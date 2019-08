«Обобрать коррумпированных олигархов Украины и запустить честный бизнес США». СМИ Запада об Украине за неделю 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Евгения Новоженина



Иностранную прессу, пишущую об Украине, на этой неделе волновали темы криминализации суррогатного материнства и неспособности Владимира Зеленского остановить войну в Донбассе, поскольку исполнение Минских соглашений может привести страну к потере территорий



«Украинский инкубатор вынашивает детей на продажу»



Украина давно стала европейским инкубатором, считает испанская El Pais. «Практика аренды утробы здесь весьма распространена, немалое количество супружеских пар, не зачавших по какой-то причине ребенка самостоятельно, едут в эту страну восточной Европы, чтобы заключить договор с женщиной, которая согласна за вознаграждение выносить для них малыша».



Не критикуя собственно идею аренды рожениц ни с морально-этической, ни с технической стороны, корреспондент издания Пилар Альварес останавливается на другом аспекте: по данным, которые журналистка получила из источников, близких к Генеральной прокуратуре Испании, «сейчас украинскими правоохранителями расследуется не менее 1000 уголовных дел в отношении сделок по вынашиванию плода. Возбуждены они по причинам фальсификации документов, подозрениям в торговле людьми, незаконном перемещении лиц через границу». В 2011 году, например, итальянская пара увезла с Украины ребенка, с которым ни один из двух родителей генетически не был связан. В документах явно присутствовал подлог, следует из статьи, подводящей читателя к мысли, что это — далеко не единственный криминальный эпизод в «бизнесе по производству детей». Иностранную прессу, пишущую об Украине, на этой неделе волновали темы криминализации суррогатного материнства и неспособности Владимира Зеленского остановить войну в Донбассе, поскольку исполнение Минских соглашений может привести страну к потере территорийУкраина давно стала европейским инкубатором, считает испанская El Pais. «Практика аренды утробы здесь весьма распространена, немалое количество супружеских пар, не зачавших по какой-то причине ребенка самостоятельно, едут в эту страну восточной Европы, чтобы заключить договор с женщиной, которая согласна за вознаграждение выносить для них малыша».Не критикуя собственно идею аренды рожениц ни с морально-этической, ни с технической стороны, корреспондент издания Пилар Альварес останавливается на другом аспекте: по данным, которые журналистка получила из источников, близких к Генеральной прокуратуре Испании, «сейчас украинскими правоохранителями расследуется не менее 1000 уголовных дел в отношении сделок по вынашиванию плода. Возбуждены они по причинам фальсификации документов, подозрениям в торговле людьми, незаконном перемещении лиц через границу». В 2011 году, например, итальянская пара увезла с Украины ребенка, с которым ни один из двух родителей генетически не был связан. В документах явно присутствовал подлог, следует из статьи, подводящей читателя к мысли, что это — далеко не единственный криминальный эпизод в «бизнесе по производству детей».



Корреспондент, описывая ситуацию, выражает озабоченность не собственно наличием такого явления, как суррогатное материнство на Украине, и не тем, что оно уже превратилось в конвейер и высокодоходный бизнес, — Альварес возмущена, что между заказчиками (будущими родителями) и исполнителями (роженицами) стоит целая вереница посредников, делающих свои деньги из воздуха.



«Поезжайте в Киев!»



«Дональду Трампу надо бы, в конце концов, посетить Украину», — считает аналитик Atlantic Council Энди Хандер, перечисляющий 10 причин, просто-таки обязывающих Трампа совершить поездку в Киев.



Даже бегло просмотрев их перечень, легко замечаешь, что среди них нет ни одной, которая обосновывалась бы интересами Украины. Зато в каждом из десяти пунктов непременно присутствует словосочетание «интересы США».



«Макдоналдс» уже укрепился, его ресторан на центральном вокзале Киева — один из самых посещаемых в мире, «Дженерал Электрик» заключила долгосрочный миллиардный контракт на поставку Украине железнодорожных локомотивов, частная компания «Каргилл» откроет в сентябре в одесском порту глубоководный терминал», — перечисляет автор успехи США в закреплении на украинском плацдарме. После чего подсказывает еще несколько отраслей, в которые американские компании могли бы прибыльно вложить свои средства. При этом рассказывается только о выгодах, которые могут извлечь американцы из этого.



