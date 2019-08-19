Загрузка... В Вильнюсе в память о Балтийском пути начался марш старинных автомобилей 🔊 Воспроизвести фото: 15min.lt



В воскресенье в Вильнюсе был дан торжественный старт маршу старинной техники, посвящённому 30-летию Балтийского пути. По словам организаторов, это - первое совместное мероприятие Литвы, Латвии и Эстонии с момента восстановления их независимости.



Всего было зарегистрировано 205 единиц транспортной техники, но в Вильнюс прибыли около 150 старинных автомобилей, мотоциклов, а также изготовленный в 1975 году автобус. Некоторые из них участвовали и в самом Балтийском пути.



Эгидиюс Эйнорис, руководитель организовавшего мероприятие в Литве клуба старинных автомобилей "Klasika", объяснил, что до сего времени предпринимались только попытки, но такой общий марш не удавался, но в этом году празднование 30-летия привело к объединению сил. В воскресенье в Вильнюсе был дан торжественный старт маршу старинной техники, посвящённому 30-летию Балтийского пути. По словам организаторов, это - первое совместное мероприятие Литвы, Латвии и Эстонии с момента восстановления их независимости.Всего было зарегистрировано 205 единиц транспортной техники, но в Вильнюс прибыли около 150 старинных автомобилей, мотоциклов, а также изготовленный в 1975 году автобус. Некоторые из них участвовали и в самом Балтийском пути.Эгидиюс Эйнорис, руководитель организовавшего мероприятие в Литве клуба старинных автомобилей "Klasika", объяснил, что до сего времени предпринимались только попытки, но такой общий марш не удавался, но в этом году празднование 30-летия привело к объединению сил. "30-летний юбилей Балтийского пути стал прекрасной возможностью объединить усилия. Это первое клубное мероприятие для любителей ретро-техники со времени восстановления независимости. В данном случае это историческое событие", - сказал Эйнорис BNS.



К двигающимся из Вильнюса старинным автомобилям по дороге присоединились и другие транспортные средства. Вначале колонная остановилась в Паневежисе, где состоялся концерт, позже - в Пасвалисе.



Далее путь продолжился через Ригу, Цесис, Валмиеру, Вильянди и Тюри, а до Таллинна энтузиасты должны добраться во вторник, 20 августа. В каждом из этих городов участники марша старинной техники проведут выставки исторических автомобилей и мероприятия, посвящённые Балтийскому пути.



По утверждению клуба Klasika, в юбилейном Балтийском пути участвуют исторические автомобили в возрасте от 30 до более 100 лет, по



Ожидается, что самым старым автомобилем, участвующим в Балтийском пути, будет Ford T Speedster выпуска 1912 года, а самым старым мотоциклом - Indian Scout 101, производства 1928 года. Большинство экспонатов доставлено из Эстонии. Прибыли также энтузиасты из Польши, Белоруссии и Финляндии.



Мероприятие организовано тремя клубами старинной техники из Литвы, Латвии и Эстонии.



Около 30 лет назад два миллиона литовцев, латышей и эстонцев объединились, чтобы выразить своё желание восстановить независимость от Советского Союза.



Акция «Балтийский путь» состоялась 23 августа 1989 года по случаю 50-летия со дня подписания Советским Союзом и нацистской Германией в 1939 году пакта, приведшего к оккупации стран Балтии. Загрузка... BNS Категории: авто, в странах Балтии, история Ключевые слова: юбилей, акция, автомобили, Балтийский путь География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 46 раз Комментарии