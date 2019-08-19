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Спикер Сейма намерен направить в КНБО информацию госбезопасности по И.Розовой
Спикер Сейма Викторас Пранцкетис обещает направить в КНБО информацию, предоставленную ДГБ по члену Сейма Ирине Розовой, которой не было предоставлено разрешение на получение конфиденциальной информации.
Это он сделает в ответ на просьбу оппозиционных консерваторов обнародовать разведданные.
"Мы передадим письмо в Комитет Сейма по национальной безопасности и обороне для ознакомления", - сказала в понедельник BNS глава секретариата спикера Сейма Гинтаре Жукайте.
В понедельник депутаты-консерваторы Лауринас Кащюнас, Габриелюс Ландсбергис и Арвидас Анушаускас запросили у спикера Сейма информацию об И. Розове.
"После того как выяснилось, что 18 января прошлого года спикер Сейма Викторас Пранцкетис получил из Департамента государственной безопасности незасекреченное письмо с информацией, почему Ирине Розовой было отказано в доступе к секретной информации (...), мы обратились к председателю Сейма с требованием ознакомить и других членов парламента, а также общественность с незасекреченным ответом ДГБ о праве Ирины Розовой на работу с секретной информацией", - сказал Л.Кащюнас, заместитель председателя КНБО.
География: Литва
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