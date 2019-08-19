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В планах президента Литвы - посещение Эстонии, Польши, Брюсселя, США и Японии

Президент Литвы Гитанас Науседа


Президент Литвы Гитанас Науседа на этой неделе посетит с визитом Эстонию, где встретится с руководителями страны и примет участие в праздновании Дня независимости.

В Таллине президента Литвы во вторник примут президент Керсти Кальюлайд, премьер-министр и спикер парламента.

Президент также почтит память жертв коммунизма и примет участие в мероприятии по случаю Дня независимости Эстонии.

Это будет четвёртый зарубежный визит Г.Науседы. Ранее он побывал в Польше, Латвии и Германии.

До конца года запланировано ещё семь визитов президента за рубеж, сообщила агентству BNS Группа коммуникации канцелярии президента.

1 сентября Г.Науседа отбудет в Варшаву по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, а через несколько дней отправится в Брюссель, чтобы встретиться с руководителями институтов НАТО и Европейского союза.
23-25 ​​сентября президент примет участие в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, а 17-18 октября - в своём первом саммите ЕС в Брюсселе, на котором будет обсуждаться выход Великобритании из Европейского Сообщества.

22-23 октября президент планирует поехать в Токио для участия в инаугурации японского императора.

3-4 декабря глава Литовского государства должен отправиться на саммит НАТО, а 12-13 декабря вместе с другими лидерами ЕС в Брюсселе обсудит новый бюджет сообщества.

Конституция Литвы предусматривает, что Президент решает основные вопросы внешней политики и совместно с правительством проводит внешнюю политику.
Инф. «Обзора», BNS
Категории: политика, в мире
Ключевые слова: президент, планы, визиты
География: Литва
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добавлена сегодня, 19 августа, 17:20

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