Глава МВД ФРГ назвал условия лишения статуса беженца 🔊 Воспроизвести Хорст Зеехофер



По словам Хорста Зеехофера, ряду сирийских беженцев может грозить депортация из Германии, сообщает



Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) предупредил, что в ряде случаев у беженцев может быть отозван их статус, а они сами - выдворены из ФРГ. Соответствующее заявление политик сделал в интервью Bild am Sonntag, которое еженедельник публикует в воскресенье, 18 августа. По словам Хорста Зеехофера, ряду сирийских беженцев может грозить депортация из Германии, сообщает DW Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) предупредил, что в ряде случаев у беженцев может быть отозван их статус, а они сами - выдворены из ФРГ. Соответствующее заявление политик сделал в интервью Bild am Sonntag, которое еженедельник публикует в воскресенье, 18 августа. По словам Зеехофера, депортация может, в частности, грозить беженцам из Сирии, которые, находясь в Германии, вновь посещает страну по личным мотивам. "Тот, кто, будучи сирийским беженцем, регулярно проводит отпуск в Сирии, не имеет серьезных оснований утверждать, что его в Сирии преследуют. Мы должны лишить его статуса беженца", - полагает министр.



Берлин следит за ситуацией в Сирии



Глава МВД уверен, что Федеральное ведомство по делам мигрантов и беженцев (BAMF) незамедлительно запустит соответствующую процедуру, как только узнает о визитах в страну происхождения. Хорст Зеехофер также добавил, что власти внимательно следят за развитием ситуации в Сирии. "Лишь только обстановка позволит, мы начнем осуществлять" возвраты беженцев в страну, предупредил он.



За последние несколько лет приток сирийских беженцев в ФРГ составил 780 тыс. человек, уточняет dpa. dw.com Категории: общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: Германия, беженцы, евросоюз, депортация, сирийцы — статья прочитана 143 раза Комментарии