Более 1,7 миллиона человек приняли участие в воскресеной антиправительственной демонстрации в Гонконге, сообщали организаторы акции, передает РИА Новости.
В воскресенье оппозиционный Гражданский фронт по правам человека собрал массовую демонстрацию в парке Виктория, и, несмотря на запрет полиции, толпа вышла на марш протеста, парализовав улицы города.
"Ещё большая группа людей в Центральном районе, которых мы не в состоянии посчитать, но я уверен, что общее число принявших участие значительно больше 1,7 миллиона человек",- заявил журналистам представитель организации Джимми Шам.
В настоящее время большая группа демонстрантов по-прежнему находится возле комплекса правительственных зданий.
Всего в Гонконге живут около 7,5 миллиона человек, в том числе около 6 миллионов совершеннолетних. Это не первая акция такого масштаба, например на протесты 16 июня вышли около 2 миллионов человек.
* * *
Власти Китая призвали Европейский союз немедленно прекратить любые вмешательства в дела Гонконга.
«Мы вновь призываем ЕС соблюдать международное право и базовые принципы международных отношений, надлежащим образом уважать суверенитет Китая и немедленно прекратить вмешательства в дела Гонконга и внутренние дела КНР для того, чтобы не подрывать здоровое и стабильное развитие отношений между Китаем и Евросоюзом», — приводит ТАСС заявление постоянного представительства КНР при ЕС.
В постпредстве отметили, что «дела Гонконга являются в чистом виде внутренним делом Китая, в которое нельзя вмешиваться ни одному иностранному правительству или организации».
Ранее в Европейском союзе призвали урегулировать ситуацию с протестами в Гонконге и проявить сдержанность, отвергнув все виды насилия.
Также в ЕС призвали принять срочные меры для деэскалации ситуации с протестами в Гонконге.
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Все более насильственные, разрушительные протесты в китайском Сянгане не только вредны для этого экономического центра, но и наносят ущерб его процветанию и стабильности. Об этом в своем интервью Синьхуа заявил Йохум Хаакма, который в 1997-2006 годах занимал должность генконсула Нидерландов в Сянгане, Аомэне и Шанхае.
"Сянган продолжает процветать в соответствии с принципом "одна страна -- два строя" и на протяжении многих лет развивает все более тесные экономические связи с материком", -- сказал Й. Хаакма. В настоящее время он является председателем Нидерландско-Китайского делового совета и председателем Торговой ассоциации ЕС-Китай в Брюсселе.
"Проект района Большого залива является хорошим примером того, как высокотехнологичные и научно-исследовательские разработки в провинции Гуандун идут рука об руку с более передовым и совершенным международным финансовым опытом и возможностями, которые Сянган уравнивает", -- сказал он.
"Инициатива "Пояс и путь" также открывает огромные возможности для более тесного сотрудничества между провинцией Гуандун, материком и Сянганом", -- заявил Й. Хаакма.
Однако, по его словам, все более насильственные, разрушительные протесты наносят ущерб имиджу и репутации Сянгана как регионального экономического и финансового центра.
"Это, безусловно, повлияет на процветание и стабильность Сянгана в долгосрочной перспективе. Темпы роста ВВП уже скорректировались до гораздо более низкого процента", -- сказал Й. Хаакма, который имеет более чем 35-летний опыт работы в Китае.
Он считает, что насильственные действия вышли за рамки свободы демонстрации и собраний и "инициированы небольшой группой радикалов".
Й. Хаакма выразил убежденность в том, что правительство САР Сянган сможет прояснить ситуацию в соответствии с принципом "одна страна -- два строя" и без какого-либо вмешательства извне.
"Любая попытка подорвать политику "одна страна -- два строя", процветание и стабильность Сянгана, безусловно, навлечет на себя решительное возражение всего китайского народа, в том числе и соотечественников из Сянгана", -- сказала представитель МИД КНР Хуа Чуньин в прошлую среду.
