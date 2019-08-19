Загрузка... Организаторы протестного марша в Гонконге назвали число его участников 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Мигель Кандела



Более 1,7 миллиона человек приняли участие в воскресеной антиправительственной демонстрации в Гонконге, сообщали организаторы акции, передает



В воскресенье оппозиционный Гражданский фронт по правам человека собрал массовую демонстрацию в парке Виктория, и, несмотря на запрет полиции, толпа вышла на марш протеста, парализовав улицы города.



"Ещё большая группа людей в Центральном районе, которых мы не в состоянии посчитать, но я уверен, что общее число принявших участие значительно больше 1,7 миллиона человек",- заявил журналистам представитель организации Джимми Шам. Более 1,7 миллиона человек приняли участие в воскресеной антиправительственной демонстрации в Гонконге, сообщали организаторы акции, передает РИА Новости В воскресенье оппозиционный Гражданский фронт по правам человека собрал массовую демонстрацию в парке Виктория, и, несмотря на запрет полиции, толпа вышла на марш протеста, парализовав улицы города."Ещё большая группа людей в Центральном районе, которых мы не в состоянии посчитать, но я уверен, что общее число принявших участие значительно больше 1,7 миллиона человек",- заявил журналистам представитель организации Джимми Шам.



Всего в Гонконге живут около 7,5 миллиона человек, в том числе около 6 миллионов совершеннолетних. Это не первая акция такого масштаба, например на протесты 16 июня вышли около 2 миллионов человек.







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Власти Китая призвали Европейский союз немедленно прекратить любые вмешательства в дела Гонконга.



«Мы вновь призываем ЕС соблюдать международное право и базовые принципы международных отношений, надлежащим образом уважать суверенитет Китая и немедленно прекратить вмешательства в дела Гонконга и внутренние дела КНР для того, чтобы не подрывать здоровое и стабильное развитие отношений между Китаем и Евросоюзом», — приводит ТАСС заявление постоянного представительства КНР при ЕС.



В постпредстве отметили, что «дела Гонконга являются в чистом виде внутренним делом Китая, в которое нельзя вмешиваться ни одному иностранному правительству или организации».



Ранее в Европейском союзе призвали урегулировать ситуацию с протестами в Гонконге и проявить сдержанность, отвергнув все виды насилия.



Также в ЕС призвали принять срочные меры для деэскалации ситуации с протестами в Гонконге.



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Все более насильственные, разрушительные протесты в китайском Сянгане не только вредны для этого экономического центра, но и наносят ущерб его процветанию и стабильности. Об этом в своем интервью Синьхуа заявил Йохум Хаакма, который в 1997-2006 годах занимал должность генконсула Нидерландов в Сянгане, Аомэне и Шанхае.



"Сянган продолжает процветать в соответствии с принципом "одна страна -- два строя" и на протяжении многих лет развивает все более тесные экономические связи с материком", -- сказал Й. Хаакма. В настоящее время он является председателем Нидерландско-Китайского делового совета и председателем Торговой ассоциации ЕС-Китай в Брюсселе.



"Проект района Большого залива является хорошим примером того, как высокотехнологичные и научно-исследовательские разработки в провинции Гуандун идут рука об руку с более передовым и совершенным международным финансовым опытом и возможностями, которые Сянган уравнивает", -- сказал он.



"Инициатива "Пояс и путь" также открывает огромные возможности для более тесного сотрудничества между провинцией Гуандун, материком и Сянганом", -- заявил Й. Хаакма.



Однако, по его словам, все более насильственные, разрушительные протесты наносят ущерб имиджу и репутации Сянгана как регионального экономического и финансового центра.



"Это, безусловно, повлияет на процветание и стабильность Сянгана в долгосрочной перспективе. Темпы роста ВВП уже скорректировались до гораздо более низкого процента", -- сказал Й. Хаакма, который имеет более чем 35-летний опыт работы в Китае.



Он считает, что насильственные действия вышли за рамки свободы демонстрации и собраний и "инициированы небольшой группой радикалов".



Й. Хаакма выразил убежденность в том, что правительство САР Сянган сможет прояснить ситуацию в соответствии с принципом "одна страна -- два строя" и без какого-либо вмешательства извне.



