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Очередная победа Д.Рапшиса
Литовский пловец Данас Рапшис продолжает собирать медали в бассейнах в рамках проводящихся ныне этапов кубка мира по плаванию.
Вначале на втором этапе в 50-метровом бассейне китайского Цзинана он завоевал две медали: на 400-метровой дистанции вольным стилем, а затем он добавил к этому победу на 200-метровке. 24-летний уроженец Панявежиса на этой дистанции финишировал первым с новым рекордом Литвы — 1.45,07.
Андрюс Шидлаускас, оставшийся вначале с «деревянной» медалью в финале на дистанции 200 метров комплексным плаванием, на следующий день сумел замкнуть тройку лучших на дистанции 200 метров брассом — 2.11,65. Это первая медаль Шидлаускаса на этапах Кубка мира в нынешнем сезоне, тогда как Рапшис выиграл уже четвёртое «золото».
Неделей позже, на третьем этапе, который проходил уже в Сингапуре, Д.Рапшис победил в заплыве вольным стилем на 400 м, а также завоевал «серебро» в комплексном заплыве на 200 м, А.Шидлаускас же получил «бронзу» в соревнованиях брассом на 100 м.
За три первых этапа Кубка мира Д.Рапшис завоевал уже шесть золотых и одну серебряную медали, а А.Шидлаускас – одну серебряную и две бронзовых медали.
Четвёртый этап запланирован на октябрь.
Всего в этом сезоне состоятся семь этапов, где в общей сложности пловцы разыграют 2,5 миллиона долларов.
Инф. «Обзора»
Категории: спорт
Ключевые слова: Данас Рапшис, «Champions Swim Series»
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