Загрузка... Die Welt Германия : как США деньгами и разбоем прибрали к рукам половину Северной Америки 🔊 Воспроизвести © AP Photo, John McConnico, File



У идеи Дональда Трампа о покупке Гренландии есть многочисленные примеры в истории. После объявления независимости в 1776 году США увеличивались в размере, покупая территории и завоевывая их в ходе войн, пишет немецкая «Вельт». Каким бы экстравагантным ни казалось это намерение Трампа на первый взгляд, но оно идеально вписывается в экспансионистскую историю Соединенных Штатов.



Идея, которую президент США Дональд Трамп якобы высказал своим приближенным, не такая уж бессмысленная: он выразил желание купить Гренландию, самый большой остров на Земле, и превратить ее в один из штатов США. Американские средства массовой информации тут же сообщили, что он это не всерьез. Но на самом деле идея не нова. Уже один раз, а именно в 1946 году, США предлагали Дании (чьей автономной территорией является Гренландия) продать им этот арктический остров площадью 2,1 миллиона квадратных километров. Идея, которую президент США Дональд Трамп якобы высказал своим приближенным, не такая уж бессмысленная: он выразил желание купить Гренландию, самый большой остров на Земле, и превратить ее в один из штатов США. Американские средства массовой информации тут же сообщили, что он это не всерьез. Но на самом деле идея не нова. Уже один раз, а именно в 1946 году, США предлагали Дании (чьей автономной территорией является Гренландия) продать им этот арктический остров площадью 2,1 миллиона квадратных километров.



В принципе история США — это беспрерывная череда покупок земель или их захвата с помощью оружия. Когда в 1776 году 13 английских колоний заявили о своей независимости, они располагались на площади всего в 151 тысячу квадратных километров, что составляет лишь несколько процентов от той территории, которую США занимают сегодня.



Еще во время войны за независимость против британцев и их немецких наемников были предприняты первые шаги к увеличению территории страны. Так штат Нью-Йорк объявил себя владельцем огромной области, простиравшейся между Великими озерами на севере и границами заселенного коренными жителями района, на который претендовал штат Джорджия. Какого-либо оправдания подобной экспансии не было. Четыре года спустя штат Вирджиния объявил себя владельцем обширных территорий между озерами Мичиган и Верхнее.



Парижский мирный договор 1784 года, которым закончилась война за независимость, определили государственную территорию Соединенных Штатов, куда были включены и области, на которые распространялись эти претензии. При этом обширные районы были еще совершенно не освоены, не говоря уже об их заселении. Началась насильственная экспансия в ущерб коренным жителям, которая продлилась несколько десятилетий.



А вот покупка Луизианы в 1803 году была формально легальной. Франция претендовала на огромную территорию между устьем Миссисипи и линией, по которой сегодня пролегает канадская граница. Третий президент США Томас Джефферсон хотел приобрести только город Новый Орлеан, возможно с окрестностями, для чего он назначил договорную цену в размере десяти миллионов долларов. Однако Франция неожиданно заявила, что откажется от своих претензий на все области западнее Миссисипи за 15 миллионов долларов.



Хотя руководители переговоров со стороны США — избранный позднее пятым президентом Джеймс Монро (James Monroe) и американский посол во Франции Роберт Ливингстон (Robert Livingston) — не были уполномочены вести переговоры по этому поводу ни Джефферсоном, ни конгрессом, те ухватились за это предложение. Наполеону были нужны деньги для расширения своей Великой армии, кроме того, любое усиление США ослабляло позиции его главного противника Великобритании.



Пять миллионов долларов за Флориду



Но США нужен был еще и полуостров Флорида, чтобы главенствовать над восточным побережьем Северной Америки и Карибским бассейном. В 1819 году государственный секретарь Джон Куинси Адамс (John Quincy Adams) воспользовался слабостью Испании: после изнурительных войн против коренных жителей у этой великой морской державы больше не было мощностей, чтобы удерживать под контролем все территории, на которые она претендовала. США признали линию, проходящую по рекам Сабин, Ред-Ривер и Арканзас, а также вдоль 100-й долготы и 42-й широты вплоть до тихоокеанского побережья в качестве границы с испанской областью. Это было лишь признанием фактического положения вещей, потому что тут в действительности господствовала через Мексику Испания, в том числе и в сегодняшнем штате Техас. Флорида и испанские владения на северном берегу Мексиканского залива отошли к Соединенным Штатам.



В качестве компенсации Вашингтон взял на себя долги испанской короны жителям областей в размере около пяти миллионов долларов. Поэтому Испания никаких денег не получила.



Но и эта пограничная линия просуществовала недолго: в 1845 году США аннексировали провозглашенную за девять лет до того Республику Техас — правда, с согласия большинство населения европейского происхождения, которое в 1836 году добилось независимости от Мексики. Мнения коренных жителей никто не спрашивал, но таковых было сравнительно немного.



