«Страна наивной утопии» 🔊 Воспроизвести Фото из архива "Обзора"







Литовские интеллектуалы, стоявшие у истоков движения "Саюдис", ратовавшего за выход Литвы из состава Советского Союза, сегодня всё громче заявляют о том, что страна переживает глубокий кризис – население стремительно сокращается, подлинная независимость утеряна, а сама идея государственности превратилась в политическую русофобию.



Подобные изречения и негативные оценки нередко можно услышать от тех, кто в конце 1980-х и начале 1990-х боролся за восстановление независимости и суверенность Литовской Республики. Но с течением времени всё стало иначе.



Сменились ориентиры, изменилась государственная идеология, поменялись приоритеты и союзники. Во власть пришло немало новых людей, но каркас государственной машины в итоге всё равно выстраивали бывшие коммунисты во главе с Альгирдасом Бразаускасом. Многие из них до сих пор успешно формируют тренды и вехи отечественной политики. Примерами служат бывший президент Даля Грибаускайте, многолетний действующий глава МИД Линас Линкявичюс, являвшийся активистом комсомола и другие. Однако, как ни странно, именно вчерашние коммунисты и комсомольцы во многом довели литовско-российские отношения до той крайне тяжёлой стадии, в которой они пребывают сегодня. Подобные изречения и негативные оценки нередко можно услышать от тех, кто в конце 1980-х и начале 1990-х боролся за восстановление независимости и суверенность Литовской Республики. Но с течением времени всё стало иначе.Сменились ориентиры, изменилась государственная идеология, поменялись приоритеты и союзники. Во власть пришло немало новых людей, но каркас государственной машины в итоге всё равно выстраивали бывшие коммунисты во главе с Альгирдасом Бразаускасом. Многие из них до сих пор успешно формируют тренды и вехи отечественной политики. Примерами служат бывший президент Даля Грибаускайте, многолетний действующий глава МИД Линас Линкявичюс, являвшийся активистом комсомола и другие. Однако, как ни странно, именно вчерашние коммунисты и комсомольцы во многом довели литовско-российские отношения до той крайне тяжёлой стадии, в которой они пребывают сегодня.



Все наслышаны о громких заявлениях, ставших визитной карточкой экс-презизента Дали Грибаускайте – "террористическое государство", "подготовка к масштабной войне против Запада" и тому подобное. Множество аналогичных, а порой и еще более резких изречений звучало и звучит из уст других литовских политиков, благодаря чему Литва славится в мире, как страна с одной из самых "принципиальных позиций" по России.



Уже более пяти лет между Литвой и Россией, равно как и между Литвой и Белоруссией, отсутствовали какие бы то ни было встречи на высшем уровне. Сегодня политические контакты фактически заморожены, но это не значит, что все с этим согласны и в стране царит полное единство мнений, как это пытаются показать на официальном уровне. Отнюдь.



Еврокомиссар Повилас Витянис Андрюкайтис, который скоро передаст полномочия своему преемнику, так как его каденция завершается, остаётся последовательным сторонником политики добрососедства и улучшения отношений с Россией и Белоруссией. Он говорит об этом громко и открыто, но упрекнуть его довольно сложно – в советские годы политик был диссидентом и преследовался режимом. Андрюкайтис родился в семье ссыльных в далёком якутском селе за полярным кругом. Позже семье дали право вернуться в Литву. Он активно участвовал в движении за независимость и, помимо всего прочего, является одним из авторов действующей Конституции.



В годы "Саюдиса" в Литве зародилась независимая свободная пресса – молодые журналисты смело вступали в бой с политиками, властью, боролись с режимом, экспериментировали и были ключевым оружием "поющей революции". В 1989 году взошла звезда журналиста Витаса Томкуса – он был народным депутатом, а позже основал газету "Республика", ставшей частью движения "Саюдис".



