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Литовская полиция за полтора часа поймала десять пьяных водителей

© Photo: Lietuvos policija


Как отмечается, все инциденты произошли за рекордный срок в полтора часа утром 18 августа, сообщает Sputnik Литва. Литовская полиция только за утро воскресенья поймала на одной из трасс сразу десять пьяных водителей. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в соцсети Facebook.

Как отмечается, все инциденты произошли буквально за полтора часа на дороге А13 (Клайпеда - Лиепая) около поворота на Каркле.

Как отметили в полиции, такое число пьяных за рулем удивительно. Патрули будут дежурить до позднего вечера воскресенья.

"Не садитесь за руль в нетрезвом виде, иначе мы непременно испортим вам настроение", - предупредили правоохранители в Facebook.
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lt.sputniknews.ru
Категории: авто, чп и криминал
Ключевые слова: алкоголь, водитель, полиция
География: Литва
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добавлена сегодня, 19 августа, 10:30

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