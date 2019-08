Загрузка... Дело Эпштейна: Букингемский дворец вновь оправдывается за принца Эндрю 🔊 Воспроизвести NEWS SYNDICATION Image caption Принц Эндрю и Джеффри Эпштейн гуляют по Центральному парку, 2010 год. Знакомство члена королевской семьи с человеком, осужденным за педофилию, вызывало в Британии большой общественный резонанс



Букингемский дворец заявил, что принц Эндрю, сын королевы Елизаветы II, потрясен обвинениями, которые сыпятся в адрес его бывшего приятеля, американского финансиста Джеффри Эпштейна. Сам принц, говорится в заявлении, к этой криминальной истории никакого отношения не имеет, сообщает Букингемский дворец заявил, что принц Эндрю, сын королевы Елизаветы II, потрясен обвинениями, которые сыпятся в адрес его бывшего приятеля, американского финансиста Джеффри Эпштейна. Сам принц, говорится в заявлении, к этой криминальной истории никакого отношения не имеет, сообщает ВВС



В июле этого года 66-летнего Джеффри Эпштейна взяли под стражу по обвинению в продаже людей в сексуальное рабство и подкупе свидетелей, а 10 августа его нашли мертвым в камере, где он ожидал суда. По версии следствия, он покончил с собой.



История Эпштейна тянется с 2006 года. Тогда его впервые обвинили в противозаконных действиях в отношении юных девочек. В 2008 он признал себя виновным в сексуальной связи с несовершеннолетней и получил тюремный срок в полтора года.



О знакомстве принца Эндрю с Эпштейном было широко известно, и Букингемскому дворцу пришлось сделать не одно заявление о непричастности принца к противоправным делам американского финансиста.



MAIL ON SUNDAY Image caption На этом фото, как утверждает Mail on Sunday, запечатлен принц Эндрю, выглядывающий из дверей дома Эпштейна в 2010 году



Поводом для очередных оправданий стали фотографии, опубликованные накануне газетой Mail on Sunday. Снимки были сделаны в декабре 2010 года.



На них, как утверждает газета, принц Эндрю в особняке Эпштейна на Манхэттене выглядывает из-за двери и машет рукой молодой брюнетке, покинувшей здание.



Фотографии у дома Эпштейна были сделаны на следующий день после того, как принца Эндрю и Джеффри Эпштейна засняли прогуливающимися по Центральному парку в Нью-Йорке.



Множественные удары по репутации



Такая неприкрытая дружба с человеком, которого двумя годами ранее признали виновным в серьезном сексуальном преступлении, возмутила британское общество.



Из-за скандала в прессе и пошатнувшейся репутации в 2011 году принцу Эндрю пришлось отказаться от статуса спецпосланника Великобритании по торговле и прекратить визиты в США.



Однако в 2015 году его имя снова зазвучало в рамках продолжавшегося расследования в отношении Эпштейна. Две женщины написали заявления в суд штата Флорида, обвинив принца в домогательствах.



REUTERS Image caption Эпштейна взяли под стражу в июле этого года. Суд отказался выпустить его под залог, а через несколько недель его нашли в камере мертвым



Тогда Букингемский дворец назвал обвинения лживыми и бездоказательными.



"Любые предположения о неподобающих контактах с несовершеннолетними абсолютно не соответствуют действительности", - говорилось в заявлении 2015 года.



В минувшее воскресенье, после публикации фотографий в Mail on Sunday, дворцу пришлось реагировать снова.



А королева Елизавета II посадила принца Эндрю в свой автомобиль, когда они направлялись на церковную службу в поместье Балморал, что многие восприняли как публичную поддержку сына в разгар нового скандала.



Джеффри Эпштейн: преступление и наказание



Финансист был арестован в июле и обвинен в растлении несовершеннолетних - в том, что он платил не достигшим 18 лет девушкам за секс в своих особняках во Флориде и в Нью-Йорке.



Большинство эпизодов, по версии обвинения, относились к периоду 2002-2005 гг. Эпштейну грозил огромный срок - до 45 лет тюремного заключения.



Джеффри Эпштейна обвиняли в создании целой структуры, вовлекавшей в занятия проституцией несовершеннолетних девушек.



GETTY IMAGES Image caption Джеффри Эпштейн и Дональд Трамп тесно общались еще с 1990-х годов. По словам Трампа, Эпштейн был отличным парнем



В 2008 году, когда Эпштейн первый раз попал под суд по похожему делу, ему удалось избежать сурового наказания благодаря противоречивой конфиденциальной сделке с обвинением.



Тогда он признал вину по более легкой статье и получил 18 месяцев тюрьмы с правом ходить на работу в свой офис и проводить там по 12 часов шесть дней в неделю.



Мягкость этого приговора вызвала шквал критики. Прокурору штата Флорида Алексу Акосте, который способствовал внесудебной сделке, пришлось уйти в отставку.



Но в 2017 году Дональд Трамп назначил Акосту министром труда. В июле 2019 года, когда вновь всплыла история этой внесудебной сделки, Акоста ушел в отставку с поста министра.



Долгие годы Джеффри Эпштейн вращался в кругах влиятельных политиков и бизнесменов, приятельствовал с Дональдом Трампом и Биллом Клинтоном.



