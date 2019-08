Загрузка... Американская полиция встала между правыми и левыми радикалами в Портленде 🔊 Воспроизвести GETTY IMAGES Image caption Ультраправые группы проводят в Портленде акцию против "внутреннего терроризма"



В Портленде, крупнейшем городе штата Орегон, прошли митинги крайне правых активистов, которые выступают против крайне левых сообщает



Полиция в субботу проводила в Портленде масштабную операцию, чтобы разделить противоборствующие стороны. В Портленде, крупнейшем городе штата Орегон, прошли митинги крайне правых активистов, которые выступают против крайне левых сообщает ВВС . Накануне президент США Дональд Трамп пригрозил объявить "Антифа" террористической организацией.Полиция в субботу проводила в Портленде масштабную операцию, чтобы разделить противоборствующие стороны.



One person being arrested. pic.twitter.com/LNR9vca7qp — Mike Baker (@ByMikeBaker) 17 August 2019







Митинг сотен сторонников правой организации Proud Boys был встречен примерно таким же количеством активистов "Антифа", несколько стычек произошло между правыми и левыми радикалами, а также между антифашистами и полицией, сообщает агентство Рейтер.



Четыре человека обратились за помощью к врачам.



Заявленная цель крайне правых - добиться признания движения "Антифа" террористической организацией. Портленд при этом считается оплотом антифашистского движения.



Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что за ситуацией в Портленде нужно "внимательно следить". "Основное внимание надо обратить на то, чтобы "Антифа" была названа террористической организацией", - написал он в "Твиттере".



Major consideration is being given to naming ANTIFA an “ORGANIZATION OF TERROR.” Portland is being watched very closely. Hopefully the Mayor will be able to properly do his job! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 August 2019







Основным организатором митинга ультраправых стал Джо Биггс. Он сказал местному изданию The Oregonian: "Посмотрите на "Твиттер" президента Трампа. Он говорил о Портленде - сказал, что следит за "Антифа". Это все, чего мы хотели! Мы хотели национального внимания - и мы его получили. Миссия удалась".



Биггс состоит в организации Proud Boys, которая участвовали в предыдущих митингах крайне правых и жестоких уличных столкновениях в Портленде.



Члены местной группы "Антифа" решили провести контрдемонстрацию. В своем заявлении они обвинили своих противников в намерении "принести политическое насилие на наши улицы" - и призвали "защищать Портленд от нападения ультраправых".



REUTERS Image caption Главной задачей для полиции стало разделение противоборствующих сторон



Все это происходит спустя два года после митингов в Портленде, многие из которых были организованы лидером ультраправой группировки Patriot Prayer Джоуи Гибсоном и сопровождались насилием. Сейчас в отношении него ведется уголовное расследование.



Гибсон появился на митинге, неся в руках флаг США. На нем была красная бейсболка с надписью "Сделаем Америку снова великой" (предвыборный лозунг Трампа). "Я здесь просто за компанию", - сказал Гибсон, который только накануне был освобожден под залог.



Организаторы утверждают, что именно их митинг следует считать ответом на июньский инцидент, когда на ультраправой акции в Портленде антифашисты, как утверждается, избили Энди Нго - журналиста и блогера, обвинявшего в своих публикациях "Антифа" в насилии.



GETTY IMAGES Image caption В июле в Портленде произошли столкновения между "Антифа" и крайне правыми



Oregonian утверждает, что число задержанных в субботу выше - 13. Издание пишет, в частности, что протестующие, одетые в черное, разбили стекла автобуса, который, как предполагается, перевозил сторонников Proud Boys.



В начале демонстраций полиция отделила протестующие группы друг от друга - и держала их в основном на расстоянии, хотя несколько стычек между ультралевыми и ультраправыми все-таки произошли.



Полиция сообщила, что у некоторых участников акций были изъяты металлические трубы и щиты, пишет Oregonian. О серьезных столкновениях не сообщалось.



Вечером в субботу Proud Boys выпустили пресс-релиз, в котором говорится, что они будут ежемесячно возвращаться в Портленд, если мэр города Тед Уилер "не возьмет на себя ответственность" и не приструнит активистов "Антифа". По меньшей мере 13 человек были задержаны после стычек. Демонстрация правых направлялась к парку на набережной в центре города, когда их антифашистские противники пытались прорвать оцепление полиции.Митинг сотен сторонников правой организации Proud Boys был встречен примерно таким же количеством активистов "Антифа", несколько стычек произошло между правыми и левыми радикалами, а также между антифашистами и полицией, сообщает агентство Рейтер.Четыре человека обратились за помощью к врачам.Заявленная цель крайне правых - добиться признания движения "Антифа" террористической организацией. Портленд при этом считается оплотом антифашистского движения.Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что за ситуацией в Портленде нужно "внимательно следить". "Основное внимание надо обратить на то, чтобы "Антифа" была названа террористической организацией", - написал он в "Твиттере".Основным организатором митинга ультраправых стал Джо Биггс. Он сказал местному изданию The Oregonian: "Посмотрите на "Твиттер" президента Трампа. Он говорил о Портленде - сказал, что следит за "Антифа". Это все, чего мы хотели! Мы хотели национального внимания - и мы его получили. Миссия удалась".Биггс состоит в организации Proud Boys, которая участвовали в предыдущих митингах крайне правых и жестоких уличных столкновениях в Портленде.Члены местной группы "Антифа" решили провести контрдемонстрацию. В своем заявлении они обвинили своих противников в намерении "принести политическое насилие на наши улицы" - и призвали "защищать Портленд от нападения ультраправых".Все это происходит спустя два года после митингов в Портленде, многие из которых были организованы лидером ультраправой группировки Patriot Prayer Джоуи Гибсоном и сопровождались насилием. Сейчас в отношении него ведется уголовное расследование.Гибсон появился на митинге, неся в руках флаг США. На нем была красная бейсболка с надписью "Сделаем Америку снова великой" (предвыборный лозунг Трампа). "Я здесь просто за компанию", - сказал Гибсон, который только накануне был освобожден под залог.Организаторы утверждают, что именно их митинг следует считать ответом на июньский инцидент, когда на ультраправой акции в Портленде антифашисты, как утверждается, избили Энди Нго - журналиста и блогера, обвинявшего в своих публикациях "Антифа" в насилии.Oregonian утверждает, что число задержанных в субботу выше - 13. Издание пишет, в частности, что протестующие, одетые в черное, разбили стекла автобуса, который, как предполагается, перевозил сторонников Proud Boys.В начале демонстраций полиция отделила протестующие группы друг от друга - и держала их в основном на расстоянии, хотя несколько стычек между ультралевыми и ультраправыми все-таки произошли.Полиция сообщила, что у некоторых участников акций были изъяты металлические трубы и щиты, пишет Oregonian. О серьезных столкновениях не сообщалось.Вечером в субботу Proud Boys выпустили пресс-релиз, в котором говорится, что они будут ежемесячно возвращаться в Портленд, если мэр города Тед Уилер "не возьмет на себя ответственность" и не приструнит активистов "Антифа". Загрузка... bbc.com Категории: чп и криминал, общество Ключевые слова: протест, акция, полиция, Трамп — статья прочитана 52 раза Комментарии