Хуа Чуньин призвала США и некоторые другие западные страны выполнить свои обязательства и прекратить поддержку насилия и вмешательство в дела Сянгана в любой форме, заявив, что, судя по репортажам СМИ, есть явные признаки иностранных манипуляций, заговоров и даже организации соответствующих инцидентов с применением насилия.
Всего в Гонконге живут около 7,5 миллиона человек, в том числе около 6 миллионов совершеннолетних. Это не первая акция такого масштаба, например на протесты 16 июня вышли около 2 миллионов человек.
* * *
Власти Китая призвали Европейский союз немедленно прекратить любые вмешательства в дела Гонконга.
«Мы вновь призываем ЕС соблюдать международное право и базовые принципы международных отношений, надлежащим образом уважать суверенитет Китая и немедленно прекратить вмешательства в дела Гонконга и внутренние дела КНР для того, чтобы не подрывать здоровое и стабильное развитие отношений между Китаем и Евросоюзом», — приводит ТАСС заявление постоянного представительства КНР при ЕС.
В постпредстве отметили, что «дела Гонконга являются в чистом виде внутренним делом Китая, в которое нельзя вмешиваться ни одному иностранному правительству или организации».
Ранее в Европейском союзе призвали урегулировать ситуацию с протестами в Гонконге и проявить сдержанность, отвергнув все виды насилия.
Также в ЕС призвали принять срочные меры для деэскалации ситуации с протестами в Гонконге.
* * *
Все более насильственные, разрушительные протесты в китайском Сянгане не только вредны для этого экономического центра, но и наносят ущерб его процветанию и стабильности. Об этом в своем интервью Синьхуа заявил Йохум Хаакма, который в 1997-2006 годах занимал должность генконсула Нидерландов в Сянгане, Аомэне и Шанхае.
"Сянган продолжает процветать в соответствии с принципом "одна страна -- два строя" и на протяжении многих лет развивает все более тесные экономические связи с материком", -- сказал Й. Хаакма. В настоящее время он является председателем Нидерландско-Китайского делового совета и председателем Торговой ассоциации ЕС-Китай в Брюсселе.
"Проект района Большого залива является хорошим примером того, как высокотехнологичные и научно-исследовательские разработки в провинции Гуандун идут рука об руку с более передовым и совершенным международным финансовым опытом и возможностями, которые Сянган уравнивает", -- сказал он.
"Инициатива "Пояс и путь" также открывает огромные возможности для более тесного сотрудничества между провинцией Гуандун, материком и Сянганом", -- заявил Й. Хаакма.
Однако, по его словам, все более насильственные, разрушительные протесты наносят ущерб имиджу и репутации Сянгана как регионального экономического и финансового центра.
"Это, безусловно, повлияет на процветание и стабильность Сянгана в долгосрочной перспективе. Темпы роста ВВП уже скорректировались до гораздо более низкого процента", -- сказал Й. Хаакма, который имеет более чем 35-летний опыт работы в Китае.
Он считает, что насильственные действия вышли за рамки свободы демонстрации и собраний и "инициированы небольшой группой радикалов".
Й. Хаакма выразил убежденность в том, что правительство САР Сянган сможет прояснить ситуацию в соответствии с принципом "одна страна -- два строя" и без какого-либо вмешательства извне.
"Любая попытка подорвать политику "одна страна -- два строя", процветание и стабильность Сянгана, безусловно, навлечет на себя решительное возражение всего китайского народа, в том числе и соотечественников из Сянгана", -- сказала представитель МИД КНР Хуа Чуньин в прошлую среду.
Хуа Чуньин призвала США и некоторые другие западные страны выполнить свои обязательства и прекратить поддержку насилия и вмешательство в дела Сянгана в любой форме, заявив, что, судя по репортажам СМИ, есть явные признаки иностранных манипуляций, заговоров и даже организации соответствующих инцидентов с применением насилия.