Опасные связи. Странный визит премьер-министра Израиля на Украину 🔊 Воспроизвести © пресс-служба президента Украины



Признание статуса Иерусалима, посредничество по Донбассу, помощь президенту-еврею и другие цели приезда премьер-министра Израиля Нетаньяху, который 18 августа прибыл в Киев, сообщает



СМИ пишут, что последний раз глава исполнительной власти Израиля посещал Киев двадцать лет назад. Это ошибка. Последний визит премьер-министра государства Израиль в Киев состоялся двадцать четыре года назад, осенью 1995 года. После на Украину приезжали только президенты, исполняющие церемониальные функции, а также различные министры. О том, что приезд израильского премьера в Киев очень важен пишут все. Изощряются в фантазиях, зачем именно приехал Нетаньяху. Об официальных целях визита сообщили пресс-службы. В них никто не верит. Об истинных задачах никто никому не сообщит. Признание статуса Иерусалима, посредничество по Донбассу, помощь президенту-еврею и другие цели приезда премьер-министра Израиля Нетаньяху, который 18 августа прибыл в Киев, сообщает УКРАИНА.РУ СМИ пишут, что последний раз глава исполнительной власти Израиля посещал Киев двадцать лет назад. Это ошибка. Последний визит премьер-министра государства Израиль в Киев состоялся двадцать четыре года назад, осенью 1995 года. После на Украину приезжали только президенты, исполняющие церемониальные функции, а также различные министры. О том, что приезд израильского премьера в Киев очень важен пишут все. Изощряются в фантазиях, зачем именно приехал Нетаньяху. Об официальных целях визита сообщили пресс-службы. В них никто не верит. Об истинных задачах никто никому не сообщит. Роковой визит



В статье об украинско-израильских отношениях в Википедии, которая является местом так называемой «войны правок» между участниками украинского конфликта, раздел «государственные визиты» начинается с визита Порошенко в Израиль 22 декабря 2015 года. Это безусловно замалчивание истинной истории взаимных посещений. Она куда глубже и любопытнее.



Двадцать четыре года назад на Украине побывал премьер-министр Ицхак Рабин. Ваш автор был в числе тех, кто освещал его визит и присутствовал на единственном публичном выступлении. Оно тоже было странным и таинственным. Ицхак Рабин обратился к публике в киевском районе Нивки, на территории, принадлежащей еврейской организации «Сохнут». Это не окраина, но почти, к тому же территория важной, трансграничной еврейской организации, которая фактически пользовалась правами экстерриториальности.



Тогдашний визит мог не состояться. Как пишет в своей книге известный эксперт, сотрудник израильских спецслужб Яков Кедми, против поездки премьер-министра Израиля на Украину категорически возражал министр иностранных дел Шимон Перес, а его бюрократический аппарат создавал всевозможные препятствия. Однако лично Кедми, по его словам, довел эту ситуацию до сведения Рабина, чем подтолкнул премьера к принципиальному и личному решению посетить Киев. Визит состоялся.



Все признаки указывали на то, что главной целью было способствование еврейской эмиграции из Украины в Израиль. Меры безопасности во время выступления в киевском «Сохнут» были беспрецедентными. Два кольца охраны окружали место выступления. Внешнее из сотрудников СБУ, а внутреннее из израильтян. Рабин не скрывал отсутствие интереса к государству Украина и украинцам. Из публичных мест он посетил лишь Бабий Яр, куда обычно приезжают все израильские гости.



Это была последняя зарубежная поездка политика и главы правительства Израиля на Украину. По возвращении из Киева, 9 ноября 1995 года Ицхак Рабин был застрелен в Тель-Авиве Игалем Амиром, который мстил за мирные соглашения с Палестиной.



Лютая дружба



Ответ на вопрос, почему же 24 года премьер-министры Израиля не ездили в Киев очень прост. Украина как государство русских (украинцев) абсолютно не интересовала и не интересует Израиль. Его занимает только и исключительно еврейский контекст. В начале 90-х было важно добиться контроля над вопросами безопасности еврейской общины, экстерриториальности трансграничных еврейских организаций и невмешательства украинского государства в вопрос еврейской эмиграции, в идеале максимальному способствованию таковой.



Все эти вопросы были решены позитивно. С тех пор уехать в Израиль гражданину Украины проще, чем сходить в парикмахерскую. Для украинских президентов фото в кипе у Стены плача стало традиционным. А преступники еврейского происхождения спасаются от следствия-суда на территории Израиля, совершенно не беспокоясь, что их выдадут. С Израиля выдачи евреев нет.



Так что там прятались и прячутся все, у кого возникают проблемы с украинскими законами, в том числе уголовники. Под крылом «закона о возвращении» уютно уживались такие лютые политические враги, как например азаровский министр образования Дмитрий Табачник, бежавший после переворота, и Игорь Коломойский, который и сделал Дмитрия Табачника «врагом народа» на Украине.



