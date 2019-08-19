Загрузка... Рецепт от Польши: Литве стоит поучиться у Варшавы, как удержать молодежь 🔊 Воспроизвести © Depositphotos



Польские чиновники уже давно поняли, что просто красивыми словами молодых специалистов удержать нельзя, и приняли ряд мер, которые смогут убедить трудоспособных граждан остаться в стране, сообщает



Как отмечается в статье, польские власти приняли ряд мер, которые помогают удерживать молодежь. В частности, чиновники в той или иной мере позаботились о жилищном вопросе, налоговых льготах, материальной поддержке детей и программах для молодых специалистов. Польские чиновники уже давно поняли, что просто красивыми словами молодых специалистов удержать нельзя, и приняли ряд мер, которые смогут убедить трудоспособных граждан остаться в стране, сообщает Sputnik Литва . У стран Балтии и Польши есть одна общая проблема - эмиграция трудоспособных жителей в Западную Европу, однако Варшава научилась с ней бороться, а Литва, Латвия и Эстония - нет, пишет эксперт Александр Носович в статье для портала RuBaltic.ru.Как отмечается в статье, польские власти приняли ряд мер, которые помогают удерживать молодежь. В частности, чиновники в той или иной мере позаботились о жилищном вопросе, налоговых льготах, материальной поддержке детей и программах для молодых специалистов. В частности, в Польше действует льготная ипотека. С 2013 года в стране запущена программа "Жилье для молодых", которая облегает молодежи покупку домов и квартир. Специальные условия, по которым государство выплачивает за участника программы часть ипотечного кредита, действуют для одиноких молодых людей в возрасте до 35 лет, а также для молодых семей.



Кроме того, поляки моложе 26 лет освобождены от подоходного налога в 18 процентов, если их годовой доход меньше 85 тысяч злотых (чуть более 19580 евро). Как отмечается в статье, налоговыми льготами пользуются примерно два миллиона молодых жителей страны. Как надеются чиновники, эта мера поможет удержать специалистов, только-только закончивших местные вузы и собирающихся уезжать в Западную Европу ради более высокой зарплаты.



Помимо налоговых льгот в Польше действуют программы поддержки для молодых учителей, врачей, инженеров, ученых. Для них существуют специальные пособия и надбавки к зарплате.



Также Варшава стремится к повышению рождаемости, запустив программу "500+". В соответствии с ней, каждый ребенок до 18 лет может получать ежемесячно 500 злотых (более ста евро). И если изначально такая помощь полагалась только семьям в которых два и более детей, то теперь на поддержку может рассчитывать каждая семья.



"В Латвии и Литве проблема исчезновения молодежи и надвигающегося пенсионного кризиса стоит куда более остро, чем в Польше. Однако таких решений, как в Варшаве, в Риге и Вильнюсе даже не предлагают", - говорится в материале.



Более того, к началу учебного года каждый ребенок получает 300 злотых (более 68 евро) для покупки всего необходимого для школы, напоминает Носович.



Прибалтика испытывает серьезнейшие демографические проблемы. Среди них - эмиграция молодого и трудоспособного населения, которая разрушает экономику балтийских республик. Не только эксперты, но и международные организации и институты бьют тревогу и предупреждают, в частности Литву, об угрозе вымирания. Например, в пессимистическом прогнозе, представленном экспертами Организации Объединенных Наций (ООН), население балтийской республики к концу 2100 года может составить всего лишь 960 тысяч человек. При оптимистичном - до 2273000 человек.



Не слишком оптимистичные оценки по поводу демографической ситуации в Прибалтике представил летом и заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда Тао Чжан. По его словам, если нынешние негативные тенденции в сфере демографии сохранятся, то к 2050 году население стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы (кроме Турции) в целом сократится на 12 процентов, а трудоспособное - на четверть. Загрузка... lt.sputniknews.ru Категории: экономика, общество, в странах Балтии Ключевые слова: польша, молодежь, льготы — статья прочитана 124 раза Комментарии