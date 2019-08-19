|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
Загрузка...
Литовская полиция за полтора часа поймала десять пьяных водителей
Как отмечается, все инциденты произошли за рекордный срок в полтора часа утром 18 августа, сообщает Sputnik Литва. Литовская полиция только за утро воскресенья поймала на одной из трасс сразу десять пьяных водителей. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в соцсети Facebook.
Как отмечается, все инциденты произошли буквально за полтора часа на дороге А13 (Клайпеда - Лиепая) около поворота на Каркле.
Как отметили в полиции, такое число пьяных за рулем удивительно. Патрули будут дежурить до позднего вечера воскресенья.
"Не садитесь за руль в нетрезвом виде, иначе мы непременно испортим вам настроение", - предупредили правоохранители в Facebook.
Загрузка...
lt.sputniknews.ru
Категории: авто, чп и криминал
География: Литва
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|