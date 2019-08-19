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В Вильнюсе в память о Балтийском пути начался марш старинных автомобилей

фото: 15min.lt


В воскресенье в Вильнюсе был дан торжественный старт маршу старинной техники, посвящённому 30-летию Балтийского пути. По словам организаторов, это - первое совместное мероприятие Литвы, Латвии и Эстонии с момента восстановления их независимости.

Всего было зарегистрировано 205 единиц транспортной техники, но в Вильнюс прибыли около 150 старинных автомобилей, мотоциклов, а также изготовленный в 1975 году автобус. Некоторые из них участвовали и в самом Балтийском пути.

Эгидиюс Эйнорис, руководитель организовавшего мероприятие в Литве клуба старинных автомобилей "Klasika", объяснил, что до сего времени предпринимались только попытки, но такой общий марш не удавался, но в этом году празднование 30-летия привело к объединению сил.
"30-летний юбилей Балтийского пути стал прекрасной возможностью объединить усилия. Это первое клубное мероприятие для любителей ретро-техники со времени восстановления независимости. В данном случае это историческое событие", - сказал Эйнорис BNS.

К двигающимся из Вильнюса старинным автомобилям по дороге присоединились и другие транспортные средства. Вначале колонная остановилась в Паневежисе, где состоялся концерт, позже - в Пасвалисе.

Далее путь продолжился через Ригу, Цесис, Валмиеру, Вильянди и Тюри, а до Таллинна энтузиасты должны добраться во вторник, 20 августа. В каждом из этих городов участники марша старинной техники проведут выставки исторических автомобилей и мероприятия, посвящённые Балтийскому пути.

По утверждению клуба Klasika, в юбилейном Балтийском пути участвуют исторические автомобили в возрасте от 30 до более 100 лет, по

Ожидается, что самым старым автомобилем, участвующим в Балтийском пути, будет Ford T Speedster выпуска 1912 года, а самым старым мотоциклом - Indian Scout 101, производства 1928 года. Большинство экспонатов доставлено из Эстонии. Прибыли также энтузиасты из Польши, Белоруссии и Финляндии.

Мероприятие организовано тремя клубами старинной техники из Литвы, Латвии и Эстонии.

Около 30 лет назад два миллиона литовцев, латышей и эстонцев объединились, чтобы выразить своё желание восстановить независимость от Советского Союза.

Акция «Балтийский путь» состоялась 23 августа 1989 года по случаю 50-летия со дня подписания Советским Союзом и нацистской Германией в 1939 году пакта, приведшего к оккупации стран Балтии.
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BNS
Категории: авто, в странах Балтии, история
Ключевые слова: юбилей, акция, автомобили, Балтийский путь
География: Литва, Вильнюс
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добавлена сегодня, 19 августа, 11:30

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