортаж Арона Соскина, специально для ''Обзора''



И зритель пережил эмоциональный шок, потому что предметом в центре сцены под веретой (тканная дорожка), которую Баба Юстина бережно сняла с него, оказался настоящая гроб! Это тот последний домик Бабы Юстины, конечное убежище, она его себе сама приобрела, и который должен стать достойным итогом ее жизни, и, кстати, любого из нас.Вынимает Баба Юстина замечательное содержание гроба - рубашку-вышиванку, лапти, поминальную свечу, платки с яркими узорами, белоснежные вышитые полотенца, широкие ленты с национальными орнаментами, букеты из ароматных полевых трав, раскладывает все это кругом по «древесине забора» и так «оживает» украинским вышитым ковром жизненный круг этого отдельного двора отдельного человека, который, понятно, становится олицетворением вида и сути целой страны.Баба Юстина - очень естественная, с характерным карпатским говором, с присущим природным юмором, с прекрасными народными песнями, умением посмеяться над собой и проявить изначальную житейскую мудрость.Каждая прожитая жизнь должна быть достойна смерти, смерть - не просто конец существования, это точка высшего духовного смысла. Получилась глубокая философская притча о смысле бытия, о том, каким образом человеческая жизнь должна равняться смерти.."Важно хотя бы один раз в год подумать о смерти... Я хочу, чтобы вы поняли, что такое смерть... Не плачьте по мне никогда". Через тему смерти раскрывается тема жизни, обозначается её ценность и поиск смирения.А как не хочется думать о смерти, особенно когда импровизированная площадка находится в прекрасном парке здоровья! И в такой чудесный солнечный день!Ах, дай бог всем крепкого здоровья и долгих лет счастливой мирной жизни! Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии, культура Ключевые слова: фестиваль, Друскининкай, «Перекрёсток», SANKRYŽA, Баба Юстина, Лариса Кадырова География: Литва, Друскининкай — статья прочитана 78 раз Комментарии