Включение Техаса в состав США вызвало Американо-мексиканскую войну, закончившуюся почти через два года явной победой США. Согласно Договору Гвадалупе-Идальго от февраля 1848 года США получили мексиканские, бывшие ранее испанскими, территории западнее Техаса и вплоть до тихоокеанского побережья. Они заплатили за это скорее скромную компенсацию в размере 15 миллионов долларов и еще 3,3 миллионов долларов в счет погашения долгов американских граждан мексиканскому государству. Мексика утратила треть своей территории, теперь на ней расположены штаты Калифорния, Аризона, Нью-Мексико, Юта, Невада, а также части Колорадо и Вайоминга.



Параллельно с этим Великобритания и США договорились о разделе северо-запада: речь шла о том, чтобы границы зоны интересов колонии Канады и территорией Орегона проходила по 49-й широте. Однако неясным оставался статус некоторых островов между континентом и островом Ванкувер. Вокруг них в 1859 году возник спор, приведший к так называемой «войне из-за свиньи», которая однако не переросла в горячий конфликт. В 1871 году США и Великобритания обратились за помощью в разрешении спора к императору Вильгельму. Тот назначил комиссию, которая присудила большинство островов США.



Некоторые изменения произошли до этого в 1853/54 годах: железнодорожный менеджер Джеймс Гадсден (James Gadsden — это правильный вариант, в нем. тексте ошибка) купил у Мексики за десять миллионов долларов гористый кусок пустыни на юге Аризоны с целью проложить там более быструю железнодорожную линию в Калифорнию. Однако она так и не была построена.



Большая часть неогороженной части границы между США и Мексикой находится в этой неприветливой местности. Именно здесь должна быть возведена стена Трампа, вызывающая столько споров. Однако вдоль большей части этой границы нет дороги, по которой можно было бы доставлять тяжелую строительную технику.



Последняя покупка территории на североамериканском континенте, о которой договорились США, состоялась 30 марта 1867 года: за 7,2 миллиона долларов Вашингтон приобрел Аляску, являвшуюся до того момента русской колонией. В результате общая площадь США увеличилась еще на одну четверть.



Таким образом североамериканский материк был окончательно разделен между Соединенным Штатами (9 826 675 квадратных километров) и Канадой (9 984 670 квадратных километров). Но Вашингтон продолжил приобретения. Хотя в 1842 году был признан суверенитет гавайского архипелага, но после свержения последнего короля на островах возросло количество тех, кто выступал за присоединение к США.



Окончательную точку поставила Американо-испанская война 1898 года. Не в последнюю очередь из-за стратегического положения Гавайев конгресс США принял решение об аннексии их территории. После того как в 1959 году Аляска стала штатом, в том же году и Гавайи были объявлены 50-м штатом Америки.