Многие годы она оставалась самым популярным печатным средством массовой информации, Томкус до сих пор остаётся бессменным руководителем издательской группы "Республики", однако от былого оптимизма, говоря о Литве, ценностях свободы, демократии и независимости, не осталось и следа. Сегодня он один из главных противников истеблишмента, бывшего президента Грибаускайте и главенствующей, по его утверждению, неолиберальной посткоммунистической идеологии.



"Сегодня от идеи литовского Возрождения осталась лишь наивная утопия. А что изменилось? Антанас Снечкус ездил в Москву, а какой-нибудь представитель сегодняшней власти Пятрас летает в Брюссель. Раньше уши были повернуты на Восток, сейчас – на Запад. Кажется, так и ждём, чтобы туда что-нибудь пихнули. А если не дожидаемся, то мы раздражаем и издеваемся, объявляем войну, чтобы как можно скорее обратить на себя внимание врага, как можно скорее спровоцировать конфликт. Потом ждём, что нам на помощь поспешит "Большой брат". Только не такими темпами, как после Второй мировой, когда не осталось, что защищать. И всё же, если нам удастся развязать Третью мировую войну (с ядерными фейерверками) и кто-то останется жив на этой грешной земле, обязательно вспомните и передайте всем, всем – даже тем, у кого от радиации отвисли уши, – важную новость: это мы, литовцы, это сотворили!" – пишет Витас Томкус в своей авторской статье, рассуждая, очевидно, о политике провокаций.



Фото из архива "Обзора"







Другой литовский интеллектуал – исследователь, публицист, доктор философии Андрюс Мартинкус - выступает с ещё более резкими оценками в адрес госсистемы, утверждая, что она буквально зиждется на "русофобии" и сама парадигма власти является её неотъемлемой частью. По его словам, подобная ситуация отчасти усиливает и провоцирует самые болезненные проблемы в обществе, а именно – стремительное сокращение населения.



"Неотъемлемой частью постоянно обновляющейся присяги литовских политических элит, которую они дают глобальному неолиберальному мировому порядку, является политическая русофобия. Несёт ли Россия реальную угрозу или нет – вторичный вопрос для травмированного политической русофобией сознания. Политическая русофобия в Литве появилась не во время украинского кризиса, не во время войны России и Грузии и даже не тогда, когда к власти в РФ пришёл её действующий руководитель. Она процветала уже тогда, когда Россия объективно не несла никакой угрозы Литве. Политическую русофобию в сегодняшнем неолиберальном Литовском государстве принято считать гражданской добродетелью – предметом гордости. Её наличие является необходимым условием для участия Литвы в глобальном публичном пространстве", – рассуждает Мартинкус о положении дел в стране в авторской статье на страницах газеты "Северные Афины".



Андрюс Мартинкус убеждён, что сложившаяся ситуация, говоря о неолиберальной идеологии, экономической политике и отношениях с соседями, ведёт страну к ещё более серьёзным проблемам в будущем, а русофобию он называет китом, на котором основывается вся идея и современной государственности в понимании истеблишмента.



