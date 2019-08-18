Американская полиция встала между правыми и левыми радикалами в Портленде

В Портленде, крупнейшем городе штата Орегон, прошли митинги крайне правых активистов, которые выступают против крайне левых сообщает ВВС. Накануне президент США Дональд Трамп пригрозил объявить "Антифа" террористической организацией.
Полиция в субботу проводила в Портленде масштабную операцию, чтобы разделить противоборствующие стороны.
По меньшей мере 13 человек были задержаны после стычек. Демонстрация правых направлялась к парку на набережной в центре города, когда их антифашистские противники пытались прорвать оцепление полиции.
Митинг сотен сторонников правой организации Proud Boys был встречен примерно таким же количеством активистов "Антифа", несколько стычек произошло между правыми и левыми радикалами, а также между антифашистами и полицией, сообщает агентство Рейтер.
Четыре человека обратились за помощью к врачам.
Заявленная цель крайне правых - добиться признания движения "Антифа" террористической организацией. Портленд при этом считается оплотом антифашистского движения.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что за ситуацией в Портленде нужно "внимательно следить". "Основное внимание надо обратить на то, чтобы "Антифа" была названа террористической организацией", - написал он в "Твиттере".
Основным организатором митинга ультраправых стал Джо Биггс. Он сказал местному изданию The Oregonian: "Посмотрите на "Твиттер" президента Трампа. Он говорил о Портленде - сказал, что следит за "Антифа". Это все, чего мы хотели! Мы хотели национального внимания - и мы его получили. Миссия удалась".
Биггс состоит в организации Proud Boys, которая участвовали в предыдущих митингах крайне правых и жестоких уличных столкновениях в Портленде.
Члены местной группы "Антифа" решили провести контрдемонстрацию. В своем заявлении они обвинили своих противников в намерении "принести политическое насилие на наши улицы" - и призвали "защищать Портленд от нападения ультраправых".
Все это происходит спустя два года после митингов в Портленде, многие из которых были организованы лидером ультраправой группировки Patriot Prayer Джоуи Гибсоном и сопровождались насилием. Сейчас в отношении него ведется уголовное расследование.
Гибсон появился на митинге, неся в руках флаг США. На нем была красная бейсболка с надписью "Сделаем Америку снова великой" (предвыборный лозунг Трампа). "Я здесь просто за компанию", - сказал Гибсон, который только накануне был освобожден под залог.
Организаторы утверждают, что именно их митинг следует считать ответом на июньский инцидент, когда на ультраправой акции в Портленде антифашисты, как утверждается, избили Энди Нго - журналиста и блогера, обвинявшего в своих публикациях "Антифа" в насилии.
Oregonian утверждает, что число задержанных в субботу выше - 13. Издание пишет, в частности, что протестующие, одетые в черное, разбили стекла автобуса, который, как предполагается, перевозил сторонников Proud Boys.
В начале демонстраций полиция отделила протестующие группы друг от друга - и держала их в основном на расстоянии, хотя несколько стычек между ультралевыми и ультраправыми все-таки произошли.
Полиция сообщила, что у некоторых участников акций были изъяты металлические трубы и щиты, пишет Oregonian. О серьезных столкновениях не сообщалось.
Вечером в субботу Proud Boys выпустили пресс-релиз, в котором говорится, что они будут ежемесячно возвращаться в Портленд, если мэр города Тед Уилер "не возьмет на себя ответственность" и не приструнит активистов "Антифа".
One person being arrested. pic.twitter.com/LNR9vca7qp— Mike Baker (@ByMikeBaker) 17 August 2019
Митинг сотен сторонников правой организации Proud Boys был встречен примерно таким же количеством активистов "Антифа", несколько стычек произошло между правыми и левыми радикалами, а также между антифашистами и полицией, сообщает агентство Рейтер.
Четыре человека обратились за помощью к врачам.
Заявленная цель крайне правых - добиться признания движения "Антифа" террористической организацией. Портленд при этом считается оплотом антифашистского движения.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что за ситуацией в Портленде нужно "внимательно следить". "Основное внимание надо обратить на то, чтобы "Антифа" была названа террористической организацией", - написал он в "Твиттере".
Major consideration is being given to naming ANTIFA an “ORGANIZATION OF TERROR.” Portland is being watched very closely. Hopefully the Mayor will be able to properly do his job!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 August 2019
Основным организатором митинга ультраправых стал Джо Биггс. Он сказал местному изданию The Oregonian: "Посмотрите на "Твиттер" президента Трампа. Он говорил о Портленде - сказал, что следит за "Антифа". Это все, чего мы хотели! Мы хотели национального внимания - и мы его получили. Миссия удалась".
Биггс состоит в организации Proud Boys, которая участвовали в предыдущих митингах крайне правых и жестоких уличных столкновениях в Портленде.
Члены местной группы "Антифа" решили провести контрдемонстрацию. В своем заявлении они обвинили своих противников в намерении "принести политическое насилие на наши улицы" - и призвали "защищать Портленд от нападения ультраправых".
Все это происходит спустя два года после митингов в Портленде, многие из которых были организованы лидером ультраправой группировки Patriot Prayer Джоуи Гибсоном и сопровождались насилием. Сейчас в отношении него ведется уголовное расследование.
Гибсон появился на митинге, неся в руках флаг США. На нем была красная бейсболка с надписью "Сделаем Америку снова великой" (предвыборный лозунг Трампа). "Я здесь просто за компанию", - сказал Гибсон, который только накануне был освобожден под залог.
Организаторы утверждают, что именно их митинг следует считать ответом на июньский инцидент, когда на ультраправой акции в Портленде антифашисты, как утверждается, избили Энди Нго - журналиста и блогера, обвинявшего в своих публикациях "Антифа" в насилии.
Oregonian утверждает, что число задержанных в субботу выше - 13. Издание пишет, в частности, что протестующие, одетые в черное, разбили стекла автобуса, который, как предполагается, перевозил сторонников Proud Boys.
В начале демонстраций полиция отделила протестующие группы друг от друга - и держала их в основном на расстоянии, хотя несколько стычек между ультралевыми и ультраправыми все-таки произошли.
Полиция сообщила, что у некоторых участников акций были изъяты металлические трубы и щиты, пишет Oregonian. О серьезных столкновениях не сообщалось.
Вечером в субботу Proud Boys выпустили пресс-релиз, в котором говорится, что они будут ежемесячно возвращаться в Портленд, если мэр города Тед Уилер "не возьмет на себя ответственность" и не приструнит активистов "Антифа".