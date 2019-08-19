В планах президента Литвы - посещение Эстонии, Польши, Брюсселя, США и Японии 🔊 Воспроизвести Президент Литвы Гитанас Науседа



Президент Литвы Гитанас Науседа на этой неделе посетит с визитом Эстонию, где встретится с руководителями страны и примет участие в праздновании Дня независимости.



В Таллине президента Литвы во вторник примут президент Керсти Кальюлайд, премьер-министр и спикер парламента.



Президент также почтит память жертв коммунизма и примет участие в мероприятии по случаю Дня независимости Эстонии.



Это будет четвёртый зарубежный визит Г.Науседы. Ранее он побывал в Польше, Латвии и Германии.



До конца года запланировано ещё семь визитов президента за рубеж, сообщила агентству BNS Группа коммуникации канцелярии президента.



1 сентября Г.Науседа отбудет в Варшаву по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, а через несколько дней отправится в Брюссель, чтобы встретиться с руководителями институтов НАТО и Европейского союза. Президент Литвы Гитанас Науседа на этой неделе посетит с визитом Эстонию, где встретится с руководителями страны и примет участие в праздновании Дня независимости.В Таллине президента Литвы во вторник примут президент Керсти Кальюлайд, премьер-министр и спикер парламента.Президент также почтит память жертв коммунизма и примет участие в мероприятии по случаю Дня независимости Эстонии.Это будет четвёртый зарубежный визит Г.Науседы. Ранее он побывал в Польше, Латвии и Германии.До конца года запланировано ещё семь визитов президента за рубеж, сообщила агентству BNS Группа коммуникации канцелярии президента.1 сентября Г.Науседа отбудет в Варшаву по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, а через несколько дней отправится в Брюссель, чтобы встретиться с руководителями институтов НАТО и Европейского союза. 23-25 ​​сентября президент примет участие в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, а 17-18 октября - в своём первом саммите ЕС в Брюсселе, на котором будет обсуждаться выход Великобритании из Европейского Сообщества.



22-23 октября президент планирует поехать в Токио для участия в инаугурации японского императора.



3-4 декабря глава Литовского государства должен отправиться на саммит НАТО, а 12-13 декабря вместе с другими лидерами ЕС в Брюсселе обсудит новый бюджет сообщества.



Конституция Литвы предусматривает, что Президент решает основные вопросы внешней политики и совместно с правительством проводит внешнюю политику. Инф. «Обзора», BNS Категории: политика, в мире Ключевые слова: президент, планы, визиты География: Литва — статья прочитана 70 раз Комментарии