Впрочем, стоит ли удивляться? Вассалы должны делать то, что им приказывает сюзерен, извлекут ли они из этого выгоду, сюзерена не волнует и волновать не должно.



«На Украине происходят глобальные перемены, и будут вершиться кардинальные реформы. Упустить момент нельзя», — резюмирует Хандер.



Есть, кстати, у автора и свой план по борьбе с коррупцией на Украине. Победить это гнусное явление можно легко и просто: надо, по советам специалиста из Atlantic Council «искоренить олигархический контроль над экономикой и заменить ее реально работающей честной рыночной экономикой». В переводе с пафосного на бытовой язык это означает: всех крупных предпринимателей страны следует раскулачить и вышибить из бизнеса, потому что они — коррупционеры. А на их место придут белые и пушистые бизнесмены сами догадываетесь откуда. Кто не сообразил — смотрите предыдущий абзац, некоторые названия там засветились.



Ну а в качестве вишенки на торте аналитик сообщает, что Дональд Трамп мог бы войти в историю, погасив очаг войны, полыхающей в Донбассе. Кому война, а кому способ пропиариться. Может, и не хотел автор выглядеть таким циником, но…



Оговорочка по Фрейду, знаете ли.



«Нет уж, лучше вы к нам»



Совет Энди Хандера, по-видимому, до Белого дома еще не дошел. Во всяком случае временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор сообщил, что хозяин Овального кабинета пока поездку в Киев не планирует.



«Тейлор высоко оценил политику Владимира Зеленского по отношению к конфликту в Донбассе», — отмечает «Радио Свобода». Наверное, журналисты этого издания что-то знают такое, о чем не в курсе никто. Ибо даже сам Зеленский, судя по его метаниям и заявлениям относительно завершения войны в Донбассе, не знает, чего он хочет.



«Тейлор отметил, что при новом президенте изменилось отношение украинских властей к жителям неподконтрольных Украине территорий», — пишет сайт «РС», не говоря при этом, в какую сторону направлено это изменение и в чем оно, собственно, состоит.



Дипломат пообещал «давить на Россию столько времени, сколько она будет находиться в Крыму» и подчеркнул, что «хотя президент США пока в Киев и не собирается», но с распростертыми объятиями примет Владимира Зеленского у себя. Идеи в полном соответствии с эпохальным из «Бриллиантовой руки»: «Будете у нас на Колыме… — Нет уж, лучше вы к нам».



«Зеленский не сможет остановить войну»



Польский журнал The New Eastern Europe нервничает: «Будучи кандидатом в президенты, Владимир Зеленский дал много обещаний во время обеих избирательных кампаний, возбудив высокий уровень оптимизма у народа». Выполнить обещания будет крайне сложно, и этот факт расстраивает интеллектуальную элиту Украины.



По мнению автора статьи Тараса Кузио, научного сотрудника Института внешней политики факультета международных исследований Университета Джонса Хопкинса, «украинская общественность имеет столь же высокий уровень ожиданий от президента Зеленского, как это было в случае с Порошенко после Евромайдана. Зеленский выиграл все регионы, кроме Львова, а Порошенко победил во всех регионах Украины. Как только начнутся проволочки с исполнением обещанного, популярность Зеленского начнет падать».



Причем произойдет это уже очень скоро. По словам журналиста, у Зеленского было два больших обещания, за реализацию которых ему в народе простили бы любую другую оплошность: принести мир на Донбасс и бороться с коррупцией.



Но мир, к сожалению, президент Зеленский не принесет.



«У него может быть несколько незначительных успехов, вроде вызволения украинских моряков, задержанных российскими пограничниками в ноябре 2018 года. Войну же ему завершить не удастся. Потому что глобальной ее причиной является то, что россияне считают Украину и украинцев не более чем фейковыми новостями», — убежден автор.



