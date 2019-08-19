«Я, БАБУШКА, ИЛИКО И ИЛЛАРИОН» на 5-ом Международном театральном фестивале «Перекресток» /SANKRYŽA/ в Друскининкай

Нодар Думбадзе - сколько солнца и добра в его произведениях! ''Для того, чтобы это поставить, надо быть грузином!'' - так отвечали все именитые режиссеры, к которым обращался актер театра и кино Георгий Иобадзе с предложением поставить замечательное произведение ''Я, бабушка, Илико и Илларион''. И он ни с чем возвращался домой.
А дома его ждала любимая бабушка, которой он читал различные произведения, в том числе и Нодара Думбадзе.
«Я буду с тобой всегда», - однажды вечером сказала бабушка и умерла. И вдруг Георгий понял, что он и есть тот самый грузин! Наверное, любимая бабушка с того света помогла, и через месяц родился авторский спектакль! Наверное, надо быть грузином, чтобы передать извечные грузинские ценности: почитание и уважение старших, любовь к своему дому, даже если он в совсем маленькой деревеньке, гостеприимство, преклонение перед женской красотой и боготворение женщины, трепетное отношение к любви.
Наверное, нужно быть грузином, чтобы так точно соединить жест, движение, слово и музыку, для того, чтобы описать и Зурико, и бабушку, и Илико, и Иллариона, и даже грузинскую собаку Мурадо.
Наверное, надо быть грузином, чтобы так танцевать народные грузинские танцы и задушевно петь народные грузинские песни. Наверное!
Но совсем не обязательно быть грузином, чтобы в зрительном зале все это прочувствовать и во все это поверить и принять! Чтобы полюбить всех этих героев, Грузию и долго, стоя, аплодировать Георгию Иобадзе за доставленную радость! И это правда, когда говорят, ''что солнца, тепла и света, которые излучает этот спектакль, хватит надолго и на всех. И главное, после этого спектакля, захочется сразу обнять своих близких, любимых, сказать им то, что вечно откладываешь на потом, а ведь можешь не успеть.
И ещё вспомнить тех, кого уже нет».
Какое счастье, что нам, в Литве, удалось посмотреть этот замечательный спектакль, и как приятно, что все места в зале были заняты! И даже были такие зрители, которые видели этот спектакль в Москве, и, находясь в Варшаве, узнав, что спектакль показывают на фестивале, примчались еще раз его посмотреть в Друскининкай!
Напомним:
На 5-ом Международном театральном фестивале «Перекресток» /SANKRYŽA/ в Друскининкай 14 августа с большим успехом прошел авторский спектакль Георгия Иобадзе «Я, БАБУШКА, ИЛИКО И ИЛЛАРИОН» по произведению Нодара Думбадзе. Будем надеяться, что этот спектакль еще будет гастролировать по Литве. А еще у некоторых есть шанс посмотреть, если повезет, этот спектакль в Москве в ТЕАТРЕ НАЦИЙ и ТЕАТРЕ НА ЮГО- ЗАПАДЕ.
Фоторепортаж Арона Соскина, специально для «Обзора»
Наверное, надо быть грузином, чтобы так танцевать народные грузинские танцы и задушевно петь народные грузинские песни. Наверное!
Но совсем не обязательно быть грузином, чтобы в зрительном зале все это прочувствовать и во все это поверить и принять! Чтобы полюбить всех этих героев, Грузию и долго, стоя, аплодировать Георгию Иобадзе за доставленную радость! И это правда, когда говорят, ''что солнца, тепла и света, которые излучает этот спектакль, хватит надолго и на всех. И главное, после этого спектакля, захочется сразу обнять своих близких, любимых, сказать им то, что вечно откладываешь на потом, а ведь можешь не успеть.
И ещё вспомнить тех, кого уже нет».
Какое счастье, что нам, в Литве, удалось посмотреть этот замечательный спектакль, и как приятно, что все места в зале были заняты! И даже были такие зрители, которые видели этот спектакль в Москве, и, находясь в Варшаве, узнав, что спектакль показывают на фестивале, примчались еще раз его посмотреть в Друскининкай!
Напомним:
На 5-ом Международном театральном фестивале «Перекресток» /SANKRYŽA/ в Друскининкай 14 августа с большим успехом прошел авторский спектакль Георгия Иобадзе «Я, БАБУШКА, ИЛИКО И ИЛЛАРИОН» по произведению Нодара Думбадзе. Будем надеяться, что этот спектакль еще будет гастролировать по Литве. А еще у некоторых есть шанс посмотреть, если повезет, этот спектакль в Москве в ТЕАТРЕ НАЦИЙ и ТЕАТРЕ НА ЮГО- ЗАПАДЕ.
Фоторепортаж Арона Соскина, специально для «Обзора»
Инф. «Обзора»
Категории: культура, в странах Балтии
Ключевые слова: фестиваль, Друскининкай, «Перекрёсток», SANKRYŽA, Георгий Иобадзе
География: Литва, Друскининкай