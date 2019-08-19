Очередная победа Д.Рапшиса 🔊 Воспроизвести Фото: ltuswimming.com /©Getty Images







Литовский пловец Данас Рапшис продолжает собирать медали в бассейнах в рамках проводящихся ныне этапов кубка мира по плаванию.



Вначале на втором этапе в 50-метровом бассейне китайского Цзинана он завоевал две медали: на 400-метровой дистанции вольным стилем, а затем он добавил к этому победу на 200-метровке. 24-летний уроженец Панявежиса на этой дистанции финишировал первым с новым рекордом Литвы — 1.45,07.



Андрюс Шидлаускас, оставшийся вначале с «деревянной» медалью в финале на дистанции 200 метров комплексным плаванием, на следующий день сумел замкнуть тройку лучших на дистанции 200 метров брассом — 2.11,65. Это первая медаль Шидлаускаса на этапах Кубка мира в нынешнем сезоне, тогда как Рапшис выиграл уже четвёртое «золото».



Неделей позже, на третьем этапе, который проходил уже в Сингапуре, Д.Рапшис победил в заплыве вольным стилем на 400 м, а также завоевал «серебро» в комплексном заплыве на 200 м, А.Шидлаускас же получил «бронзу» в соревнованиях брассом на 100 м.



За три первых этапа Кубка мира Д.Рапшис завоевал уже шесть золотых и одну серебряную медали, а А.Шидлаускас – одну серебряную и две бронзовых медали.



Четвёртый этап запланирован на октябрь.



Всего в этом сезоне состоятся семь этапов, где в общей сложности пловцы разыграют 2,5 миллиона долларов. Вначале на втором этапе в 50-метровом бассейне китайского Цзинана он завоевал две медали: на 400-метровой дистанции вольным стилем, а затем он добавил к этому победу на 200-метровке. 24-летний уроженец Панявежиса на этой дистанции финишировал первым с новым рекордом Литвы — 1.45,07.Андрюс Шидлаускас, оставшийся вначале с «деревянной» медалью в финале на дистанции 200 метров комплексным плаванием, на следующий день сумел замкнуть тройку лучших на дистанции 200 метров брассом — 2.11,65. Это первая медаль Шидлаускаса на этапах Кубка мира в нынешнем сезоне, тогда как Рапшис выиграл уже четвёртое «золото».Неделей позже, на третьем этапе, который проходил уже в Сингапуре, Д.Рапшис победил в заплыве вольным стилем на 400 м, а также завоевал «серебро» в комплексном заплыве на 200 м, А.Шидлаускас же получил «бронзу» в соревнованиях брассом на 100 м.За три первых этапа Кубка мира Д.Рапшис завоевал уже шесть золотых и одну серебряную медали, а А.Шидлаускас – одну серебряную и две бронзовых медали.Четвёртый этап запланирован на октябрь.Всего в этом сезоне состоятся семь этапов, где в общей сложности пловцы разыграют 2,5 миллиона долларов. Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: Данас Рапшис, «Champions Swim Series» — статья прочитана 108 раз Комментарии