Израиль принимает громадное количество украинских эмигрантов и молодежи на различные программы. В Израиле наибольшее количество нелегалов из Украины. В 2010 году отменен визовый режим, в январе 2019-го подписано соглашение о свободной торговле. Всему этому положил начало визит Ицхака Рабина, который правда был убит совсем по другому поводу. Но осадок остался, так что помнит сотрудник гуманитарного (эмиграционного) агентства «Натив» Шрага Крайн, как во время визита Рабина в Киев рядом с ним стоял полковник СБУ, который зло шипел ему на ухо сквозь зубы: «Мы отлично понимаем весь смысл вашей подрывной деятельности».



Заклятая любовь



Все проблемы украинско-израильских отношений уходят корнями в историю. Потому что отношение к Украине в Израиле определяется только и исключительно одним словом — «антисемитизм». Не «холокост» и Гитлер, но гетман Богдан Хмельницкий и его казацкая революция 1648 года входят в культурный миф израильтян, как первая в их истории после уничтожения Второго Храма катастрофа и геноцид. Слово «погромы», которое тоже часть культурного мифа Израиля тоже связано с Украиной. Петлюра и Бандера заклеймены «погромщиками», а героизация их имен «революцией достоинства» приводит израильское общество в ужас.



Не секрет, что Нетаньяху будет возлагать цветы и отдавать дань памяти мемориалу убитым в Бабьем Яре 29 сентября 1941 года. Их расстреливали в первую очередь украинские националисты — союзники гитлеровцев. Так вот улица, на которой стоит этот мемориал, носит имя бандеровки Елены Телиги, которая сотрудничала с теми, кто убивал евреев в Бабьем Яре. Улица эта переходит в другую транспортную артерию Киева — проспект Бандеры. А проспект Бандеры на карте украинской столицы мягко переходит в улицу Шухевича.



Известно Нетаньяху и о том, что у современных бандеровцев, которые так и эдак «склоняют» евреев и Израиль, тоже есть культурный миф. Его часть — это роль евреев в геноциде украинского народа во времена поляков, большевистской революции, гражданской войны, коллективизации. Миф о «голодоморе», который националисты называют геноцидом украинского народа, связан в первую очередь с фамилиями евреев, которых называют его непосредственными виновниками.



«Еврей-премьер и еврей-президент — это хорошо, — говорит в видеоблоге бандеровец Дмитрий Корчинский, — у евреев масса заслуг в государственном строительстве Украины в прошлом. Например, они очень хорошо проводили хлебозаготовки в 1933 году».



С Бабьим Яром у нацистов тоже как-то не очень. Типичным выразителем является уволенный за антисемитизм бывший украинский консул в Гамбурге Василий Марущинец. В социальных сетях он активно пропагандировал версию о том, что Бабий Яр — миф, потому что тела тысяч расстрелянных так и не были найдены, как и другие вещественные доказательства этого преступления. В общем — налицо опасные связи.



Дела житейские



Нетаньяху об этом известно, и он с таким положением дел не согласен. Но выбирая между культурным мифом и реальностью, в которой в стране с бандеровским, антисемитским населением почти вся бизнес, медийная и политическая элита, включая главу правительства, президента и «серого кардинала» — евреи, он безусловно на стороне реального положения вещей.



Вот и ответ на вопрос, почему именно спустя 24 года премьер Израиля наконец приехал в Киев. Впервые в истории Украины во главу украинского государства избран еврей. Это событие в Израиле обсуждается исключительно в таком контексте, поэтому государство Израиль сочло важным поддержать такого президента знаковым визитом с исторической Родины всех евреев мира. То, что коренное население Украины смотрит на это очень скептически и именует подобное «Новой Хазарией» сочли не существенным.



Внешняя сторона отношений с точки зрения Израиля идеальна.



Поэтому в планах визита безусловно углубление прозрачности границ и соглашения о свободной торговле. Вечный вопрос свободы эмиграции евреев в Израиль — неизменен. В то же время визит носит оттенок двусмысленности. Ибо националистически настроенные СМИ и лидеры мнений делают предположения, что Нетаньяху хочет взять на себя роль посредника между Россией и Украиной в вопросах Донбасса.



Это очень опасный идеологический момент. Чтобы снять двусмысленность, медийные евреи подают знаки и обозначают маркеры. Издатель, журналист и политик Дмитрий Гордон, еврей по национальности, накануне визита сделал заявление в своем видеоблоге в форме обращения. Он сказал, что позиция относительно принадлежности Донбасса и Крыма остается неизменной, что у Киева собственные, национальные интересы, что визит Нетаньяху не сможет это изменить. И другие слова, чтобы украинские националисты не обвиняли евреев в хитрых планах предательства национальных интересов.



Ну, а Владимир Зеленский со своей стороны приветствовал сегодня Беньямина Нетаньяху бандеровским приветствием «Слава Украине — героям слава!».



Автор: Максим Максимов ukraina.ru Категории: политика, в мире Ключевые слова: визит, Нетаньяху, Зеленский География: Украина — статья прочитана 195 раз Комментарии