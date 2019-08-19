В Латвии потребовали срочно ввести запрет на продукцию птицеводства из Украины 🔊 Воспроизвести



Представители Латвийской ассоциации производителей яиц и мяса птицы обратились к премьер-министру Латвии Кришьянису Кариньшу с требованием о приостановке импорта яиц из не входящих в ЕС государств, в том числе из Украины.



Об этом говорится в сообщении латвийского издания DELFI со ссылкой на официальное обращение ассоциации, передает



"Принимая во внимание то, что в Латвии за короткий промежуток времени уже 4 раза было констатировано несоответствие различных яичных продуктов нормам безопасности пищевых продуктов, а здоровье общества находится под угрозой, ассоциация считает, что импорт яиц и яичных продуктов из Украины следует незамедлительно остановить", - прокомментировала исполнительный директор ассоциации Анна Эрлих. Представители Латвийской ассоциации производителей яиц и мяса птицы обратились к премьер-министру Латвии Кришьянису Кариньшу с требованием о приостановке импорта яиц из не входящих в ЕС государств, в том числе из Украины.Об этом говорится в сообщении латвийского издания DELFI со ссылкой на официальное обращение ассоциации, передает СТРАНА . Предлогом для фактического эмбарго стало выявление "несоответствия различных яичных продуктов нормам безопасности"."Принимая во внимание то, что в Латвии за короткий промежуток времени уже 4 раза было констатировано несоответствие различных яичных продуктов нормам безопасности пищевых продуктов, а здоровье общества находится под угрозой, ассоциация считает, что импорт яиц и яичных продуктов из Украины следует незамедлительно остановить", - прокомментировала исполнительный директор ассоциации Анна Эрлих. Только в июле 2019 первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив подписал Соглашение между Украиной и Европейским Союзом об увеличении квоты на беспошлинные поставки в ЕС для украинских экспортеров мяса птицы.



В ассоциации напомнили, что в июне 2019 года правительство Латвии решило предоставить дополнительные средства на усиление контроля за импортом яиц и яичных продуктов из Украины, поскольку в ходе дополнительных проверок было обнаружено, что сальмонелла содержится даже в термически обработанных продуктах. В связи с этим 14 августа ассоциация направила премьер-министру Латвии призыв немедленно приостановить импорт яиц и яичных продуктов из стран, не входящих в ЕС.



Как сообщала "Страна", ранее в ЕС решили увеличить квоты на импорт курятины и прикрыть схему друга Порошенко с названием "обрезка Бэтмена".



В Евросоюз ввозилась грудка курицы с костью внутри - без уплаты каких-либо пошлин, а дальше кость вырезалась и продукт продавался как куриное филе. Это абсолютно законно позволяло обойти пункты торгового соглашения Брюсселя с Киевом, согласно которому действовали жесткие запретительные тарифы на куриную грудку, чтобы защитить производителей в ЕС.



Отметим, что в результате действия Зоны свободной торговли с ЕС продолжается "ползучая" экспансия европейских товаров на рынок Украины.



"Европейские производители защищали и будут защищать свои рынки от экономических интервенций, они заинтересованы в установлении квот" - написал в своем блоге в апреле 2019 Виктор Медведчук.



При этом Украина начала антидемпинговое расследование против Беларуси и России из-за спичек. strana.ua Категории: в Европе, экономика Ключевые слова: Украина, запрет, куры География: Латвия — статья прочитана 89 раз Комментарии