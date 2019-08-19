Загрузка... В Калифорнии натуралам запретили провести парад гетеросексуальности и христианства 🔊 Воспроизвести



Власти города Модесто раскритиковали активистов за гомофобию и расизм, но причину для отказа выдумали техническую: дескать, проведение такого парада в парке города просто неуместно, сообщает



Парадами ЛГБТ-сообщества ни в Европе, ни в Америке никого не удивишь. В странах процветает культ терпимости и тщательно оберегается право быть не таким как все. Вот только натуралы в этой среде постепенно становятся изгоями и лишаются тех же преференций, что и лица нетрадиционной ориентации. Так, власти города Модесто в Калифорнии запретили проведение парада в честь гетеросексуальности, христианства, а также вклада белой расы в развитие Западной цивилизации. Власти города Модесто раскритиковали активистов за гомофобию и расизм, но причину для отказа выдумали техническую: дескать, проведение такого парада в парке города просто неуместно, сообщает FISHKI.NET . Да и страхования гражданской ответственности у группы не было.Парадами ЛГБТ-сообщества ни в Европе, ни в Америке никого не удивишь. В странах процветает культ терпимости и тщательно оберегается право быть не таким как все. Вот только натуралы в этой среде постепенно становятся изгоями и лишаются тех же преференций, что и лица нетрадиционной ориентации. Так, власти города Модесто в Калифорнии запретили проведение парада в честь гетеросексуальности, христианства, а также вклада белой расы в развитие Западной цивилизации.



Мероприятие под названием "Straight Pride" планировалось провести в городском парке 24 августа, о чем организаторы этого действа сообщили в своей группе в Фейсбук. Они попросили поделиться этой информацией "с семьей, друзьями и церковью". Еще раньше с подобной инициативой выступили активисты Бостона, которые планировали провести антигей-марш 31 августа. Его организатор Марк Сэхади назвал это мероприятие "настоящим парадом патриотов, которые гордятся своей гетеросексуальностью".











Однако эти инициативы оказались слишком смелыми для нынешней Америки. Кристи А Ю, член городского совета Модесто, заявила каналу CBS Sacramento, что если это зависело от нее, разрешение на подобное мероприятие активисты никогда бы не получили. "Я не думаю, что разумно разрешать событие, на странице которого говорится о белом превосходстве и западной цивилизации. Это не выглядит мирным посланием", - сказала чиновница.



Источник: ca-times.brightspotcdn.com



И вот теперь стало известно о том, что власти Модесто отклонили заявку на парад гетеросексуалов. Представитель города Томас Ривз сообщил, что в запросе на разрешение было отказано по соображениям безопасности, потому что инициативная группа не имет страховки ответственности, обязательной для проведения массовых мероприятий, а отдел парков города решил, что предстоящее событие нельзя проводить в зеленой зоне. Впрочем, если группа успеет оформить страховку к будущему вторнику (что вряд ли, учитывая предстоящий уикэнд), то ей разрешат проведение митинга, а не парада на площади города. Собственно, это все, что нужно знать о толерантности и свободе прав в США.



США. В Калифорнии запретили проведение ГЕТЕРОСЕКСУАЛЬНОГО парада.

Мероприятие было заявлено на 24 августа, его целью была бы "поддержка гетеросексуальности, христианства и вклада белых в западную цивилизацию"..https://t.co/ZwxX3g1h6q — Уругвайская разведка (@Ur_razvedka) 14 August 2019



Мероприятие под названием "Straight Pride" планировалось провести в городском парке 24 августа, о чем организаторы этого действа сообщили в своей группе в Фейсбук. Они попросили поделиться этой информацией "с семьей, друзьями и церковью". Еще раньше с подобной инициативой выступили активисты Бостона, которые планировали провести антигей-марш 31 августа. Его организатор Марк Сэхади назвал это мероприятие "настоящим парадом патриотов, которые гордятся своей гетеросексуальностью".Однако эти инициативы оказались слишком смелыми для нынешней Америки. Кристи А Ю, член городского совета Модесто, заявила каналу CBS Sacramento, что если это зависело от нее, разрешение на подобное мероприятие активисты никогда бы не получили. "Я не думаю, что разумно разрешать событие, на странице которого говорится о белом превосходстве и западной цивилизации. Это не выглядит мирным посланием", - сказала чиновница.И вот теперь стало известно о том, что власти Модесто отклонили заявку на парад гетеросексуалов. Представитель города Томас Ривз сообщил, что в запросе на разрешение было отказано по соображениям безопасности, потому что инициативная группа не имет страховки ответственности, обязательной для проведения массовых мероприятий, а отдел парков города решил, что предстоящее событие нельзя проводить в зеленой зоне. Впрочем, если группа успеет оформить страховку к будущему вторнику (что вряд ли, учитывая предстоящий уикэнд), то ей разрешат проведение митинга, а не парада на площади города. Собственно, это все, что нужно знать о толерантности и свободе прав в США. Загрузка... fishki.net Категории: чп и криминал, общество Ключевые слова: США, Калифорния, запрет, ЛГБТ, гетеро-парад — статья прочитана 106 раз Комментарии