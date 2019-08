Июль - рекордный месяц иммиграции, эксперты предупреждают о трудностях

В июле в Литву приехало больше людей, чем в любом предыдущем месяце, положительные тенденции миграции продолжаются.



Согласно данным, предоставленным BNS Департаментом статистики, в июле в Литву прибыло 5211 человек, а эмигрировали - 3507.



По мнению экспертов, увеличение числа прибывших происходит в основном за счёт роста доходов населения, однако рост иммиграции из третьих стран может создать социальные проблемы.



Почти 64% из прибывших в июле являются граждане Литвы, более 83% из них имеют гражданство Литвы.



Статистики положительные тенденции миграции фиксировали во все месяцы этого года, кроме января.



В этом году в Литву прибыло в общей сложности 28,350 тыс. иммигрантов, покинули страну 22,289 тыс. человек.



Жигимантас Маурицас, главный экономист банка Luminor, говорит, что возможность литовским работодателям меньше платить мигрантам из третьих стран может помешать росту заработной платы и технологическому прогрессу.



По его словам, это может повысить уровень безработицы, социальную изоляцию и напряжённость среди литовцев.



"Это может произойти, если поток из Украины или третьих стран выйдет из-под контроля", - сказал BNS экономист.



По словам эксперта, по мере роста численности населения в скором времени может возникнуть проблема с адаптацией к ним городской инфраструктуры.



В прошлом году Литва из-за миграции потеряла 3,3 тыс. жителей.



* * *



Вильнюсское агентство по туризму и развитию бизнеса Go Vilnius намерено заказать онлайн-рекламу в Германии, дабы привлечь больше немецких туристов в столицу Литвы на празднование Рождества.



"Осень - это то время, когда люди начинают планировать свои поездки на праздничный периодн, поэтому мы хотим представить Вильнюс как место для рождественских каникул. Мы стремимся выбрать интернет-портал, который поможет эффективно ознакомить аудиторию Германии с этим известием", - сказала Инга Романовскене, генеральный директор Go Vilnius.



Она подчёркивает, что Германия является одним из целевых рынков для въездного туризма в Вильнюс.



Go Vilnius объявил конкурс на подбор агентства по проведению рекламной и маркетинговой кампании на немецком рынке. Кампания, бюджет которой около 30 000 евро, продлится два месяца



По данным Департамента статистики, в течение 2018 года в Вильнюс прибыло почти 102 тыс. немецких туристов, на 38% больше, чем в 2017-м.



В прошлом году в Вильнюс немногим больше приехало туристов только из Беларуси.