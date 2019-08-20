Глава МИД Польши заявил о нежелании страны быть главным врагом России 🔊 Воспроизвести © AP Photo / Markus Schreiber Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович. Архивное фото



Глава польского МИДа Яцек Чапутович заявил, что страна не хочет восприниматься как главный враг российской стороны. Об этом сообщает Rzeczpospolita.



По его словам, в отношениях между странами нет перелома.



«Я точно не хотел бы, чтобы Польша воспринималась как главный враг России», -— заявил Чапутович.



Он подчеркнул, что не хотел бы этого с учетом политики Франции и других государств.



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Польша могла бы оказать политическую, но не военную поддержку США в Персидском заливе, заявил министр иностранных дел республики Яцек Чапутович в интервью изданию Rzeczpospolita.



Ранее США заявляли, что планируют создать международную коалицию, чтобы патрулировать воды около Ирана и Йемена. Первые такие предложения были сделаны в конце июня на министерских переговорах с союзниками по НАТО в Брюсселе. Речь, в частности, шла о вариантах как проведения разведки с воздуха, так и отправки кораблей для сопровождения торговых судов в Ормузском проливе. В начале августа Великобритания присоединилась к международной коалиции, инициированной США, для патрулирования вод вблизи Ирана. Глава польского МИДа Яцек Чапутович заявил, что страна не хочет восприниматься как главный враг российской стороны. Об этом сообщает Rzeczpospolita.По его словам, в отношениях между странами нет перелома.«Я точно не хотел бы, чтобы Польша воспринималась как главный враг России», -— заявил Чапутович.Он подчеркнул, что не хотел бы этого с учетом политики Франции и других государств.* * *Польша могла бы оказать политическую, но не военную поддержку США в Персидском заливе, заявил министр иностранных дел республики Яцек Чапутович в интервью изданию Rzeczpospolita.Ранее США заявляли, что планируют создать международную коалицию, чтобы патрулировать воды около Ирана и Йемена. Первые такие предложения были сделаны в конце июня на министерских переговорах с союзниками по НАТО в Брюсселе. Речь, в частности, шла о вариантах как проведения разведки с воздуха, так и отправки кораблей для сопровождения торговых судов в Ормузском проливе. В начале августа Великобритания присоединилась к международной коалиции, инициированной США, для патрулирования вод вблизи Ирана. Отвечая на вопрос, обещал ли президент Польши Анджей Дуда президенту США Дональду Трампу поддержку, "если бы дошло до войны с Ираном", Чапутович ответил, что "таких обязательств не было".



При этом он отметил, что проблема судоходства в Персидском заливе шире, и "речь не идет только об Иране". "Американцы, а также британцы считают, что нужно предпринять решительные действия для того, чтобы восстановить свободу судоходства в Персидском заливе. Мы считаем такие действия обоснованными", - сказал польский министр.



"Но Польша не является могущественной морской державой и не имеет больших возможностей действий в дальних акваториях. В то же время мы можем предоставить политическую поддержку или делегировать специальный персонал", - добавил он.



Обострение в районе Персидского залива началось после того, как вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта. Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара.



Власти британского Гибралтара 4 июля заподозрили иранский танкер Grace 1 в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа.



МИД Ирана тогда заявил, что Тегеран считает неприемлемым задержание танкера из-за санкций, которые не основываются на решениях ООН. Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи на пресс-конференции говорил, что танкер не перевозил нефть в Сирию, а многие иранские официальные лица назвали задержание судна "пиратством".



Власти Гибралтара позднее приняли решение об освобождении иранского танкера Grace1, получив гарантии от Ирана, что судно не будет поставлять нефть в Сирию и нарушать санкционное законодательство ЕС. По данным СМИ Гибралтара, 15 августа капитан и трое членов экипажа танкера были освобождены. Газета Gibraltar Chronicle сообщила, что решение об освобождении танкера было принято через несколько часов после того, как США попросили власти Гибралтара продлить задержание танкера. РИА Новости Категории: политика, в мире Ключевые слова: Россия, США, МИД, интервью География: Польша — статья прочитана 154 раза Комментарии