Автор: Свен Келлерхофф (Sven Felix Kellerhoff) для Die Welt, Германия, перевод Каким бы экстравагантным ни казалось это намерение Трампа на первый взгляд, но оно идеально вписывается в экспансионистскую историю Соединенных Штатов. Трамп мог бы сослаться на пример Томаса Джефферсона (Thomas Jefferson), одного из отцов-основателей США, который первым с мешком денег расширил территорию США на более чем 2,1 миллионов квадратных километров.В принципе история США — это беспрерывная череда покупок земель или их захвата с помощью оружия. Когда в 1776 году 13 английских колоний заявили о своей независимости, они располагались на площади всего в 151 тысячу квадратных километров, что составляет лишь несколько процентов от той территории, которую США занимают сегодня.Еще во время войны за независимость против британцев и их немецких наемников были предприняты первые шаги к увеличению территории страны. Так штат Нью-Йорк объявил себя владельцем огромной области, простиравшейся между Великими озерами на севере и границами заселенного коренными жителями района, на который претендовал штат Джорджия. Какого-либо оправдания подобной экспансии не было. Четыре года спустя штат Вирджиния объявил себя владельцем обширных территорий между озерами Мичиган и Верхнее.Парижский мирный договор 1784 года, которым закончилась война за независимость, определили государственную территорию Соединенных Штатов, куда были включены и области, на которые распространялись эти претензии. При этом обширные районы были еще совершенно не освоены, не говоря уже об их заселении. Началась насильственная экспансия в ущерб коренным жителям, которая продлилась несколько десятилетий.А вот покупка Луизианы в 1803 году была формально легальной. Франция претендовала на огромную территорию между устьем Миссисипи и линией, по которой сегодня пролегает канадская граница. Третий президент США Томас Джефферсон хотел приобрести только город Новый Орлеан, возможно с окрестностями, для чего он назначил договорную цену в размере десяти миллионов долларов. Однако Франция неожиданно заявила, что откажется от своих претензий на все области западнее Миссисипи за 15 миллионов долларов.Хотя руководители переговоров со стороны США — избранный позднее пятым президентом Джеймс Монро (James Monroe) и американский посол во Франции Роберт Ливингстон (Robert Livingston) — не были уполномочены вести переговоры по этому поводу ни Джефферсоном, ни конгрессом, те ухватились за это предложение. Наполеону были нужны деньги для расширения своей Великой армии, кроме того, любое усиление США ослабляло позиции его главного противника Великобритании.Но США нужен был еще и полуостров Флорида, чтобы главенствовать над восточным побережьем Северной Америки и Карибским бассейном. В 1819 году государственный секретарь Джон Куинси Адамс (John Quincy Adams) воспользовался слабостью Испании: после изнурительных войн против коренных жителей у этой великой морской державы больше не было мощностей, чтобы удерживать под контролем все территории, на которые она претендовала. США признали линию, проходящую по рекам Сабин, Ред-Ривер и Арканзас, а также вдоль 100-й долготы и 42-й широты вплоть до тихоокеанского побережья в качестве границы с испанской областью. Это было лишь признанием фактического положения вещей, потому что тут в действительности господствовала через Мексику Испания, в том числе и в сегодняшнем штате Техас. Флорида и испанские владения на северном берегу Мексиканского залива отошли к Соединенным Штатам.В качестве компенсации Вашингтон взял на себя долги испанской короны жителям областей в размере около пяти миллионов долларов. Поэтому Испания никаких денег не получила.Но и эта пограничная линия просуществовала недолго: в 1845 году США аннексировали провозглашенную за девять лет до того Республику Техас — правда, с согласия большинство населения европейского происхождения, которое в 1836 году добилось независимости от Мексики. Мнения коренных жителей никто не спрашивал, но таковых было сравнительно немного.Включение Техаса в состав США вызвало Американо-мексиканскую войну, закончившуюся почти через два года явной победой США. Согласно Договору Гвадалупе-Идальго от февраля 1848 года США получили мексиканские, бывшие ранее испанскими, территории западнее Техаса и вплоть до тихоокеанского побережья. Они заплатили за это скорее скромную компенсацию в размере 15 миллионов долларов и еще 3,3 миллионов долларов в счет погашения долгов американских граждан мексиканскому государству. Мексика утратила треть своей территории, теперь на ней расположены штаты Калифорния, Аризона, Нью-Мексико, Юта, Невада, а также части Колорадо и Вайоминга.Параллельно с этим Великобритания и США договорились о разделе северо-запада: речь шла о том, чтобы границы зоны интересов колонии Канады и территорией Орегона проходила по 49-й широте. Однако неясным оставался статус некоторых островов между континентом и островом Ванкувер. Вокруг них в 1859 году возник спор, приведший к так называемой «войне из-за свиньи», которая однако не переросла в горячий конфликт. В 1871 году США и Великобритания обратились за помощью в разрешении спора к императору Вильгельму. Тот назначил комиссию, которая присудила большинство островов США.Некоторые изменения произошли до этого в 1853/54 годах: железнодорожный менеджер Джеймс Гадсден (James Gadsden — это правильный вариант, в нем. тексте ошибка) купил у Мексики за десять миллионов долларов гористый кусок пустыни на юге Аризоны с целью проложить там более быструю железнодорожную линию в Калифорнию. Однако она так и не была построена.Большая часть неогороженной части границы между США и Мексикой находится в этой неприветливой местности. Именно здесь должна быть возведена стена Трампа, вызывающая столько споров. Однако вдоль большей части этой границы нет дороги, по которой можно было бы доставлять тяжелую строительную технику.Последняя покупка территории на североамериканском континенте, о которой договорились США, состоялась 30 марта 1867 года: за 7,2 миллиона долларов Вашингтон приобрел Аляску, являвшуюся до того момента русской колонией. В результате общая площадь США увеличилась еще на одну четверть.Таким образом североамериканский материк был окончательно разделен между Соединенным Штатами (9 826 675 квадратных километров) и Канадой (9 984 670 квадратных километров). Но Вашингтон продолжил приобретения. Хотя в 1842 году был признан суверенитет гавайского архипелага, но после свержения последнего короля на островах возросло количество тех, кто выступал за присоединение к США.Окончательную точку поставила Американо-испанская война 1898 года. Не в последнюю очередь из-за стратегического положения Гавайев конгресс США принял решение об аннексии их территории. После того как в 1959 году Аляска стала штатом, в том же году и Гавайи были объявлены 50-м штатом Америки.Автор: Свен Келлерхофф (Sven Felix Kellerhoff) для Die Welt, Германия, перевод ИноСМИ Загрузка... inosmi.ru Категории: в мире, общество, политика Ключевые слова: климат, покупка, Трамп, Гренландия, таяние, льды — статья прочитана 109 раз Комментарии