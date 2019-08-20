Евродепутат от СКЗЛ не поддерживает кандидата в еврокомиссары от крестьян 🔊 Воспроизвести



Избранный по списку "крестьян" член Европарламента (ЕП) Стасис Якелюнас заявил, что не поддержит кандидатуру Виргиниюса Синкявичюса на пост члена Европейской комиссии (ЕК) из-за его поддержки элиты бизнеса.



"Кандидатуру В. Синкявичюса в члены ЕК я не поддержу, так как, по моему убеждению, работая в правительстве, он больше представляет бизнес, а не всех жителей Литвы", – написал С. Якелюнас в своем фейсбуке после обеда в понедельник.



По словам европарламентария, министр экономики и инноваций В. Синкявичюс "нередко делает политическую карьеру, игнорируя моральные принципы, а в отдельных случаях – предавая конкретных молодых людей, своих коллег".



С. Якелюнас говорит, что позиция кандидата в еврокомиссары относительно подоходного налога для получающих высокие доходы людей, публично выражаемое им благоприятное для банков мнение "со всей очевидностью продемонстрировали, что социальная справедливость и создание государства благосостояния заботят его меньше, чем его собственная популярность в глазах элиты бизнеса". Избранный по списку "крестьян" член Европарламента (ЕП) Стасис Якелюнас заявил, что не поддержит кандидатуру Виргиниюса Синкявичюса на пост члена Европейской комиссии (ЕК) из-за его поддержки элиты бизнеса."Кандидатуру В. Синкявичюса в члены ЕК я не поддержу, так как, по моему убеждению, работая в правительстве, он больше представляет бизнес, а не всех жителей Литвы", – написал С. Якелюнас в своем фейсбуке после обеда в понедельник.По словам европарламентария, министр экономики и инноваций В. Синкявичюс "нередко делает политическую карьеру, игнорируя моральные принципы, а в отдельных случаях – предавая конкретных молодых людей, своих коллег".С. Якелюнас говорит, что позиция кандидата в еврокомиссары относительно подоходного налога для получающих высокие доходы людей, публично выражаемое им благоприятное для банков мнение "со всей очевидностью продемонстрировали, что социальная справедливость и создание государства благосостояния заботят его меньше, чем его собственная популярность в глазах элиты бизнеса". На его взгляд, завершающий работу министр сельского хозяйства Гедрюс Сурплис и член сейма Томас Томилинас были бы более достойными кандидатами в еврокомиссары.



Сам В. Синкявичюс в ответ на критику говорит, что каждый парламентарий "волен иметь свое мнение".



"Есть проделанная мной работа, она находится в свободном доступе три последних года, но каждый волен иметь свое мнение. Это его мнение",– сказал В. Синкявичюс BNS.



С. Якелюнас был делегирован в Европейский парламент правящим Союзом "крестьян" и "зелёных" Литвы (СКЗЛ), а В. Синкявичюс стал фаворитом в выборе нового еврокомиссара Литвы после того как его поддержала парламентская фракция СКЗЛ.



Кандидатура В.Синкявичюса на пост комиссара Евросоюза (ЕС) уже утверждена правительством и президентом Литвы, но ее должны ещё одобрить сейм Литвы и ЕП. ЕК в новом составе начнет работу в ноябре.



С. Якелюнас в ЕП является членом Фракции "зелёных".



В. Синкявичюс может стать в новой ЕК единственным "зеленым", если Европейская партия "зеленых" согласится, чтобы политик считался ее представителем. инф.Обзор bns.lt Категории: политика, в Европе Ключевые слова: Европарламент, Еврокомиссия, кандидаты География: Литва — статья прочитана 134 раза Комментарии