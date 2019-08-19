Премьер-министр Литвы призвал Индию открыть посольство в Вильнюсе 🔊 Воспроизвести



"Как глава правительства я особенно заинтересован в успешном развитии экономических отношений. Учреждение посольства Индии в Вильнюсе является очень важным практическим инструментом для укрепления сотрудничества, и я призвал Индию принять это важное решение", - заявил С.Сквернялис в понедельник после встречи в Вильнюсе с вице-президентом Индии Венкайей Найду.



Несмотря на то, что географически Литва и Индия находятся далеко друг от друга, у них много общих точек соприкосновения: уважение к санскриту, уважение к принципу верховенства закона в международных отношениях и в других областях.



В ходе встречи было подчеркнуто, что Литва стремится стать финансово-технологическим центром в регионе Северной Европы. Премьер-министр пригласил индийскую делегацию на международную конференцию FintechInn, которая состоится в Вильнюсе в конце ноября.



Это первый визит столь высокопоставленного индийского чиновника в Литву.



Встреча спикера Сейма Виктораса Пранцкетиса с Найду состоится в понедельник, а с президентом Гитанасом Науседой - в субботу. "Как глава правительства я особенно заинтересован в успешном развитии экономических отношений. Учреждение посольства Индии в Вильнюсе является очень важным практическим инструментом для укрепления сотрудничества, и я призвал Индию принять это важное решение", - заявил С.Сквернялис в понедельник после встречи в Вильнюсе с вице-президентом Индии Венкайей Найду.Несмотря на то, что географически Литва и Индия находятся далеко друг от друга, у них много общих точек соприкосновения: уважение к санскриту, уважение к принципу верховенства закона в международных отношениях и в других областях.В ходе встречи было подчеркнуто, что Литва стремится стать финансово-технологическим центром в регионе Северной Европы. Премьер-министр пригласил индийскую делегацию на международную конференцию FintechInn, которая состоится в Вильнюсе в конце ноября.Это первый визит столь высокопоставленного индийского чиновника в Литву.Встреча спикера Сейма Виктораса Пранцкетиса с Найду состоится в понедельник, а с президентом Гитанасом Науседой - в субботу. инф.Обзор bns.lt Категории: политика, в мире Ключевые слова: индия, визит, посольство, вице-президент География: Литва — статья прочитана 121 раз Комментарии