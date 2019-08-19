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Премьер-министр Литвы призвал Индию открыть посольство в Вильнюсе
"Как глава правительства я особенно заинтересован в успешном развитии экономических отношений. Учреждение посольства Индии в Вильнюсе является очень важным практическим инструментом для укрепления сотрудничества, и я призвал Индию принять это важное решение", - заявил С.Сквернялис в понедельник после встречи в Вильнюсе с вице-президентом Индии Венкайей Найду.
Несмотря на то, что географически Литва и Индия находятся далеко друг от друга, у них много общих точек соприкосновения: уважение к санскриту, уважение к принципу верховенства закона в международных отношениях и в других областях.
В ходе встречи было подчеркнуто, что Литва стремится стать финансово-технологическим центром в регионе Северной Европы. Премьер-министр пригласил индийскую делегацию на международную конференцию FintechInn, которая состоится в Вильнюсе в конце ноября.
Это первый визит столь высокопоставленного индийского чиновника в Литву.
Встреча спикера Сейма Виктораса Пранцкетиса с Найду состоится в понедельник, а с президентом Гитанасом Науседой - в субботу.
инф.Обзор bns.lt
Ключевые слова: индия, визит, посольство, вице-президент
География: Литва
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