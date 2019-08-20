Бурджанадзе назвала решение Грузии о выходе из СНГ ошибкой 🔊 Воспроизвести © Sputnik / Леван Авлабрели Нино Бурджанадзе. Архивное фото



Грузинский оппозиционер, бывший спикер парламента Нино Бурджанадзе считает, что страна допустила ошибку, когда десять лет назад вышла из СНГ, сообщает



"Никакой пользы от выхода страны из СНГ я не вижу. Грузия захлопнула двери, и это был лишь политический жест. В политике такие решения ничего хорошего не приносят. Что касается вреда, это была арена переговорного процесса, это давало возможность встречаться с российскими коллегами, коллегами бывших других государств СНГ. Мне кажется, нужно было, наоборот, максимально использовать поле СНГ, чтобы озвучить все проблемы, которые нас беспокоят, и искать в лидерах СНГ поддержку и понимание", — сказала она РИА Новости.



По словам Бурджанадзе, решение Тбилиси было ошибкой, так как присутствие в содружестве не ущемляло суверенитета Грузии.



"Это был лишь политический шаг, который показал, что вот мы вышли из сферы, где Россия является доминантом", — добавила бывший спикер.



Грузия официально покинула Содружество Независимых Государств 18 августа 2009 года — таким образом она выразила протест на действия России в августе 2008-го. Грузинский оппозиционер, бывший спикер парламента Нино Бурджанадзе считает, что страна допустила ошибку, когда десять лет назад вышла из СНГ, сообщает РИА Новости "Никакой пользы от выхода страны из СНГ я не вижу. Грузия захлопнула двери, и это был лишь политический жест. В политике такие решения ничего хорошего не приносят. Что касается вреда, это была арена переговорного процесса, это давало возможность встречаться с российскими коллегами, коллегами бывших других государств СНГ. Мне кажется, нужно было, наоборот, максимально использовать поле СНГ, чтобы озвучить все проблемы, которые нас беспокоят, и искать в лидерах СНГ поддержку и понимание", — сказала она РИА Новости.По словам Бурджанадзе, решение Тбилиси было ошибкой, так как присутствие в содружестве не ущемляло суверенитета Грузии."Это был лишь политический шаг, который показал, что вот мы вышли из сферы, где Россия является доминантом", — добавила бывший спикер.Грузия официально покинула Содружество Независимых Государств 18 августа 2009 года — таким образом она выразила протест на действия России в августе 2008-го. РИА Новости Категории: политика, в Европе Ключевые слова: Россия, война, Грузия, годовщина — статья прочитана 86 раз Комментарии