Кроме того, дополняет он, Зеленскому не нравится идея предоставить двум самопровозглашенным республикам — ЛНР и ДНР — особый конституционный статус в составе федеральной Украины, и он категорически против того, чтобы объявить Украину нейтральным государством, отказавшись от пути в ЕС и НАТО. Автор скромно умалчивает, что особый статус Донбасса — один из краеугольных камней Минских соглашений, которые из-за этого выполняться не будут, а значит, и война имеет шанс превратиться в бесконечную. Однако виновным в этом Тарас Кузио пытается представить российского президента, «который стремится заставить противника капитулировать и не желает идти на компромисс». Г-на Кузио удивляет, что Путин не желает пересмотреть Минские соглашения? Вряд ли здесь нужны комментарии.



«Украинцы нетерпеливы и ожидают, что президент Зеленский возьмет на себя эту задачу в течение своего первого года или восемнадцати месяцев пребывания у власти. Если результатов не будет, популярность президента Зеленского быстро упадет», — считает аналитик.



К сожалению, все в этом мире устроено так: развалить что-то и растерять можно в очень короткий промежуток времени, а вот построить и создать — требуются многие годы. Нетерпеливость украинцев может им в очередной раз сослужить плохую службу.



Автор: Владимир Добрынин для Эта тысяча случаев может затронуть семьи из разных стран Европы, «в которых, как и в Испании, практика аренды живота не допускается». Две трети этого бизнеса контролирует киевская компания Biotexcom, которая, как пишет автор, «построила империю, предлагающую иностранцам две опции «утробы в аренду» по фиксированным ценам. На веб-сайте предприятия предлагается стандартная модель за 39 900 евро и VIP (49 900 евро), которая позволяет выбрать пол ребенка. Украинские цены на эти услуги — одни из самых низких в мире».Корреспондент, описывая ситуацию, выражает озабоченность не собственно наличием такого явления, как суррогатное материнство на Украине, и не тем, что оно уже превратилось в конвейер и высокодоходный бизнес, — Альварес возмущена, что между заказчиками (будущими родителями) и исполнителями (роженицами) стоит целая вереница посредников, делающих свои деньги из воздуха.«Дональду Трампу надо бы, в конце концов, посетить Украину», — считает аналитик Atlantic Council Энди Хандер, перечисляющий 10 причин, просто-таки обязывающих Трампа совершить поездку в Киев.Даже бегло просмотрев их перечень, легко замечаешь, что среди них нет ни одной, которая обосновывалась бы интересами Украины. Зато в каждом из десяти пунктов непременно присутствует словосочетание «интересы США».«Макдоналдс» уже укрепился, его ресторан на центральном вокзале Киева — один из самых посещаемых в мире, «Дженерал Электрик» заключила долгосрочный миллиардный контракт на поставку Украине железнодорожных локомотивов, частная компания «Каргилл» откроет в сентябре в одесском порту глубоководный терминал», — перечисляет автор успехи США в закреплении на украинском плацдарме. После чего подсказывает еще несколько отраслей, в которые американские компании могли бы прибыльно вложить свои средства. При этом рассказывается только о выгодах, которые могут извлечь американцы из этого.Впрочем, стоит ли удивляться? Вассалы должны делать то, что им приказывает сюзерен, извлекут ли они из этого выгоду, сюзерена не волнует и волновать не должно.«На Украине происходят глобальные перемены, и будут вершиться кардинальные реформы. Упустить момент нельзя», — резюмирует Хандер.Есть, кстати, у автора и свой план по борьбе с коррупцией на Украине. Победить это гнусное явление можно легко и просто: надо, по советам специалиста из Atlantic Council «искоренить олигархический контроль над экономикой и заменить ее реально работающей честной рыночной экономикой». В переводе с пафосного на бытовой язык это означает: всех крупных предпринимателей страны следует раскулачить и вышибить из бизнеса, потому что они — коррупционеры. А на их место придут белые и пушистые бизнесмены сами догадываетесь откуда. Кто не сообразил — смотрите предыдущий абзац, некоторые названия там засветились.