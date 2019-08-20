Итальянская ясновидящая Мавис предсказала будущее России 🔊 Воспроизвести



Итальянская ясновидящая Мавис известна на весь мир своим даром пророчества. Она предсказывала много значимых событий в современной истории, благодаря чему считается большим авторитетом в сфере эзотерики, сообщает



Мавис сделала прогноз и о судьбе России. По словам провидицы, РФ ждет очень интересное и необычное будущее – настолько, что никто даже предположить не может, что события будут развиваться именно таким образом. Россию ждет великая миссия – она положит начало перерождению всего человечества. Все страны мира, во всех уголках света, ждут изменения – и все они будут так или иначе связаны с РФ. Итальянская ясновидящая Мавис известна на весь мир своим даром пророчества. Она предсказывала много значимых событий в современной истории, благодаря чему считается большим авторитетом в сфере эзотерики, сообщает КОНТ Мавис сделала прогноз и о судьбе России. По словам провидицы, РФ ждет очень интересное и необычное будущее – настолько, что никто даже предположить не может, что события будут развиваться именно таким образом. Россию ждет великая миссия – она положит начало перерождению всего человечества. Все страны мира, во всех уголках света, ждут изменения – и все они будут так или иначе связаны с РФ. Россия станет одним из самых процветающих государств на планете. Исчезнет разница в уровне жизни между центром и регионами – везде у людей будут достойные заработки, хорошая работа, перспективы. В регионах города будут благоустроены намного лучше, чем в Европе и Штатах: везде будет порядок, чистота. Появятся новые города, которые будут отстроены с нуля.



К концу 21 века Россия станет самым процветающим государством в мире, с уровнем жизни, до которого будет далеко даже самым богатым арабским нефтедобывающим странам, не говоря уже про США и ЕС. За Россией будут тянуться все государства мира, станут стремиться сотрудничать с РФ и подняться до ее уровня.



Западному пути развития цивилизации придет конец. Настанет новая эпоха – появится российский путь развития цивилизации, и на него будут равняться все страны на Земле. cont.ws Категории: экономика, в мире, здоровье Ключевые слова: предсказание, ясновидящая, Мавис География: Россия — статья прочитана 271 раз Комментарии