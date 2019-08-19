Загрузка... Литовская полиция за полтора часа поймала десять пьяных водителей 🔊 Воспроизвести © Photo: Lietuvos policija



Как отмечается, все инциденты произошли за рекордный срок в полтора часа утром 18 августа, сообщает



Как отмечается, все инциденты произошли буквально за полтора часа на дороге А13 (Клайпеда - Лиепая) около поворота на Каркле.



Как отметили в полиции, такое число пьяных за рулем удивительно. Патрули будут дежурить до позднего вечера воскресенья.



"Не садитесь за руль в нетрезвом виде, иначе мы непременно испортим вам настроение", - предупредили правоохранители в Facebook. Как отмечается, все инциденты произошли за рекордный срок в полтора часа утром 18 августа, сообщает Sputnik Литва . Литовская полиция только за утро воскресенья поймала на одной из трасс сразу десять пьяных водителей. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в соцсети Facebook.Как отмечается, все инциденты произошли буквально за полтора часа на дороге А13 (Клайпеда - Лиепая) около поворота на Каркле.Как отметили в полиции, такое число пьяных за рулем удивительно. Патрули будут дежурить до позднего вечера воскресенья."Не садитесь за руль в нетрезвом виде, иначе мы непременно испортим вам настроение", - предупредили правоохранители в Facebook. Загрузка... lt.sputniknews.ru Категории: авто, чп и криминал Ключевые слова: алкоголь, водитель, полиция География: Литва — статья прочитана 86 раз Комментарии