Испытание для солидарности Балтийских стран – электроэнергия с БелАЭС - ТЕМА BNS 🔊 Воспроизвести



В связи с тем, что Латвия предпринимает действия для обеспечения себе импорта электроэнергии из третьих стран, а Литва сомневается, не откроет ли это дорогу потоку электричества с Белорусской АЭС (БелАЭС), эксперты едины во мнении, что говорить о солидарном поведении двух стран в энергетике в данном случае сложно.



Литва намерена отказаться от импорта электроэнергии из Беларуси после ввода в эксплуатацию в этой стране считающейся небезопасной БелАЭС в Островце, а Латвия аргументирует тем, что в Балтийском регионе возникнет нехватка электроэнергии. Сейчас торговля электричеством третьими странами – России и Беларуси – со странами Балтии осуществляется исключительно через Литву.



Независимый латвийский эксперт в области энергетики Рейнис Аболтиньш говорит, что физически возможностей у Латвии получать электричество с БелАЭС мало. По мнению литовского эксперта в области энергетики Ритаса Стасялиса, сложившаяся ситуация может вызвать давление Брюсселя на Литву по поводу принятого ею закона, который запрещает импорт электроэнергии с БелАЭС. В связи с тем, что Латвия предпринимает действия для обеспечения себе импорта электроэнергии из третьих стран, а Литва сомневается, не откроет ли это дорогу потоку электричества с Белорусской АЭС (БелАЭС), эксперты едины во мнении, что говорить о солидарном поведении двух стран в энергетике в данном случае сложно.Литва намерена отказаться от импорта электроэнергии из Беларуси после ввода в эксплуатацию в этой стране считающейся небезопасной БелАЭС в Островце, а Латвия аргументирует тем, что в Балтийском регионе возникнет нехватка электроэнергии. Сейчас торговля электричеством третьими странами – России и Беларуси – со странами Балтии осуществляется исключительно через Литву.Независимый латвийский эксперт в области энергетики Рейнис Аболтиньш говорит, что физически возможностей у Латвии получать электричество с БелАЭС мало. По мнению литовского эксперта в области энергетики Ритаса Стасялиса, сложившаяся ситуация может вызвать давление Брюсселя на Литву по поводу принятого ею закона, который запрещает импорт электроэнергии с БелАЭС. Премьер Латвии Кришьянис Кариньш на прошлой неделе сказал, что правительство его страны не принимало решение покупать электроэнергию из Беларуси, его процитировал портал skaties.lv. Латвийский министр экономики Ральф Немиро говорит, что понимает озабоченность Литвы по поводу безопасности БелАЭС, но утверждает, что решение о торговле электроэнергией с третьими странами принято с учетом интересов Латвии избежать нехватки электричества.



Оператор электропередающей системы Латвии AST прокомментировал BNS, что с учетом намерений Литвы уменьшить пропускную способность с Беларусью после запуска БелАЭС до 0 мегаватт они хотят заручиться возможностями торговли между странами Балтии и Россией.



У Латвии сейчас есть энергомост в 330 киловольт с Россией, а перемычек с Беларусью у нее нет.



Эксперт Национальной энергетической ассоциации Литвы (НЭАЛ Р. Стасялис говорит, что из-за сложившейся ситуации начнутся серьезные дискуссии не только между Литвой и Латвией. Однако делать точные прогнозы того, какими будут решения, сложно.



"Думаю, что будут разные моменты, дискуссии в Вильнюсе, Риге, Таллине, Брюсселе. Не исключаю вероятности давления в плане "антиостровецкого" закона, который действует у нас (...) Я бы не решился сегодня прогнозировать, по чему Еврокомиссия (ЕК) в этом случае "будет долбить" больше – по измене Латвии ее политическим декларациям или по нашему закону относительно Островца", – сказал BNS Р. Стасялис.



По его словам, не исключены также вопросы со стороны Польши, так как, по его данным, именно Польша не хочет импортировать электроэнергию из третьих стран.



Эксперт Р. Аболтиньш говорит, что в решении Латвии могут быть заложены прагматические причины – дефицит производства электричества. Он обратил внимание на то, что импортировать больше электричества из Скандинавии было бы сложно, если иметь в виду нынешнюю нагрузку на перемычки NordBalt и Estlink.



С другой стороны, говорит он, если смотреть с точки зрения солидарности, то ситуация сложная.



"Если все это правда, то в плане солидарности выглядит нехорошо, потому что Литва стремилась убедить Латвию и Эстонию исключить из импорта электричества белорусскую электроэнергию, которая в будущем может быть частично выработана на БелАЭС. Но у электронов, разумеется, нет этикетки страны или источника производства, так что по сути, если ты прекращаешь импорт из Беларуси, но импортируешь из России, то возможен транзит из Беларуси и (электроэнергия - ред.) может пойти через Латвию в Литву", – объяснил латвийский эксперт.



По словам Р. Стасялиса, "было бы правильно хотеть от соседей, чтобы они поняли, что такое для нас Островец". Он также упомянул, что время для дискуссий было раньше, а, кроме того, Латвия может субсидировать выработку электроэнергии и так решать свои проблемы.



