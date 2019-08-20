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Евродепутат от СКЗЛ не поддерживает кандидата в еврокомиссары от крестьян



Избранный по списку "крестьян" член Европарламента (ЕП) Стасис Якелюнас заявил, что не поддержит кандидатуру Виргиниюса Синкявичюса на пост члена Европейской комиссии (ЕК) из-за его поддержки элиты бизнеса.

"Кандидатуру В. Синкявичюса в члены ЕК я не поддержу, так как, по моему убеждению, работая в правительстве, он больше представляет бизнес, а не всех жителей Литвы", – написал С. Якелюнас в своем фейсбуке после обеда в понедельник.

По словам европарламентария, министр экономики и инноваций В. Синкявичюс "нередко делает политическую карьеру, игнорируя моральные принципы, а в отдельных случаях – предавая конкретных молодых людей, своих коллег".

С. Якелюнас говорит, что позиция кандидата в еврокомиссары относительно подоходного налога для получающих высокие доходы людей, публично выражаемое им благоприятное для банков мнение "со всей очевидностью продемонстрировали, что социальная справедливость и создание государства благосостояния заботят его меньше, чем его собственная популярность в глазах элиты бизнеса".
На его взгляд, завершающий работу министр сельского хозяйства Гедрюс Сурплис и член сейма Томас Томилинас были бы более достойными кандидатами в еврокомиссары.

Сам В. Синкявичюс в ответ на критику говорит, что каждый парламентарий "волен иметь свое мнение".

"Есть проделанная мной работа, она находится в свободном доступе три последних года, но каждый волен иметь свое мнение. Это его мнение",– сказал В. Синкявичюс BNS.

С. Якелюнас был делегирован в Европейский парламент правящим Союзом "крестьян" и "зелёных" Литвы (СКЗЛ), а В. Синкявичюс стал фаворитом в выборе нового еврокомиссара Литвы после того как его поддержала парламентская фракция СКЗЛ.

Кандидатура В.Синкявичюса на пост комиссара Евросоюза (ЕС) уже утверждена правительством и президентом Литвы, но ее должны ещё одобрить сейм Литвы и ЕП. ЕК в новом составе начнет работу в ноябре.

С. Якелюнас в ЕП является членом Фракции "зелёных".

В. Синкявичюс может стать в новой ЕК единственным "зеленым", если Европейская партия "зеленых" согласится, чтобы политик считался ее представителем.
инф.Обзор bns.lt
Категории: политика, в Европе
Ключевые слова: Европарламент, Еврокомиссия, кандидаты
География: Литва
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добавлена сегодня, 20 августа, 08:30

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