Ну а в качестве вишенки на торте аналитик сообщает, что Дональд Трамп мог бы войти в историю, погасив очаг войны, полыхающей в Донбассе. Кому война, а кому способ пропиариться. Может, и не хотел автор выглядеть таким циником, но…Оговорочка по Фрейду, знаете ли.Совет Энди Хандера, по-видимому, до Белого дома еще не дошел. Во всяком случае временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор сообщил, что хозяин Овального кабинета пока поездку в Киев не планирует.«Тейлор высоко оценил политику Владимира Зеленского по отношению к конфликту в Донбассе», — отмечает «Радио Свобода». Наверное, журналисты этого издания что-то знают такое, о чем не в курсе никто. Ибо даже сам Зеленский, судя по его метаниям и заявлениям относительно завершения войны в Донбассе, не знает, чего он хочет.«Тейлор отметил, что при новом президенте изменилось отношение украинских властей к жителям неподконтрольных Украине территорий», — пишет сайт «РС», не говоря при этом, в какую сторону направлено это изменение и в чем оно, собственно, состоит.Дипломат пообещал «давить на Россию столько времени, сколько она будет находиться в Крыму» и подчеркнул, что «хотя президент США пока в Киев и не собирается», но с распростертыми объятиями примет Владимира Зеленского у себя. Идеи в полном соответствии с эпохальным из «Бриллиантовой руки»: «Будете у нас на Колыме… — Нет уж, лучше вы к нам».Польский журнал The New Eastern Europe нервничает: «Будучи кандидатом в президенты, Владимир Зеленский дал много обещаний во время обеих избирательных кампаний, возбудив высокий уровень оптимизма у народа». Выполнить обещания будет крайне сложно, и этот факт расстраивает интеллектуальную элиту Украины.По мнению автора статьи Тараса Кузио, научного сотрудника Института внешней политики факультета международных исследований Университета Джонса Хопкинса, «украинская общественность имеет столь же высокий уровень ожиданий от президента Зеленского, как это было в случае с Порошенко после Евромайдана. Зеленский выиграл все регионы, кроме Львова, а Порошенко победил во всех регионах Украины. Как только начнутся проволочки с исполнением обещанного, популярность Зеленского начнет падать».Причем произойдет это уже очень скоро. По словам журналиста, у Зеленского было два больших обещания, за реализацию которых ему в народе простили бы любую другую оплошность: принести мир на Донбасс и бороться с коррупцией.Но мир, к сожалению, президент Зеленский не принесет.«У него может быть несколько незначительных успехов, вроде вызволения украинских моряков, задержанных российскими пограничниками в ноябре 2018 года. Войну же ему завершить не удастся. Потому что глобальной ее причиной является то, что россияне считают Украину и украинцев не более чем фейковыми новостями», — убежден автор.Кроме того, дополняет он, Зеленскому не нравится идея предоставить двум самопровозглашенным республикам — ЛНР и ДНР — особый конституционный статус в составе федеральной Украины, и он категорически против того, чтобы объявить Украину нейтральным государством, отказавшись от пути в ЕС и НАТО. Автор скромно умалчивает, что особый статус Донбасса — один из краеугольных камней Минских соглашений, которые из-за этого выполняться не будут, а значит, и война имеет шанс превратиться в бесконечную. Однако виновным в этом Тарас Кузио пытается представить российского президента, «который стремится заставить противника капитулировать и не желает идти на компромисс». Г-на Кузио удивляет, что Путин не желает пересмотреть Минские соглашения? Вряд ли здесь нужны комментарии.«Украинцы нетерпеливы и ожидают, что президент Зеленский возьмет на себя эту задачу в течение своего первого года или восемнадцати месяцев пребывания у власти. Если результатов не будет, популярность президента Зеленского быстро упадет», — считает аналитик.К сожалению, все в этом мире устроено так: развалить что-то и растерять можно в очень короткий промежуток времени, а вот построить и создать — требуются многие годы. Нетерпеливость украинцев может им в очередной раз сослужить плохую службу.Автор: Владимир Добрынин для УКРАИНА.РУ ukraina.ru Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: президент, аналитика, Зеленский — статья прочитана 151 раз Комментарии