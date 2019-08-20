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Три букета и 5 кило огурцов: вступили в силу новые правила ввоза в Россию овощей и фруктов



С 19 августа официально вступили в силу новые правила ввоза на территорию России фруктов, овощей, цветов и елей, сообщает ВЕСТИ.

Согласно постановлению правительства, теперь в багаже и ручной клади без оформления фитосанитарных сертификатов можно будет провозить не более 5 килограммов овощей и фруктов, не более трех букетов цветов, в каждом из которых может быть максимум 15 цветков, листьев или иных частей растений.

В случае более крупных партий цветов понадобятся фитосанитарные сертификаты, передает ТАСС.

В список подкарантинной продукции попали бобовые, орехи, овощи (например, томаты, различные виды капусты, морковь, редис, огурцы, всевозможные луковицы и клубни), рождественские елки и ветки хвойных деревьев.
Новые правила будут распространяться на все виды транспорта, включая водный, авиа-, железнодорожный и автомобильный транспорт, а также на почтовые отправления.

Ранее оформлять фитосанитарные сертификаты физическим лицам при провозе в багаже и ручной клади подкарантинной продукции не требовалось, если речь не шла о посадочном или семенном материале, а также картофеле.

В Россельхознадзоре пояснили, что данная мера призвана, гармонизировать нормы наднационального и российского законодательства. Подобные правила действуют на территории стран ЕАЭС с июля 2017 года.

vesti.ru
Категории: экономика, общество, в России
Ключевые слова: продукты, туристы, правила, ввоз
География: Россия
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добавлена сегодня, 20 августа, 09:00

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