"Любая попытка подорвать политику "одна страна -- два строя", процветание и стабильность Сянгана, безусловно, навлечет на себя решительное возражение всего китайского народа, в том числе и соотечественников из Сянгана", -- сказала представитель МИД КНР Хуа Чуньин в прошлую среду.



Хуа Чуньин призвала США и некоторые другие западные страны выполнить свои обязательства и прекратить поддержку насилия и вмешательство в дела Сянгана в любой форме, заявив, что, судя по репортажам СМИ, есть явные признаки иностранных манипуляций, заговоров и даже организации соответствующих инцидентов с применением насилия. В настоящее время большая группа демонстрантов по-прежнему находится возле комплекса правительственных зданий.Всего в Гонконге живут около 7,5 миллиона человек, в том числе около 6 миллионов совершеннолетних. Это не первая акция такого масштаба, например на протесты 16 июня вышли около 2 миллионов человек.* * *Власти Китая призвали Европейский союз немедленно прекратить любые вмешательства в дела Гонконга.«Мы вновь призываем ЕС соблюдать международное право и базовые принципы международных отношений, надлежащим образом уважать суверенитет Китая и немедленно прекратить вмешательства в дела Гонконга и внутренние дела КНР для того, чтобы не подрывать здоровое и стабильное развитие отношений между Китаем и Евросоюзом», — приводит ТАСС заявление постоянного представительства КНР при ЕС.В постпредстве отметили, что «дела Гонконга являются в чистом виде внутренним делом Китая, в которое нельзя вмешиваться ни одному иностранному правительству или организации».Ранее в Европейском союзе призвали урегулировать ситуацию с протестами в Гонконге и проявить сдержанность, отвергнув все виды насилия.Также в ЕС призвали принять срочные меры для деэскалации ситуации с протестами в Гонконге.* * *Все более насильственные, разрушительные протесты в китайском Сянгане не только вредны для этого экономического центра, но и наносят ущерб его процветанию и стабильности. Об этом в своем интервью Синьхуа заявил Йохум Хаакма, который в 1997-2006 годах занимал должность генконсула Нидерландов в Сянгане, Аомэне и Шанхае."Сянган продолжает процветать в соответствии с принципом "одна страна -- два строя" и на протяжении многих лет развивает все более тесные экономические связи с материком", -- сказал Й. Хаакма. В настоящее время он является председателем Нидерландско-Китайского делового совета и председателем Торговой ассоциации ЕС-Китай в Брюсселе."Проект района Большого залива является хорошим примером того, как высокотехнологичные и научно-исследовательские разработки в провинции Гуандун идут рука об руку с более передовым и совершенным международным финансовым опытом и возможностями, которые Сянган уравнивает", -- сказал он."Инициатива "Пояс и путь" также открывает огромные возможности для более тесного сотрудничества между провинцией Гуандун, материком и Сянганом", -- заявил Й. Хаакма.Однако, по его словам, все более насильственные, разрушительные протесты наносят ущерб имиджу и репутации Сянгана как регионального экономического и финансового центра."Это, безусловно, повлияет на процветание и стабильность Сянгана в долгосрочной перспективе. Темпы роста ВВП уже скорректировались до гораздо более низкого процента", -- сказал Й. Хаакма, который имеет более чем 35-летний опыт работы в Китае.Он считает, что насильственные действия вышли за рамки свободы демонстрации и собраний и "инициированы небольшой группой радикалов".Й. Хаакма выразил убежденность в том, что правительство САР Сянган сможет прояснить ситуацию в соответствии с принципом "одна страна -- два строя" и без какого-либо вмешательства извне."Любая попытка подорвать политику "одна страна -- два строя", процветание и стабильность Сянгана, безусловно, навлечет на себя решительное возражение всего китайского народа, в том числе и соотечественников из Сянгана", -- сказала представитель МИД КНР Хуа Чуньин в прошлую среду.Хуа Чуньин призвала США и некоторые другие западные страны выполнить свои обязательства и прекратить поддержку насилия и вмешательство в дела Сянгана в любой форме, заявив, что, судя по репортажам СМИ, есть явные признаки иностранных манипуляций, заговоров и даже организации соответствующих инцидентов с применением насилия. Загрузка... РИА Новости Категории: общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: Китай, полиция, протесты, Гонконг — статья прочитана 143 раза Комментарии