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Июль - рекордный месяц иммиграции, эксперты предупреждают о трудностях



В июле в Литву приехало больше людей, чем в любом предыдущем месяце, положительные тенденции миграции продолжаются.

Согласно данным, предоставленным BNS Департаментом статистики, в июле в Литву прибыло 5211 человек, а эмигрировали - 3507.

По мнению экспертов, увеличение числа прибывших происходит в основном за счёт роста доходов населения, однако рост иммиграции из третьих стран может создать социальные проблемы.

Почти 64% из прибывших в июле являются граждане Литвы, более 83% из них имеют гражданство Литвы.

Статистики положительные тенденции миграции фиксировали во все месяцы этого года, кроме января.

В этом году в Литву прибыло в общей сложности 28,350 тыс. иммигрантов, покинули страну 22,289 тыс. человек.

Большинство иностранцев приезжают в Литву из Украины.
Жигимантас Маурицас, главный экономист банка Luminor, говорит, что возможность литовским работодателям меньше платить мигрантам из третьих стран может помешать росту заработной платы и технологическому прогрессу.

По его словам, это может повысить уровень безработицы, социальную изоляцию и напряжённость среди литовцев.

"Это может произойти, если поток из Украины или третьих стран выйдет из-под контроля", - сказал BNS экономист.

По словам эксперта, по мере роста численности населения в скором времени может возникнуть проблема с адаптацией к ним городской инфраструктуры.

В прошлом году Литва из-за миграции потеряла 3,3 тыс. жителей.

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Вильнюсское агентство по туризму и развитию бизнеса Go Vilnius намерено заказать онлайн-рекламу в Германии, дабы привлечь больше немецких туристов в столицу Литвы на празднование Рождества.

"Осень - это то время, когда люди начинают планировать свои поездки на праздничный периодн, поэтому мы хотим представить Вильнюс как место для рождественских каникул. Мы стремимся выбрать интернет-портал, который поможет эффективно ознакомить аудиторию Германии с этим известием", - сказала Инга Романовскене, генеральный директор Go Vilnius.

Она подчёркивает, что Германия является одним из целевых рынков для въездного туризма в Вильнюс.

Go Vilnius объявил конкурс на подбор агентства по проведению рекламной и маркетинговой кампании на немецком рынке. Кампания, бюджет которой около 30 000 евро, продлится два месяца

По данным Департамента статистики, в течение 2018 года в Вильнюс прибыло почти 102 тыс. немецких туристов, на 38% больше, чем в 2017-м.

В прошлом году в Вильнюс немногим больше приехало туристов только из Беларуси.
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Категории: общество, в Европе
Ключевые слова: статистика, миграция, департамент
География: Литва
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добавлена сегодня, 19 августа, 12:30

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