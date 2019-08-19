Стало известно, сколько жителей Балтии и Польши трудоустроены в Британии

Уровень занятости граждан Литвы, Латвии, Эстонии и Польши на британском рынке труда признан одним из самых высоких. Три четверти граждан балтийских республик и Польши, проживающих в Великобритании, официально трудоустроены. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на британскую газету и данные Национальной статистической службы (ONS).
По информации ONS, уровень занятости граждан группы стран ЕU8 составил 83,7 процента. В нее входят такие страны, как Литва, Латвия, Эстония, Польша, Чехия, Венгрия, Словакия и Словения.
Самая высокая доля трудоустроенных граждан из ЕС в Соединенном Королевстве отмечена среди работников из Румынии и Болгарии — 85,9 процента.
В целом уровень занятости граждан ЕС в Великобритании в этом полугодии достиг 83,3 процента, что на четыре процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Этот же показатель для граждан Великобритании в Евросоюзе составил 76,1 процента.
По словам директора Центра наблюдения за миграцией Оксфордского университета Мадлен Сампшен, приведенные данные не стоит воспринимать как устоявшуюся тенденцию, поскольку они могут разниться из года в год.
Однако она отметила, что в последние годы наметился положительный сдвиг в динамике уровня миграции граждан ЕС в Великобританию.
"Это очень высокий уровень занятости. Он говорит о том, что даже если Великобритания в какой-то степени стала менее привлекательной для граждан ЕС, то рынок труда по-прежнему остается востребованным", — заключила Сампшен.
Согласно прогнозу Британской торговой палаты, в последнее время британский рынок труда переживает трудности, связанные с нехваткой высококвалифицированных работников. Это связывается с "растущей неопределенностью" вокруг выхода Великобритании из Евросоюза.
В настоящее время в Литве существует проблема сокращения трудоспособного населения. В прошлом году из страны уехали 32,2 тысячи человек. При этом средний возраст литовских эмигрантов составляет 26 лет.
В основном литовцы выбирают для эмиграции Великобританию, однако власти балтийской республики на фоне ситуации вокруг Brexit призвали соотечественников возвращаться на родину, взамен предлагая хорошую работу и социальные гарантии.
Согласно статистике за 2018 год, из Литвы в Великобританию эмигрировали 12 тысяч жителей. При этом количество переехавших по сравнению с 2017 годом сократилось на 9,5 тысячи человек.
Некоторые эксперты предполагают, что литовцы стали реже переезжать в Британию из-за предстоящего Brexit, а также из-за замедления британской экономики. Однако это не означает, что они возвращаются обратно. Вполне возможно, что они выбирают другие страны для миграции.
По словам директора Центра наблюдения за миграцией Оксфордского университета Мадлен Сампшен, приведенные данные не стоит воспринимать как устоявшуюся тенденцию, поскольку они могут разниться из года в год.
Однако она отметила, что в последние годы наметился положительный сдвиг в динамике уровня миграции граждан ЕС в Великобританию.
"Это очень высокий уровень занятости. Он говорит о том, что даже если Великобритания в какой-то степени стала менее привлекательной для граждан ЕС, то рынок труда по-прежнему остается востребованным", — заключила Сампшен.
Согласно прогнозу Британской торговой палаты, в последнее время британский рынок труда переживает трудности, связанные с нехваткой высококвалифицированных работников. Это связывается с "растущей неопределенностью" вокруг выхода Великобритании из Евросоюза.
В настоящее время в Литве существует проблема сокращения трудоспособного населения. В прошлом году из страны уехали 32,2 тысячи человек. При этом средний возраст литовских эмигрантов составляет 26 лет.
В основном литовцы выбирают для эмиграции Великобританию, однако власти балтийской республики на фоне ситуации вокруг Brexit призвали соотечественников возвращаться на родину, взамен предлагая хорошую работу и социальные гарантии.
Согласно статистике за 2018 год, из Литвы в Великобританию эмигрировали 12 тысяч жителей. При этом количество переехавших по сравнению с 2017 годом сократилось на 9,5 тысячи человек.
Некоторые эксперты предполагают, что литовцы стали реже переезжать в Британию из-за предстоящего Brexit, а также из-за замедления британской экономики. Однако это не означает, что они возвращаются обратно. Вполне возможно, что они выбирают другие страны для миграции.