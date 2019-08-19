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Глава МВД ФРГ назвал условия лишения статуса беженца

Хорст Зеехофер


По словам Хорста Зеехофера, ряду сирийских беженцев может грозить депортация из Германии, сообщает DW.

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) предупредил, что в ряде случаев у беженцев может быть отозван их статус, а они сами - выдворены из ФРГ. Соответствующее заявление политик сделал в интервью Bild am Sonntag, которое еженедельник публикует в воскресенье, 18 августа.
По словам Зеехофера, депортация может, в частности, грозить беженцам из Сирии, которые, находясь в Германии, вновь посещает страну по личным мотивам. "Тот, кто, будучи сирийским беженцем, регулярно проводит отпуск в Сирии, не имеет серьезных оснований утверждать, что его в Сирии преследуют. Мы должны лишить его статуса беженца", - полагает министр.

Берлин следит за ситуацией в Сирии

Глава МВД уверен, что Федеральное ведомство по делам мигрантов и беженцев (BAMF) незамедлительно запустит соответствующую процедуру, как только узнает о визитах в страну происхождения. Хорст Зеехофер также добавил, что власти внимательно следят за развитием ситуации в Сирии. "Лишь только обстановка позволит, мы начнем осуществлять" возвраты беженцев в страну, предупредил он.

За последние несколько лет приток сирийских беженцев в ФРГ составил 780 тыс. человек, уточняет dpa.
dw.com
Категории: общество, чп и криминал, в Европе
Ключевые слова: Германия, беженцы, евросоюз, депортация, сирийцы
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добавлена сегодня, 19 августа, 15:00

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