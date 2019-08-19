На чемпионате мира - «серебро» 🔊 Воспроизвести







В Минске с 16 по 18 августа проходил чемпионат мира по быстрым шахматам. В копилке Литвы - серебряная медаль, завоёванная Глебом Пидлужным.



Соревнования по быстрым шахматах в двух видах - рапиду и блицу - проходили среди мальчиков и девочек в трёх возрастных группах - до 8, 10, 12 лет.



В рапиде среди игроков до 12 лет клайпедчанин Глеб Пидлужный, набрав 7 очков из 9 возможных, занял весомое пятое место среди 144 игроков планеты, причём с победителем Артёмом Стрибуком (7,5; Беларусь) литовский шахматист сыграл вничью.



В рапиде до 10 лет Даниэл Шер (Шяуляй) занял 12 место среди 150 игроков, а Густас Моркунас в этой же группе – 15-й.



Чемпионат мира по блицу собрал 635 юных шахматистов из 35 стран. Сражения одного игрового дня были упорные, а результаты плотными.



В другом разряде соревнований – по блицу – в возрастной группе до 12 лет после девяти туров три призёра набрали по 7,5 очков. Победил Ерден Хубукшанов (Россия). Занявший второе место клайпедчанин Глеб Пидлужный только по четвёртому дополнительному коэффициенту (!) обошёл третьего призёра россиянина Дмитрия Мочалова.



Поздравляем Глеба и шахматную Литву с «серебром»!



Фото Любови Пидлужной Соревнования по быстрым шахматах в двух видах - рапиду и блицу - проходили среди мальчиков и девочек в трёх возрастных группах - до 8, 10, 12 лет.В рапиде среди игроков до 12 лет клайпедчанин Глеб Пидлужный, набрав 7 очков из 9 возможных, занял весомое пятое место среди 144 игроков планеты, причём с победителем Артёмом Стрибуком (7,5; Беларусь) литовский шахматист сыграл вничью.В рапиде до 10 лет Даниэл Шер (Шяуляй) занял 12 место среди 150 игроков, а Густас Моркунас в этой же группе – 15-й.Чемпионат мира по блицу собрал 635 юных шахматистов из 35 стран. Сражения одного игрового дня были упорные, а результаты плотными.В другом разряде соревнований – по блицу – в возрастной группе до 12 лет после девяти туров три призёра набрали по 7,5 очков. Победил Ерден Хубукшанов (Россия). Занявший второе место клайпедчанин Глеб Пидлужный только по четвёртому дополнительному коэффициенту (!) обошёл третьего призёра россиянина Дмитрия Мочалова.Поздравляем Глеба и шахматную Литву с «серебром»! Ирина БЕЛЯЕВА Категории: спорт Ключевые слова: чемпионат мира по быстрым шахматам География: Белоруссия, Минск — статья прочитана 179 раз Комментарии