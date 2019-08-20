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Итальянская ясновидящая Мавис предсказала будущее России



Итальянская ясновидящая Мавис известна на весь мир своим даром пророчества. Она предсказывала много значимых событий в современной истории, благодаря чему считается большим авторитетом в сфере эзотерики, сообщает КОНТ.

Мавис сделала прогноз и о судьбе России. По словам провидицы, РФ ждет очень интересное и необычное будущее – настолько, что никто даже предположить не может, что события будут развиваться именно таким образом. Россию ждет великая миссия – она положит начало перерождению всего человечества. Все страны мира, во всех уголках света, ждут изменения – и все они будут так или иначе связаны с РФ.
Россия станет одним из самых процветающих государств на планете. Исчезнет разница в уровне жизни между центром и регионами – везде у людей будут достойные заработки, хорошая работа, перспективы. В регионах города будут благоустроены намного лучше, чем в Европе и Штатах: везде будет порядок, чистота. Появятся новые города, которые будут отстроены с нуля.

К концу 21 века Россия станет самым процветающим государством в мире, с уровнем жизни, до которого будет далеко даже самым богатым арабским нефтедобывающим странам, не говоря уже про США и ЕС. За Россией будут тянуться все государства мира, станут стремиться сотрудничать с РФ и подняться до ее уровня.

Западному пути развития цивилизации придет конец. Настанет новая эпоха – появится российский путь развития цивилизации, и на него будут равняться все страны на Земле.
cont.ws
Категории: экономика, в мире, здоровье
Ключевые слова: предсказание, ясновидящая, Мавис
География: Россия
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добавлена сегодня, 20 августа, 17:00

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