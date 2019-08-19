Стало известно, сколько жителей Балтии и Польши трудоустроены в Британии 🔊 Воспроизвести © Sputnik / Алекс Макнотон



Уровень занятости граждан Литвы, Латвии, Эстонии и Польши на британском рынке труда признан одним из самых высоких. Три четверти граждан балтийских республик и Польши, проживающих в Великобритании, официально трудоустроены. Об этом сообщает



По информации ONS, уровень занятости граждан группы стран ЕU8 составил 83,7 процента. В нее входят такие страны, как Литва, Латвия, Эстония, Польша, Чехия, Венгрия, Словакия и Словения.



Самая высокая доля трудоустроенных граждан из ЕС в Соединенном Королевстве отмечена среди работников из Румынии и Болгарии — 85,9 процента. Уровень занятости граждан Литвы, Латвии, Эстонии и Польши на британском рынке труда признан одним из самых высоких. Три четверти граждан балтийских республик и Польши, проживающих в Великобритании, официально трудоустроены. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на британскую газету и данные Национальной статистической службы (ONS).По информации ONS, уровень занятости граждан группы стран ЕU8 составил 83,7 процента. В нее входят такие страны, как Литва, Латвия, Эстония, Польша, Чехия, Венгрия, Словакия и Словения.Самая высокая доля трудоустроенных граждан из ЕС в Соединенном Королевстве отмечена среди работников из Румынии и Болгарии — 85,9 процента. В целом уровень занятости граждан ЕС в Великобритании в этом полугодии достиг 83,3 процента, что на четыре процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Этот же показатель для граждан Великобритании в Евросоюзе составил 76,1 процента.



По словам директора Центра наблюдения за миграцией Оксфордского университета Мадлен Сампшен, приведенные данные не стоит воспринимать как устоявшуюся тенденцию, поскольку они могут разниться из года в год.



Однако она отметила, что в последние годы наметился положительный сдвиг в динамике уровня миграции граждан ЕС в Великобританию.



"Это очень высокий уровень занятости. Он говорит о том, что даже если Великобритания в какой-то степени стала менее привлекательной для граждан ЕС, то рынок труда по-прежнему остается востребованным", — заключила Сампшен.



Согласно прогнозу Британской торговой палаты, в последнее время британский рынок труда переживает трудности, связанные с нехваткой высококвалифицированных работников. Это связывается с "растущей неопределенностью" вокруг выхода Великобритании из Евросоюза.



В настоящее время в Литве существует проблема сокращения трудоспособного населения. В прошлом году из страны уехали 32,2 тысячи человек. При этом средний возраст литовских эмигрантов составляет 26 лет.



В основном литовцы выбирают для эмиграции Великобританию, однако власти балтийской республики на фоне ситуации вокруг Brexit призвали соотечественников возвращаться на родину, взамен предлагая хорошую работу и социальные гарантии.



Согласно статистике за 2018 год, из Литвы в Великобританию эмигрировали 12 тысяч жителей. При этом количество переехавших по сравнению с 2017 годом сократилось на 9,5 тысячи человек.



Некоторые эксперты предполагают, что литовцы стали реже переезжать в Британию из-за предстоящего Brexit, а также из-за замедления британской экономики. Однако это не означает, что они возвращаются обратно. Вполне возможно, что они выбирают другие страны для миграции. lt.sputniknews.ru Категории: экономика, общество, в Европе Ключевые слова: ЕС, мигранты, литовцы, Британия, выход, Брекзит — статья прочитана 157 раз Комментарии