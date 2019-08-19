Украинский политолог: в будущем можно захватить Эстонию изнутри и сделать украинский вторым государственным 🔊 Воспроизвести Facebook



Политический эксперт, директор Центра прикладной политологии Украины Дмитрий Заборин считает, что в Эстонии трудовые мигранты из Украины стали ”таджиками”, которые выполняют тяжелую и грязную работу, сообщает



Об этом политолог написал у себя Facebook. Он обращает внимание на то, что основными пассажирами прямых автобусных рейсов из Украины в Эстонию являются украинские строители и разнорабочие.



"Европейские братья уже недовольно брюзжат по этому поводу, наши неприхотливые граждане уронили цены на строительном рынке. По сути дела украинцы стали здесь ”таджиками”, которые выполняют большинство тяжелой и грязной работы в России", — уверен политолог. Политический эксперт, директор Центра прикладной политологии Украины Дмитрий Заборин считает, что в Эстонии трудовые мигранты из Украины стали ”таджиками”, которые выполняют тяжелую и грязную работу, сообщает DELFI Об этом политолог написал у себя Facebook. Он обращает внимание на то, что основными пассажирами прямых автобусных рейсов из Украины в Эстонию являются украинские строители и разнорабочие."Европейские братья уже недовольно брюзжат по этому поводу, наши неприхотливые граждане уронили цены на строительном рынке. По сути дела украинцы стали здесь ”таджиками”, которые выполняют большинство тяжелой и грязной работы в России", — уверен политолог. По его словам, эстонцам грех жаловаться, потому что это русскоязычные держатся за страну. "Молодежь ”титульной нации” при первой возможности рулит в Швецию, Финляндию и другие страны ЕС, а заместить их некем. Так что при известном старании через время можно захватить Эстонию изнутри и даже сделать украинский вторым государственным, — смело предполагает Заборин. — Особенно если подать это все под соусом совместной борьбы с агрессором: там такие речи многим слаще "маргарыну".







По всей видимости, политолог находится в Эстонии, так как в своем Facebook уже в нескольких постах он выкладывает фото из Таллинна. Так, например, он указывает на то, что памятник броненосцу ”Русалка” в Таллинне создан тем же архитектором (Амандус Адамсон — прим.), что и памятник погибшим кораблям в Севастополе. Как замечает автор публикации, памятники и внешне похожи.



Не обошел стороной политолог и тему про президента Эстонии.



rus.delfi.ee Категории: политика, здоровье Ключевые слова: Украина, евросоюз, гастарбайтеры География: Эстония — статья прочитана 186 раз Комментарии