Р. Стасялис говорит, что Латвия уже некоторое время устремляет свой "взор на линию в направлении Пскова", то есть в направлении своей перемычки с Россией.



"Этот расчет латышей на линию в направлении Пскова, насколько мне известно, появился после того, как выяснилось, что синхронизация будет осуществляться через Польшу. Тогда латыши вспомнили, что у них есть эта линия и что они хотели бы ее сохранить и, мало того, усилить и получить под это европейское финансирование. Но, насколько мне известно, в Брюсселе им вежливо ответили, чтобы сильно на это не рассчитывали (...)", – сказал эксперт.



Р. Стасялис сомневается в надежности перемычки Латвия - Россия в настоящее время.



Оператор литовской передающей системы Litgrid утверждает, что нужно дождаться решений или действий латвийского оператора AST, как это технически и юридически может проводиться в жизнь".



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В связи с намерениями Латвии импортировать электроэнергию из России, в том числе и со строящейся в Островце Белорусской АЭС (БелАЭС), литовский министр энергетики говорит, что решение соседей можно частично расценивать как моральное поражение Литвы.



И все же, по словам Жигимантаса Вайчюнаса, решения Риги не были неожиданными, если иметь в виду решение Литвы не впускать к себе электроэнергию с БелАЭС. Министр сказал, что после прекращения Литвой торговли с Белоруссией, когда заработает БелАЭС, Латвия начнет торговлю на границе с Россией.



"Шаг Латвии – наверное, своего рода моральное поражение Литвы, но в техническом, практическом смысле от этого ничего по сути не меняется, так как зоны торговли Литвы и Латвии – это одна ценовая зона, иными словами, цена на электроэнергию, которая имеет место в Латвии – это также аналогичная цена и в Литве", – сказал Ж. Вайчюнас BNS в понедельник.



"Ничего сенсационного в этом решении нет: у нас есть и комментарий латвийского министра, что по сути это призвано уменьшить дефицит (электроэнергии в Латвии – BNS)", – добавил премьер.



И все же, по его словам, еще не ясно, как будет обеспечено то, чтобы электричество с БелАЭС не попадало в регион – по поводу решения латвийской стороны предстоят технические дискуссии.



"Латвия и на уровне премьера, и на уровне министра четко акцентировала, что это не связано с торговлей электроэнергией с БелАЭС, это, наверное, открытый вопрос, каким образом будет обеспечено, чтобы электроэнергия с БелАЭС не попадала в Россию и чтобы не было торговли ею. Предстоит взвесить дальнейшие механизмы, это, наверное, вопросы больше к самой Латвии", – сказал министр.



Он не решился строить предположения, какие инструменты и методику привлечет Латвия для отделения электроэнергии с БелАЭС от российской электроэнергии.



"После этого принципиального политического решения Латвии последуют дальнейшие шаги и очевидно будет то, что условия торговли – будь то для России или косвенно для Белоруссии – в странах Балтии будут намного сложнее, чем были до сих пор", – убежден министр.



Министр также сказал, что хотя решение Латвии в плане его содержания не новое, теперь все же можно видеть изменение ориентации.



"Это решение отличается от прежних решений, которые были приняты в Латвии год назад: речь не идет об импорте электричества с БелАЭС, речь идет о третьих странах, конкретно, именно о России. По сути это решение, может быть, даже выгоднее Литве, чем было до этого", – рассуждал министр.



И все же Ж. Вайчюнас не исключил, что до синхронизации энергосетей Балтийских стран с сетями материковой Европы в 2025 году будет переходный период, когда электроэнергия с БелАЭС будет попадать в Балтийский регион, действующий в постсоветской энергосистеме.



Ж. Вайчюнас сказал, что обсудил ситуацию с министром экономики Латвии Ральфом Немиро.



Он надеется, что после 2025 года все страны Балтии будут придерживаться соглашения с третьими странами.



Правительство Литвы утверждает, что БелАЭС строится в Островце в 50 км от Вильнюса с нарушениями стандартом безопасности и экологии. Минск эти претензии отклоняет.



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Председатель литовского сейма Викторас Пранцкетис в понедельник сообщил, что получил заверения премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша в том, что Латвия не собирается покупать электроэнергию со строящейся в Островце Белорусской АЭС (БелАЭС).



Он говорит, что беседовал с премьером Латвии в латвийском городе Аглуона в прошлый четверг.



"15-ого числа (августа - ред.) я встретился в Аглуоне с президентом, председателем сейма и премьер-министром Латвии. И премьер-министр подошел ко мне и сам сказал, что они не собираются покупать электроэнергию с БелАЭС. Потом он объявил об этом публично", – сказал В. Пранцкетис журналистам в сейме.



Правительство Латвии на прошлой неделе объявило, что после того, как Литва прекратит торговлю электроэнергией с Беларусью, эта торговля будет осуществляться через границу Латвии.



Литовские официальные лица обеспокоены тем, что таким образом выработанная на БелАЭС электроэнергия будет попадать через Латвию на общий рынок.



Президент Гитанас Науседа выразил сожаления в связи с таким решением Латвии. BNS Категории: экономика, в странах Балтии, история Ключевые слова: Литва, угроза, БелАЭС — статья прочитана 120 раз Комментарии