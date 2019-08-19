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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Пьяная голландская судья оштрафована в Клайпедском районе
Полиция Клайпедского района в воскресенье остановила управлявшую автомобилем в нетрезвом состоянии судью из Голландии.
Как BNS сказал Рамунас Матонис, начальник Отдела коммуникаций Департамента полиции, что уровень содержания алкоголя в крови судьи составлял 0,68 промилле, что является лёгкой степенью пьянства.
Р.Матонис утверждает, что нарушительница была оштрафована на 800 евро, а также лишена права управления транспортным средством на один год.
Судья управляла кемпером, её муж был рядом. После задержания автомобиль был передан мужчине.
По словам представителя полиции, судья сама показала сотрудникам удостоверение судьи.
Власти Нидерландов не были проинформированы об этом событии.
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Категории: авто, чп и криминал
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