Егор Иванов,



Baltnews В то же время те, кто никогда в партиях не состоял, не пользовался никакими льготами, отстаивал право Литвы на независимость и демократию в советские годы и при этом реально пострадал от коммунистического режима – сегодня не только ратуют за нормализацию отношений с восточными соседями, включая Россию, но и открыто говорят о том, что сильно разочарованы положением дел в государстве, фактическими основателями которого они являются.Все наслышаны о громких заявлениях, ставших визитной карточкой экс-презизента Дали Грибаускайте – "террористическое государство", "подготовка к масштабной войне против Запада" и тому подобное. Множество аналогичных, а порой и еще более резких изречений звучало и звучит из уст других литовских политиков, благодаря чему Литва славится в мире, как страна с одной из самых "принципиальных позиций" по России.Уже более пяти лет между Литвой и Россией, равно как и между Литвой и Белоруссией, отсутствовали какие бы то ни было встречи на высшем уровне. Сегодня политические контакты фактически заморожены, но это не значит, что все с этим согласны и в стране царит полное единство мнений, как это пытаются показать на официальном уровне. Отнюдь.Еврокомиссар Повилас Витянис Андрюкайтис, который скоро передаст полномочия своему преемнику, так как его каденция завершается, остаётся последовательным сторонником политики добрососедства и улучшения отношений с Россией и Белоруссией. Он говорит об этом громко и открыто, но упрекнуть его довольно сложно – в советские годы политик был диссидентом и преследовался режимом. Андрюкайтис родился в семье ссыльных в далёком якутском селе за полярным кругом. Позже семье дали право вернуться в Литву. Он активно участвовал в движении за независимость и, помимо всего прочего, является одним из авторов действующей Конституции.В годы "Саюдиса" в Литве зародилась независимая свободная пресса – молодые журналисты смело вступали в бой с политиками, властью, боролись с режимом, экспериментировали и были ключевым оружием "поющей революции". В 1989 году взошла звезда журналиста Витаса Томкуса – он был народным депутатом, а позже основал газету "Республика", ставшей частью движения "Саюдис".Многие годы она оставалась самым популярным печатным средством массовой информации, Томкус до сих пор остаётся бессменным руководителем издательской группы "Республики", однако от былого оптимизма, говоря о Литве, ценностях свободы, демократии и независимости, не осталось и следа. Сегодня он один из главных противников истеблишмента, бывшего президента Грибаускайте и главенствующей, по его утверждению, неолиберальной посткоммунистической идеологии."Сегодня от идеи литовского Возрождения осталась лишь наивная утопия. А что изменилось? Антанас Снечкус ездил в Москву, а какой-нибудь представитель сегодняшней власти Пятрас летает в Брюссель. Раньше уши были повернуты на Восток, сейчас – на Запад. Кажется, так и ждём, чтобы туда что-нибудь пихнули. А если не дожидаемся, то мы раздражаем и издеваемся, объявляем войну, чтобы как можно скорее обратить на себя внимание врага, как можно скорее спровоцировать конфликт. Потом ждём, что нам на помощь поспешит "Большой брат". Только не такими темпами, как после Второй мировой, когда не осталось, что защищать. И всё же, если нам удастся развязать Третью мировую войну (с ядерными фейерверками) и кто-то останется жив на этой грешной земле, обязательно вспомните и передайте всем, всем – даже тем, у кого от радиации отвисли уши, – важную новость: это мы, литовцы, это сотворили!" – пишет Витас Томкус в своей авторской статье, рассуждая, очевидно, о политике провокаций.Другой литовский интеллектуал – исследователь, публицист, доктор философии Андрюс Мартинкус - выступает с ещё более резкими оценками в адрес госсистемы, утверждая, что она буквально зиждется на "русофобии" и сама парадигма власти является её неотъемлемой частью. По его словам, подобная ситуация отчасти усиливает и провоцирует самые болезненные проблемы в обществе, а именно – стремительное сокращение населения."Неотъемлемой частью постоянно обновляющейся присяги литовских политических элит, которую они дают глобальному неолиберальному мировому порядку, является политическая русофобия. Несёт ли Россия реальную угрозу или нет – вторичный вопрос для травмированного политической русофобией сознания. Политическая русофобия в Литве появилась не во время украинского кризиса, не во время войны России и Грузии и даже не тогда, когда к власти в РФ пришёл её действующий руководитель. Она процветала уже тогда, когда Россия объективно не несла никакой угрозы Литве. Политическую русофобию в сегодняшнем неолиберальном Литовском государстве принято считать гражданской добродетелью – предметом гордости. Её наличие является необходимым условием для участия Литвы в глобальном публичном пространстве", – рассуждает Мартинкус о положении дел в стране в авторской статье на страницах газеты "Северные Афины".Андрюс Мартинкус убеждён, что сложившаяся ситуация, говоря о неолиберальной идеологии, экономической политике и отношениях с соседями, ведёт страну к ещё более серьёзным проблемам в будущем, а русофобию он называет китом, на котором основывается вся идея и современной государственности в понимании истеблишмента. Категории: в странах Балтии Ключевые слова: русофобия, неолиберальный, Литва. элита — статья прочитана 60 раз Комментарии