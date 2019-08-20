Три букета и 5 кило огурцов: вступили в силу новые правила ввоза в Россию овощей и фруктов 🔊 Воспроизвести



С 19 августа официально вступили в силу новые правила ввоза на территорию России фруктов, овощей, цветов и елей, сообщает



Согласно постановлению правительства, теперь в багаже и ручной клади без оформления фитосанитарных сертификатов можно будет провозить не более 5 килограммов овощей и фруктов, не более трех букетов цветов, в каждом из которых может быть максимум 15 цветков, листьев или иных частей растений.



В случае более крупных партий цветов понадобятся фитосанитарные сертификаты, передает ТАСС.



В список подкарантинной продукции попали бобовые, орехи, овощи (например, томаты, различные виды капусты, морковь, редис, огурцы, всевозможные луковицы и клубни), рождественские елки и ветки хвойных деревьев. С 19 августа официально вступили в силу новые правила ввоза на территорию России фруктов, овощей, цветов и елей, сообщает ВЕСТИ Согласно постановлению правительства, теперь в багаже и ручной клади без оформления фитосанитарных сертификатов можно будет провозить не более 5 килограммов овощей и фруктов, не более трех букетов цветов, в каждом из которых может быть максимум 15 цветков, листьев или иных частей растений.В случае более крупных партий цветов понадобятся фитосанитарные сертификаты, передает ТАСС.В список подкарантинной продукции попали бобовые, орехи, овощи (например, томаты, различные виды капусты, морковь, редис, огурцы, всевозможные луковицы и клубни), рождественские елки и ветки хвойных деревьев.



Ранее оформлять фитосанитарные сертификаты физическим лицам при провозе в багаже и ручной клади подкарантинной продукции не требовалось, если речь не шла о посадочном или семенном материале, а также картофеле.



В Россельхознадзоре пояснили, что данная мера призвана, гармонизировать нормы наднационального и российского законодательства. Подобные правила действуют на территории стран ЕАЭС с июля 2017 года.



Новые правила будут распространяться на все виды транспорта, включая водный, авиа-, железнодорожный и автомобильный транспорт, а также на почтовые отправления.Ранее оформлять фитосанитарные сертификаты физическим лицам при провозе в багаже и ручной клади подкарантинной продукции не требовалось, если речь не шла о посадочном или семенном материале, а также картофеле.В Россельхознадзоре пояснили, что данная мера призвана, гармонизировать нормы наднационального и российского законодательства. Подобные правила действуют на территории стран ЕАЭС с июля 2017 года. vesti.ru Категории: экономика, общество, в России Ключевые слова: продукты, туристы, правила, ввоз География: Россия — статья прочитана 118 раз Комментарии