Загрузка... Трамп озвучил главную проблему Америки: в США не хватает психбольниц 🔊 Воспроизвести



В Америке один и те же проблемы: практически каждый месяц какой-нибудь человек слетает с катушек и устраивает массовую стрельбу в людных местах: магазинах, на улицах или в школах, пишет



Из-за этого граждане США нигде не могут чувствовать себя в безопасности. Люди хотят и оглядываются по сторонам, поскольку никогда не знают, чего можно ожидать от любого прохожего, а то и соседа.



Дональд Трамп заявил, что борьбу с кровавой бойней можно выиграть только одним способом – начать массовое открытие психбольниц на территории США. Очевидно, что в Штатах гораздо больше людей, у которых не в порядке с головой, чем обращающихся за помощью. Из-за этого периодически у кого-то переклинивает и начинается стрельба с множеством жертв. В Америке один и те же проблемы: практически каждый месяц какой-нибудь человек слетает с катушек и устраивает массовую стрельбу в людных местах: магазинах, на улицах или в школах, пишет НОВОСТИ.АКУЛА Из-за этого граждане США нигде не могут чувствовать себя в безопасности. Люди хотят и оглядываются по сторонам, поскольку никогда не знают, чего можно ожидать от любого прохожего, а то и соседа.Дональд Трамп заявил, что борьбу с кровавой бойней можно выиграть только одним способом – начать массовое открытие психбольниц на территории США. Очевидно, что в Штатах гораздо больше людей, у которых не в порядке с головой, чем обращающихся за помощью. Из-за этого периодически у кого-то переклинивает и начинается стрельба с множеством жертв. По мнению Трампа, людей, ведущих себя подозрительно, следует госпитализировать в психлечебницы и держать там, чтобы не слонялись по улицам рядом с нормальными американцами. Если в стране будет много клиник для ненормальных, американцы смогут вовремя сообщать правоохранителям и медикам о людях, ведущих себя неадекватно. Их будут отлавливать, проверять и в случае необходимости отправлять в дурдомы.



Идея, в целом, хорошая. Однако в США это может закончиться банальным сведением счетов. Друг на друга начнут жаловаться конкуренты по бизнесу, брошенные женщины станут сообщать куда следует о том, что их бывшие ухажеры явно с отклонениями, враги будут сводить таким образом личные счеты. Вместе с действительно неадекватными людьми в психушках могут оказаться люди, которые просто перейдут кому-то дорогу.



Трамп надеется, что отправление психов в дурдомы поможет «сделать Америку снова великой». Стремление, в целом, правильное, однако возникает масса вопросов. Главный из них, почему этого не было сделано раньше?



Пресловутая игра в демократию и свободу довела США до того, что по улицам свободно ходят неадекватные люди, представляющие опасность для общества. Раньше в Америке сильно заботились об их правах, поэтому толком не обследовали и не лечили, чтобы не показаться не толерантными. Теперь, когда ситуация дошла до критической точки, пришло время жесткого «закручивания гаек» – в стране в короткие сроки появится огромное количество психушек, куда начнут свозить всех подряд при малейшем подозрении на то, что они могут быть опасны для окружающих.



Воистину, Америка – страна, в которой люди постоянно страдают от глупости своего правительства, популизма власть имущих и пустой болтовни про демократию, толерантность и права человека. На деле это так или иначе всегда оборачивается большими проблемами.



Публикуемые материалы не всегда отражают мнение редакции ОБЗОР Загрузка... rus.live Категории: общество, в мире, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: криминал, Трамп, психбольницы — статья прочитана 144 раза Комментарии