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В Польше назвали несправедливыми полученные от Германии репарации
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что при выплате компенсаций от Германии после окончания Второй мировой войны Варшава подверглась дискриминации, передает RT.
Чапутович отметил, что несмотря на то что Польша сильно пострадала от оккупации нацистским режимом, выплаты денежных компенсаций ей были «минимальными».
«При этом существуют страны, которые потеряли во много раз меньше, но получили больше компенсаций. Разве это справедливо?» — приводит Frankfurter Allgemeine слова польского министра.
Он отметил, что имеет ввиду Францию и Нидерланды.
Ранее Чапутович в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом заявил, что в Польше не считают вопрос репараций от Германии за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны, закрытым.
russian.rt.com
География: Польша
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