Загрузка... Forskning Норвегия : многие преувеличивают вклад своей страны в победу во Второй мировой войне 🔊 Воспроизвести © Евгений Халдей



Жителей России и Великобритании, а также других стран, которые были союзниками в войне против стран «оси», попросили ответить, как они оценивают роль своей родины в победе. Многие считают, что именно их страна сыграла самую большую роль в победе. Почему люди так преувеличивают заслуги своих стран? И что говорят о таких результатах социологи, разбиралось норвежское издание.



Мы по-прежнему живем в мире, на который очень влияют результаты Второй мировой войны. Дети всего мира, особенно в Европе, очень рано узнают об этой войне и роли своей страны в масштабном конфликте.



Но что же люди думают о вкладе своей страны в победу в войне, которая длилась с 1939 по 1945 год? Международная группа исследователей изучила эту тему, проведя большой социологический опрос, в котором участвовало более 1300 человек из одиннадцати стран. Мы по-прежнему живем в мире, на который очень влияют результаты Второй мировой войны. Дети всего мира, особенно в Европе, очень рано узнают об этой войне и роли своей страны в масштабном конфликте.Но что же люди думают о вкладе своей страны в победу в войне, которая длилась с 1939 по 1945 год? Международная группа исследователей изучила эту тему, проведя большой социологический опрос, в котором участвовало более 1300 человек из одиннадцати стран.



В исследовании участвовали США, бывшие страны Советского Союза, Великобритания, Китай, Франция, Австралия, Канада и Новая Зеландия. Для стран, которые раньше входили в «ось», а именно Германии, Японии и Италии, у ученых был другой набор вопросов.



Участникам предложили пройти тест на знания о Второй мировой войне, в котором также был вопрос о заслугах в победе.



Многие считают, что они сыграли самую большую роль



Жители многих стран считают, что именно их родина на 50 % обеспечила победу в войне. В бывших советских странах большинство в среднем отвечало, что 75 % заслуг принадлежит СССР. В Великобритании претендуют на 51 %, а в США — на 54 %.



Это серьезное завышение, если принять во внимание, что остальные проценты нужно разделить между всеми странами-союзниками. Если собрать в единое целое все проценты согласно ответам, то получится 309 %.



Исследователи это преувеличение объясняют несколькими возможными причинами, например, тем, что опрашиваемые, вероятно, пользуются знаниями, которые им наиболее доступны для проведения такой оценки.



Опрашиваемые узнавали об истории своей страны из школьных учебников, от родственников и из телепрограмм. И больше всего значения они придают именно этой информации. По словам исследователей, очень мало кто тщательно учит историю других стран.



Примером этого может служить недавно открытый Музей Второй мировой войны в Гданьске в Польше, который создали, чтобы нейтрально рассказать о войне с разных точек зрения. А новое, более националистическое правительство хочет, чтобы в музее больше внимания уделялось собственным жертвам Польши и ее героической борьбе.



Другой аспект — это эффект, который ученые называют «коллективным» или «национальным нарциссизмом». Он состоит в том, что люди склонны смотреть на группу, к которой сами принадлежат, более позитивно, а другие группы недооценивать.



Например, Вторая мировая война — предмет национальной гордости в России, и дети получают о ней много знаний в школе, говорят исследователи.



Люди из стран, которые входили в «ось», прошли тот же самый опрос, только им задали вопрос, насколько их родина ответственна за военные действия «оси».



Такой же эффект был и здесь: немцы ответили, что на 64 %, японцы — на 47 %, а итальянцы — на 29 %.



Существуют ли реальные цифры?



Исследователи подчеркивают, что невозможно точно и полно сказать, кто внес наибольший вклад в результаты Второй мировой войны.



Кое-что может сказать количество людей в каждой стране, пострадавших во время войны. В этом отношении СССР выделяется.



По подсчетам Советский Союз во время войны потерял 27 миллионов человек, как гражданских, так и военных. Соединенные Штаты за всю войну потеряли примерно 420 тысяч человек, а в Германии погибло более 5,5 миллионов военных.



По мнению ученых, это исследование свидетельствует, что в разных странах разная коллективная память. Людей также просили оценить вклад в войну других стран, и ни одной стране те не дали большего процента, чем своей собственной.



Исследователи полагают, что взгляд на собственную историю в разных странах может помочь понять их нынешнюю позицию.



Автор: Лассе Бьёрнстад (Lasse Biørnstad) для Forskning.no, Норвегия, перевод Исследователей особенно интересовал ответ на один вопрос: людей просили назвать процент, на какой, по их мнению, их собственная страна обеспечила победу.В исследовании участвовали США, бывшие страны Советского Союза, Великобритания, Китай, Франция, Австралия, Канада и Новая Зеландия. Для стран, которые раньше входили в «ось», а именно Германии, Японии и Италии, у ученых был другой набор вопросов.Участникам предложили пройти тест на знания о Второй мировой войне, в котором также был вопрос о заслугах в победе.Жители многих стран считают, что именно их родина на 50 % обеспечила победу в войне. В бывших советских странах большинство в среднем отвечало, что 75 % заслуг принадлежит СССР. В Великобритании претендуют на 51 %, а в США — на 54 %.Это серьезное завышение, если принять во внимание, что остальные проценты нужно разделить между всеми странами-союзниками. Если собрать в единое целое все проценты согласно ответам, то получится 309 %.Исследователи это преувеличение объясняют несколькими возможными причинами, например, тем, что опрашиваемые, вероятно, пользуются знаниями, которые им наиболее доступны для проведения такой оценки.Опрашиваемые узнавали об истории своей страны из школьных учебников, от родственников и из телепрограмм. И больше всего значения они придают именно этой информации. По словам исследователей, очень мало кто тщательно учит историю других стран.Примером этого может служить недавно открытый Музей Второй мировой войны в Гданьске в Польше, который создали, чтобы нейтрально рассказать о войне с разных точек зрения. А новое, более националистическое правительство хочет, чтобы в музее больше внимания уделялось собственным жертвам Польши и ее героической борьбе.Другой аспект — это эффект, который ученые называют «коллективным» или «национальным нарциссизмом». Он состоит в том, что люди склонны смотреть на группу, к которой сами принадлежат, более позитивно, а другие группы недооценивать.Например, Вторая мировая война — предмет национальной гордости в России, и дети получают о ней много знаний в школе, говорят исследователи.Люди из стран, которые входили в «ось», прошли тот же самый опрос, только им задали вопрос, насколько их родина ответственна за военные действия «оси».Такой же эффект был и здесь: немцы ответили, что на 64 %, японцы — на 47 %, а итальянцы — на 29 %.Исследователи подчеркивают, что невозможно точно и полно сказать, кто внес наибольший вклад в результаты Второй мировой войны.Кое-что может сказать количество людей в каждой стране, пострадавших во время войны. В этом отношении СССР выделяется.По подсчетам Советский Союз во время войны потерял 27 миллионов человек, как гражданских, так и военных. Соединенные Штаты за всю войну потеряли примерно 420 тысяч человек, а в Германии погибло более 5,5 миллионов военных.По мнению ученых, это исследование свидетельствует, что в разных странах разная коллективная память. Людей также просили оценить вклад в войну других стран, и ни одной стране те не дали большего процента, чем своей собственной.Исследователи полагают, что взгляд на собственную историю в разных странах может помочь понять их нынешнюю позицию.Автор: Лассе Бьёрнстад (Lasse Biørnstad) для Forskning.no, Норвегия, перевод ИноСМИ Загрузка... inosmi.ru Категории: общество, в Европе, история Ключевые слова: война, история — статья прочитана 149 раз Комментарии