Загрузка... Украина передала Польше один из блоков Хмельницкой АЭС — Герус 🔊 Воспроизвести



Министерство энергетики Украины издало приказ, которым один из энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции фактически выводится из энергосистемы Украины и начнет работать исключительно на экспорт в Польшу, сообщает



Об этом заявил представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус в Facebook, прикрепив фото соответствующего приказа Минэнерго.



По его словам, передача энергоблока в энергосистему Польши происходит под предлогом реализации проекта "Энергетический мост", цель которого интегрировать энергосистемы Украины и ЕС.



"Это никакая не евроинтеграция, это работа линии только в одну сторону — в Польшу. На сегодня у нас уже стремительно выросла цена, сегодня уже возникает дефицит электроэнергии — на рынке на сутки вперед такой дефицит составляет 5-30%, на внутрисуточном рынке вообще нет предложения электроэнергии. Украина все больше импортирует электроэнергию из Словакии и Беларуси", — сообщил Герус. Министерство энергетики Украины издало приказ, которым один из энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции фактически выводится из энергосистемы Украины и начнет работать исключительно на экспорт в Польшу, сообщает DELO.UA Об этом заявил представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус в Facebook, прикрепив фото соответствующего приказа Минэнерго.По его словам, передача энергоблока в энергосистему Польши происходит под предлогом реализации проекта "Энергетический мост", цель которого интегрировать энергосистемы Украины и ЕС."Это никакая не евроинтеграция, это работа линии только в одну сторону — в Польшу. На сегодня у нас уже стремительно выросла цена, сегодня уже возникает дефицит электроэнергии — на рынке на сутки вперед такой дефицит составляет 5-30%, на внутрисуточном рынке вообще нет предложения электроэнергии. Украина все больше импортирует электроэнергию из Словакии и Беларуси", — сообщил Герус.



Он добавил, что в случае вывода энергоблока Хмельницкой АЭС из энергосистемы Украины цена на электричество для украинских потребителей может возрасти.



Указано, что вопрос о "передаче" энергоблока Хмельницкой АЭС Герус поднимал в ходе заседания правительства 14 августа. Тогда в ответ на заявление Геруса министр энергетики Игорь Насалик ответил, что никакой передачи энергоблока Польше не происходит, и никакого приказа он не подписывал, поскольку был в отпуске.



"Подводя итог, этого "Энергетического моста" не будет. Если какой-то бизнес хочет продавать электроэнергию в Европу, то не стоит паразитировать на государственных объектах, а следует сначала построить новый объект генерации, а потом из него экспортировать электроэнергию — именно в такой последовательности", — подчеркнул Герус.



Накануне в "Укрэнерго" заявили, что после запуска нового рынка электроэнергии цены на электричество для промышленности в Украине стали на 20% выше, чем в Европе.



Также сообщалось, что после введения с 1 июля нового рынка электроэнергии атомная генерация получает больше прибыли, тепловая — меньше. Загрузка... delo.ua Категории: экономика, в Европе Ключевые слова: польша, АЭС, передача, блок, Хмельницкий География: Украина — статья прочитана 200 раз Комментарии