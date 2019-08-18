Новое командование Вооруженными силами Литвы со старыми тенденциями 🔊 Воспроизвести Президент Литвы Гитанас Науседа (слева) и Вальдемарас Рупшис. Фото: kam.lt







В Литве произошли первые крупные перестановки. Так, новоизбранным президентом Гитанасом Науседой в отставку был отправлен командующий Вооруженными силами Литвы, генерал-лейтенант Йонас Жукас. Его место занял генерал-майор Вальдемарас Рупшис. Впрочем, г-н Жукас будет продолжать трудиться, только теперь как советник президента по национальной безопасности. А это вероятно означает и то, что в ближайшее время не произойдет кардинальной смены в военной стратегии Литвы.



Изменений не коснется и место министра обороны страны. Через год только состоятся парламентские выборы, когда будет формироваться новое правительство, так что нет смысла назначать кого-то нового вместо Р. Кароблиса. В Литве произошли первые крупные перестановки. Так, новоизбранным президентом Гитанасом Науседой в отставку был отправлен командующий Вооруженными силами Литвы, генерал-лейтенант Йонас Жукас. Его место занял генерал-майор Вальдемарас Рупшис. Впрочем, г-н Жукас будет продолжать трудиться, только теперь как советник президента по национальной безопасности. А это вероятно означает и то, что в ближайшее время не произойдет кардинальной смены в военной стратегии Литвы.Изменений не коснется и место министра обороны страны. Через год только состоятся парламентские выборы, когда будет формироваться новое правительство, так что нет смысла назначать кого-то нового вместо Р. Кароблиса.



Что касается его военной карьеры, то и здесь ничего выдающегося: Рупшис руководил мелкими подразделениями, в 2014 году был Директором департамента персонала Министерства обороны (по сути, отдела кадров), а с 2016 года генерал-майор Рупшис стал командовать Сухопутными войсками Вооруженных сил Литвы. Именно под его командованием осуществлялось тесное сближение и взаимодействие с военными подразделениями стран НАТО.



Рупшису удалось успешно интегрировать Международный батальон передовых сил НАТО в механизированную пехотную бригаду "Железный волк". Также при нем осуществлялись подготовка и участие Сухопутных войск республики в крупнейших в истории страны военных учениях "Perkūnas Griausmas 2018". Кроме того, Рупшис является автором идеи двух армий для Литвы: одна из тех солдат, кто проходит реальную службу, и вторая из тех, кто находится в запасе.



Итак, как видит новый командующий развитие литовской армии? На самом деле, ничего сверхъестественного Рупшис не предлагает. Он не говорит ни об атомных подводных лодках, ни о космических кораблях, ни о вообще каких-либо перспективных вооружениях, опираясь на финансовые возможности Министерства обороны.



Рупшис ориентирован на закупку артиллерийских систем, противовоздушную оборону и новую бронированную технику. К 2030 году бронетехника должна быть полностью обновлена. Ожидается появление противотанковых систем дальнего действия в частях.



Следующая задача, которую ставит генерал - это завершить комплектование мотопехотной бригады Žemaitija (штаб в Клайпеде) и начать формировать бригаду Aukštaitija (штаб в Паневежисе). Впрочем эти две бригады по адаптации к требованиям Североатлантического альянса будут уступать бригаде "Железный волк".



Фото: kam.lt







Можно поругать Рупшиса за отсутствие амбициозности в сфере насыщения литовской армии новейшими вооружениями и военными разработками, но, если смело посмотреть правде в глаза, то он однозначно прав, что все зависит от финансовых инвестиций. Учитывая сложившуюся на настоящее время экономическую ситуацию в стране, ожидать массовых денежных вливаний в военку просто бессмысленно, а посему воз и будет оставаться там, где он есть.



Другими словами, в ближайшее время мы не увидим никаких качественных и численных изменений литовской армии. К слову о численности: это, пожалуй, самая большая головная боль для вооруженных сил Литвы. На данный момент насчитывается около 7 000 уклонистов. Цифра для маленькой страны огромная. Тем более, что ежегодный призыв составляет порядка 3500-3800 тысяч человек. На лицо провал призыва сроком на 2 года. Поэтому, сколько угодно можно закупать современную технику и вооружения, но если их некому будет обслуживать, то это опять же трата денег на ветер.



Хотя г-н Рупшис не видит в этом никакой проблемы. По его мнению, количество призывников достаточное. А вот количество девушек, служащих в Вооруженных силах, он бы сократил.



