Загрузка... Пьяная голландская судья оштрафована в Клайпедском районе 🔊 Воспроизвести



Полиция Клайпедского района в воскресенье остановила управлявшую автомобилем в нетрезвом состоянии судью из Голландии.



Как BNS сказал Рамунас Матонис, начальник Отдела коммуникаций Департамента полиции, что уровень содержания алкоголя в крови судьи составлял 0,68 промилле, что является лёгкой степенью пьянства.



Р.Матонис утверждает, что нарушительница была оштрафована на 800 евро, а также лишена права управления транспортным средством на один год.



Судья управляла кемпером, её муж был рядом. После задержания автомобиль был передан мужчине.



По словам представителя полиции, судья сама показала сотрудникам удостоверение судьи.



Власти Нидерландов не были проинформированы об этом событии. Полиция Клайпедского района в воскресенье остановила управлявшую автомобилем в нетрезвом состоянии судью из Голландии.Как BNS сказал Рамунас Матонис, начальник Отдела коммуникаций Департамента полиции, что уровень содержания алкоголя в крови судьи составлял 0,68 промилле, что является лёгкой степенью пьянства.Р.Матонис утверждает, что нарушительница была оштрафована на 800 евро, а также лишена права управления транспортным средством на один год.Судья управляла кемпером, её муж был рядом. После задержания автомобиль был передан мужчине.По словам представителя полиции, судья сама показала сотрудникам удостоверение судьи.Власти Нидерландов не были проинформированы об этом событии. Загрузка... BNS Категории: авто, чп и криминал Ключевые слова: алкоголь, полиция, судья, голландка География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 144 раза Комментарии