Загрузка... В особняке Эпштейна нашли портрет Клинтона в туфлях и платье 🔊 Воспроизвести



В особняке американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальной эксплуатации подростков, нашли портрет бывшего президента США Билла Клинтона, на котором он изображен в синем платье и красных туфлях, сообщает







На картине Клинтон позирует в Овальном кабинете в Белом доме в платье, похожем на платье Моники Левински или Хиллари Клинтон на церемонии вручения награды Кеннеди-центра. Экс-президент на картине улыбается и показывает пальцем на зрителя. В особняке американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальной эксплуатации подростков, нашли портрет бывшего президента США Билла Клинтона, на котором он изображен в синем платье и красных туфлях, сообщает РЕН-ТВ со ссылкой на Daily Mail.На картине Клинтон позирует в Овальном кабинете в Белом доме в платье, похожем на платье Моники Левински или Хиллари Клинтон на церемонии вручения награды Кеннеди-центра. Экс-президент на картине улыбается и показывает пальцем на зрителя. "Это был абсолютно Билл Клинтон. Это было шокирующе — это точно было его изображение. Это была очень провокационная, сексуальная картина. На нем были каблуки, синее платье, а его руки были в странной позе", — заявила газете женщина, побывавшая в особняке Эпштейна. По ее словам, она заметила портрет, когда проходила мимо открытой двери вместе с бизнес-партнером.



Эпштейна обвиняли в соблазнении и вовлечении в проституцию десятков девушек-подростков. С 2002 по 2005 год он вступал в сексуальные отношения с девушками, которых принимал в своих резиденциях. Свою вину он не признал, наказание предусматривает до 40 лет тюрьмы.



Однако посадить финансиста за решетку не удалось — он покончил с собой в тюрьме, пока охранники спали. Загрузка... ren.tv Категории: политика, общество, в мире Ключевые слова: педофилия, скандал, сын, клинтон, Елизавета Вторая, Эпштейн — статья прочитана 202 раза Комментарии