Валерия ШАЦКАЯ



Так что на ближайшие 5 лет будущее современной литовской армии не столь и радужное: это будет армия с нехваткой военнослужащих-мужчин, с женщинами-полковниками в строю и, по сути, с незначительными изменениями в области вооружений. А уж о современных военных технологиях Вильнюс и не мечтает. Но, с другой стороны, может, не все так плохо? Зачем маленькой гордой балтийской стране суперсовременная и супероснащенная армия, если это государство все равно в составе НАТО? Да и от кого Литве обороняться? От пресловутой российской угрозы? Так есть же Североатлантический альянс, пусть он и защищает. А чтобы решить вопрос с уклонистами, для начала надо улучшить экономическое положение в стране. Так кто же такой г-н Рупшис? Сейчас ему 52 года. Он представляет собой классического натовского генерала. За ним не числится никаких блестящих побед, да и военное образование, полученное им, достаточно простое: военная академия Литвы, балтийский оборонный колледж в Эстонии и колледж сухопутных войск в США.Что касается его военной карьеры, то и здесь ничего выдающегося: Рупшис руководил мелкими подразделениями, в 2014 году был Директором департамента персонала Министерства обороны (по сути, отдела кадров), а с 2016 года генерал-майор Рупшис стал командовать Сухопутными войсками Вооруженных сил Литвы. Именно под его командованием осуществлялось тесное сближение и взаимодействие с военными подразделениями стран НАТО.Рупшису удалось успешно интегрировать Международный батальон передовых сил НАТО в механизированную пехотную бригаду "Железный волк". Также при нем осуществлялись подготовка и участие Сухопутных войск республики в крупнейших в истории страны военных учениях "Perkūnas Griausmas 2018". Кроме того, Рупшис является автором идеи двух армий для Литвы: одна из тех солдат, кто проходит реальную службу, и вторая из тех, кто находится в запасе.Итак, как видит новый командующий развитие литовской армии? На самом деле, ничего сверхъестественного Рупшис не предлагает. Он не говорит ни об атомных подводных лодках, ни о космических кораблях, ни о вообще каких-либо перспективных вооружениях, опираясь на финансовые возможности Министерства обороны.Рупшис ориентирован на закупку артиллерийских систем, противовоздушную оборону и новую бронированную технику. К 2030 году бронетехника должна быть полностью обновлена. Ожидается появление противотанковых систем дальнего действия в частях.Следующая задача, которую ставит генерал - это завершить комплектование мотопехотной бригады Žemaitija (штаб в Клайпеде) и начать формировать бригаду Aukštaitija (штаб в Паневежисе). Впрочем эти две бригады по адаптации к требованиям Североатлантического альянса будут уступать бригаде "Железный волк".Можно поругать Рупшиса за отсутствие амбициозности в сфере насыщения литовской армии новейшими вооружениями и военными разработками, но, если смело посмотреть правде в глаза, то он однозначно прав, что все зависит от финансовых инвестиций. Учитывая сложившуюся на настоящее время экономическую ситуацию в стране, ожидать массовых денежных вливаний в военку просто бессмысленно, а посему воз и будет оставаться там, где он есть.Другими словами, в ближайшее время мы не увидим никаких качественных и численных изменений литовской армии. К слову о численности: это, пожалуй, самая большая головная боль для вооруженных сил Литвы. На данный момент насчитывается около 7 000 уклонистов. Цифра для маленькой страны огромная. Тем более, что ежегодный призыв составляет порядка 3500-3800 тысяч человек. На лицо провал призыва сроком на 2 года. Поэтому, сколько угодно можно закупать современную технику и вооружения, но если их некому будет обслуживать, то это опять же трата денег на ветер.Хотя г-н Рупшис не видит в этом никакой проблемы. По его мнению, количество призывников достаточное. А вот количество девушек, служащих в Вооруженных силах, он бы сократил.Рупшис выступает против обязательного призыва женщин на военную службу, чтобы тем самым закрыть вопрос нехватки военнослужащих. И это объяснимо, поскольку довольно сложно создать условия для большого количества женщин-военных. Тем не менее, в Литве действует равенство полов, поэтому служба женщин приветствуется. Более того, за время командования Рупшиса у женщин есть шанс дослужиться до погон полковника, хотя на данный момент потолком для женщин является звание подполковника.Так что на ближайшие 5 лет будущее современной литовской армии не столь и радужное: это будет армия с нехваткой военнослужащих-мужчин, с женщинами-полковниками в строю и, по сути, с незначительными изменениями в области вооружений. А уж о современных военных технологиях Вильнюс и не мечтает. Но, с другой стороны, может, не все так плохо? Зачем маленькой гордой балтийской стране суперсовременная и супероснащенная армия, если это государство все равно в составе НАТО? Да и от кого Литве обороняться? От пресловутой российской угрозы? Так есть же Североатлантический альянс, пусть он и защищает. А чтобы решить вопрос с уклонистами, для начала надо улучшить экономическое положение в стране. Валерия ШАЦКАЯ, политолог , специально для «Обзора» Категории: в странах Балтии Ключевые слова: армия, Вальдемарас Рупшис — статья прочитана 120 раз Комментарии